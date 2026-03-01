Cei care muncesc și locuiesc în Israel sunt obișnuiți cu sunetul înnebunitor al sirenelor, însă cei aflați în vacanță în statele din vecinătate se tem pentru siguranța lor, mai ales că nu știu când vor putea să revină în țară.

Consulatul României în Dubai a transmis că autoritățile din Emirate vor asigura șederea turiștilor.

O rachetă iraniană a lovit un hotel de lux din Dubai și a declanșat un incendiu de proporții. Patru persoane au fost rănite. Din filmările martorilor se vede un nor de fum care iese din clădire, în timp ce alte explozii au zguduit zona Palm Jumeirah.

O bucată dintr-o dronă a lovit și fațada faimosului Burj Al Arab. Exploziile au continuat și pe timpul zilei.

Alex Donovici, jurnalist PRO TV: „În urmă cu câteva minute s-a auzit o serie de explozii, 2-3, una după alta, foarte puternice. Undeva în spatele meu, la vreo 2 kilometri, s-a ridicat o perdea mare de fum, probabil a fost o explozie mai mare acolo.”

Elevi români blocați în Dubai

28 de copii de gimnaziu din județul Vrancea ar fi trebuit să se întoarcă astăzi acasă, după o vacanță petrecută în Dubai împreună cu o profesoară și cu mama unuia dintre ei. Contactată de echipa ProTV, profesoara a transmis că elevii sunt în contact permanent cu părinții, iar astăzi au fost vizitați inclusiv de consulul României.

Pentru acești români, vacanța s-a transformat rapid într-o luptă cu teama. De când au început atacurile, nu au mai ieșit din hotel.

Români blocați în Dubai: „Ceva grav, nu ne-am gândit niciodată că o să atace vreodată Dubaiul. Nu ne gândeam. Un fel de Ro-Alert de la noi când eu abia adormisem și mamă, când l-am auzit și toată lumea era pe scări, fugeau din camere, mamele, cu pături pentru copii, plângeau femeile, copiii erau prin subsol în camerele tehnice. La un moment dat s-a stins lumina, oamenii au început să țipe, haos."

Români blocați în Dubai: „S-a auzit o bubuitură destul de tare în jurul orei 6 după-amiaza și cam aproximativ în jumătate de oră au început toate sirenele de la mașinile de pompieri, poliție.”

Și Alice Ene, pilot profesionist de drift, este în Dubai în aceste zile și așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă.

Alice Ene, pilot profesionist de drift: „Sunt foarte speriată, chiar acum 5 minute am auzit 4-5 explozii foarte puternice, cele mai puternice pe care le-am auzit până acum. Aseară am văzut 4 rachete pe cer care au fost distruse la timp, însă tot a fost înfricoșător și de aseară, de când am văzut acele rachete, stau numai cu ochii pe cer."

Consulatul României și autoritățile din Emirate intervin

Consulatul General al României în Dubai a transmis că „persoanele ale căror zboruri au fost anulate vor beneficia de sprijin pentru prelungirea șederii până la reluarea în siguranță a curselor aeriene.”

În paralel, Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi a transmis tuturor lanțurilor hoteliere următorul comunicat: „Având în vedere circumstanțele actuale și faptul că unii oaspeți au ajuns la data plecării, dar nu pot călători din motive independente de voința lor, vă rugăm să le prelungiți șederea până când vor putea pleca.” Mai mult decât atât, autoritățile din Emirate, companiile aeriene și agențiile de turism vor suporta toate costurile de ședere.

Vlad Jipa, român aflat în Abu Dhabi: „Lucrurile sunt destul de grave. Ni s-a comunicat că până marți va fi închis spațiul aerian în tot Orientul Mijlociu. Am hotărât să facem grupulețe pe WhatsApp astfel încât să putem obține informații și să fim atenți la ceea ce se întâmplă.”

Tensiuni în Israel

În Israel, o româncă stabilită de 26 de ani în Haifa povestește că și acolo tensiunea este în creștere, mai ales că iranienii atacă în valuri.

Româncă stabilită în Israel: „Când interceptează racheta, se aud zgomote. Înainte de asta, anul trecut, în iunie, se spunea unde a căzut racheta, acum nu se spune, se spune doar zona. Sunt destul de multe adăposturi pe drum, dar întotdeauna mintea îți e stresată, nu e o perioadă liniștită."

Responsabilii de la București le recomandă tuturor românilor aflați în Orientul Mijlociu să contacteze ambasadele noastre pentru informații actualizate și să rămână în adăposturi până când situația se clarifică.