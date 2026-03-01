Donald Trump a riscat, în condițiile în care regimul iranian ar putea duce o campanie militară prelungită și, automat, foarte costisitoare.

În tot acest timp, peste ocean, democrații îl acuză pe șeful de la Casa Albă că a implicat țara într-un război nedorit și cer Congresului să adopte urgent o rezoluție care să limiteze puterile președintelui.

”Suntem într-o epocă în care SUA folosesc forța”

”Nu a existat niciun motiv serios pentru ca acest lucru să se întâmple, existau negocieri. Netanyahu explica ieri că SUA au înțeles că sunt induse în eroare – ăsta e discursul pe care îl auzim – și că atunci au reacționat, că marele pericol era existența armei nucleare în Iran, pe care să o folosească împotriva statelor pașnice. Și acest risc există, știm din 2002 că acest risc există și că Iranul nu a permis niciodată controlul asupra armamentului lor nuclear.

Pe de altă parte, a fost încălcată Carta Națiunilor Unite, dar ce mai contează? Suntem într-o epocă în care Statele Unite folosesc forța, ne-au și explicat foarte clar acest lucru și au dovedit ceva cu această ocazie. Au dovedit că sunt singura putere mondială”, explică politologul Cristian Pîrvulescu.