Secretul bucătarilor italieni: făina de roșii, ingredientul care transformă orice rețetă de focaccia, paste sau sosuri

Pulberea de roșii deshidratate, cunoscută drept făină de roșii, este un produs care, datorită versatilității sale, îți permite să asezonezi preparatele foarte ușor.

Cum se folosește făina de roșii Făina de roșii se folosește la prepararea supelor, sosurilor, amestecurilor de condimente, tocănițelor și sucurilor. Prin adăugarea de apă caldă sau rece, pulberea se rehidratează rapid. Cum se comportă la gătit Un studiu a fost realizat pentru a evalua efectul adăugării de pulbere de roșii (2 și 4 g/100 g făină) și licopen brut (50 și 100 mg/100 g făină), cu activitate antioxidantă puternică, asupra calității nutriționale și duratei de păstrare a biscuiților preparați din făină integrală de grâu. Studiul a demonstrat că îmbunătățiri semnificative ale caracteristicilor fizice și ale proprietăților antioxidante ale biscuiților din făină integrală pot fi obținute prin adăugarea de făină de roșii și licopen brut. Rezultatele au arătat că încorporarea pulberii de roșii și a licopenului brut a dus la o capacitate mai bună de creștere a biscuiților. Analiza texturii a arătat că biscuiții suplimentați cu pulbere de roșii și licopen brut au fost mai tari comparativ cu biscuiții martor, conform ScienceDirect.

Făina de roșii, recunoscută la nivel internațional În cadrul SIAL Innovation Canada 2025 – unul dintre cele mai prestigioase târguri internaționale dedicate inovației alimentare, a fost premiat un producător de făină specială de roșii obținută prin recuperarea și procesarea cojilor de roșii folosite la prepararea sosului «A Sarsa da Nunna». „Făina de roșii, multipremiată, este un ingredient inovator, versatil, sustenabil și 100% natural, aliniat provocărilor contemporane privind alimentația durabilă și economia circulară. Premiul confirmă că nu este doar un produs, ci expresia atașamentului față de pământul nostru, istoria noastră și lucrurile făcute cu pasiune. Este un premiu dedicat celor care cred în valoarea ideilor simple și autentice. Italia este printre țările de top în producția ecologică de calitate, cu o reputație solidă în special în Statele Unite și în țările din Europa de Nord. Aproximativ 60% din cifra de afaceri din export provine din țări precum Statele Unite, Canada, Noua Zeelandă și Australia”, a explicat unul dintre producătorii de făină de roșii. Unde găsești făina de roșii Deși nu este atât de accesibilă, poți găsi făină de roșii și pulbere din roșii deshidratate sau din coji de roșii online, pe internet. Există mai multe site-uri specializate în comercializarea unui astfel de ingredient. Poți cumpăra cantități mai mari sau mai mici. O vei găsi sub numele de pudră de roșii sau pudră de tomate. Cum să o folosești în gospodărie Adaugă faina de roșii direct în sosuri pentru paste, tocănițe sau mâncăruri cu legume, unde se dizolvă în lichid și ajută la îngroșare. În supe și ciorbe, o poți pune în timpul fierberii pentru a accentua culoarea și aroma. În aluaturi poate înlocui aproximativ 5–15% din făina obișnuită în pâine, focaccia, lipii, biscuiți sărați sau paste proaspete. Vei obține o nuanță roșiatică și gust mai intens. Se poate combina cu alte condimente uscate pentru a obține mixuri aromate sau poate fi amestecată cu apă caldă până devine pastă, folosindu-se ca bază rapidă pentru un sos de roșii. De asemenea, poate fi adăugată în marinade pentru carne sau legume coapte ori în creme tartinabile pentru un plus de savoare. Orientativ, o lingură de făină de roșii amestecată cu două-trei linguri de apă poate înlocui o cantitate mică de pastă concentrată de roșii. Se păstrează într-un recipient închis ermetic, într-un loc uscat și răcoros.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Dată publicare: