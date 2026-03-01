Pe Toumba Stadium, PAOK a deschis scorul încă din minutul 7, prin Dimitrios Chatsidis. Alb-negrii au măcinat apoi în gol aproape întreg meciul, deși statistica a fost de partea lor: 64 la sută posesie, patru mari șanse de gol, 20-3 raportul șuturilor la poartă și șapte intervenții decisive ale portarului advers, față de doar una a lui Tsiftsis.

Însă golul care a liniștit suporterii a venit abia în minutul 89, când a înscris Andrija Zivkovic.

PAOK s-a impus cu 2-0 și e pe locul al treilea, cu 50 de puncte, la trei puncte de echipele de pe locurile 1 și 2, Olympiacos și AEK. Însă Lucescu Jr și compania au un meci în minus.