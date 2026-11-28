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Deși par ușor de depozitat, locul în care îi ținem și temperatura din încăpere contează mai mult decât am crede. Există și câteva greșeli pe care le facem fără să ne dăm seama și care le pot scurta durata de păstrare.

Unde se păstrează corect cartofii pentru a rezista mai mult timp

Cartofii se numără printre legumele care pot rezista săptămâni sau chiar luni întregi, dacă sunt depozitați în condiții potrivite. Temperatura, umiditatea, lumina și circulația aerului influențează durata lor de păstrare, dar și gustul și textura acestora. Cel mai potrivit loc pentru depozitarea cartofilor este un spațiu răcoros, întunecat și bine aerisit, precum beciul sau cămara. Dacă locuiești la apartament, îi poți păstra într-un dulap situat departe de calorifer, aragaz sau cuptor.

La fel de important este și recipientul în care îi depozitezi. Poți folosi pungi de hârtie, săculeți din pânză, coșuri sau lădițe din lemn, care permit circulația aerului. Evită pungile din plastic închise ermetic, deoarece acestea favorizează acumularea condensului și apariția mucegaiului.

Oamenii mai greșesc atunci când păstrează cartofii în locuri luminoase. Expunerea la lumină favorizează înverzirea cojii și poate determina creșterea concentrației de solanină, o substanță care, consumată în cantități mari, poate provoca probleme de sănătate. De asemenea, cartofii nu trebuie spălați înainte de depozitare, deoarece umezeala grăbește deteriorarea acestora. Cartofii trebuie verificați periodic iar cei care prezintă semne de mucegai, putregai sau miros neplăcut trebuie îndepărtați.

Care este temperatura ideală pentru depozitarea cartofilor

Temperatura la care sunt depozitați cartofii influențează atât perioada în care aceștia pot fi consumați, cât și gustul și textura lor. În general, temperatura ideală pentru păstrarea cartofilor este cuprinsă între 7 și 10 grade Celsius, însă, în funcție de soi, aceștia pot fi depozitați și la temperaturi cuprinse între 6 și 12 grade Celsius. În astfel de condiții, cartofii își păstrează fermitatea mai mult timp, iar încolțirea este încetinită.

Dacă sunt păstrați la temperatura obișnuită din locuință, între 20 și 24 de grade Celsius, cartofii se deshidratează mai repede, coaja începe să se zbârcească, iar mugurii apar într-un timp mai scurt. Umiditatea aerului este, de asemenea, importantă, având în vedere că aceste legume conțin aproximativ 80% apă. Totuși, trebuie evitate spațiile în care se formează condens sau în care aerul nu circulă corespunzător.

Balconul închis, garajul sau magazia pot fi variante potrivite pentru depozitare, atât timp cât temperatura rămâne relativ constantă. Pe timpul iernii, cartofii trebuie protejați de îngheț, deoarece acesta le poate afecta textura. În condiții favorabile, cartofii cruzi și întregi pot rezista între una și două luni, uneori chiar mai mult. Dacă nu ai la dispoziție un spațiu răcoros, este preferabil să cumperi cantități mai mici.

De ce nu trebuie să păstrezi cartofii în frigider

Multă vreme, păstrarea cartofilor cruzi în frigider a fost descurajată din cauza modificărilor pe care temperaturile scăzute le pot produce asupra gustului și compoziției acestora. Atunci când sunt expuși la frig, o parte din amidonul cartofilor se poate transforma în zaharuri simple, precum glucoza și fructoza. Din acest motiv, cartofii ținuți în frigider pot căpăta un gust mai dulce și se pot rumeni mai repede în timpul prăjirii sau coacerii.

O altă preocupare a specialiștilor a fost legată de formarea acrilamidei, o substanță care apare în alimentele bogate în amidon atunci când sunt preparate la temperaturi ridicate. Cu toate acestea, în anul 2023, autoritățile britanice pentru siguranța alimentară au revizuit recomandările privind depozitarea cartofilor. Cercetările mai recente au arătat că păstrarea acestora în frigider nu crește semnificativ potențialul de formare a acrilamidei, comparativ cu depozitarea într-un loc răcoros și întunecat.

Prin urmare, refrigerarea cartofilor cruzi nu mai este considerată o practică ce trebuie evitată în mod categoric. Totuși, pentru a reduce expunerea la acrilamidă, este recomandat ca aceștia să fie gătiți până capătă o culoare galben-aurie, nu maro închis. În schimb, cartofii deja curățați pot fi păstrați la frigider, într-un recipient cu apă rece, pentru cel mult 24 de ore. Cei gătiți trebuie consumați în maximum trei sau patru zile.

Cum depozitezi cartofii pentru a preveni încolțirea

Cartofii încep să încolțească atunci când sunt păstrați prea mult timp în condiții nepotrivite. Deși este un proces natural, există câteva lucruri pe care le poți face pentru a întârzia apariția mugurilor și pentru a te bucura de cartofi proaspeți cât mai mult timp. În primul rând, trebuie să ai grijă la temperatura din locul în care îi depozitezi.

Cartofii trebuie păstrați într-un loc răcoros, întunecat și bine aerisit. Dacă îi ții în bucătărie, la o temperatură de aproximativ 20 de grade Celsius, aceștia vor încolți mult mai repede decât dacă sunt depozitați la 10 grade Celsius. Contează și recipientul în care îi păstrezi. Poți opta pentru un săculeț din pânză, o pungă de hârtie perforată sau o lădiță din lemn, astfel încât aerul să poată circula, potrivit Eufic.org.

Atunci când mergi la cumpărături, alege cartofii tari, care nu au coaja deteriorată, pete verzi sau muguri. Cartofii maturi rezistă, de regulă, mai mult decât cei noi, datorită cojii mai groase. Dacă obișnuiești să cumperi cartofi în cantități mai mari, verifică-i din când în când și consumă-i mai întâi pe cei pe care îi ai deja acasă. În cazul în care nu ai o cămară răcoroasă, îi poți păstra și în frigider, însă gustul acestora poate fi ușor diferit.

De ce nu este recomandat să ții cartofii lângă ceapă

Multe persoane obișnuiesc să păstreze cartofii și ceapa în același coș sau sertar din bucătărie, fără să știe că acest obicei poate face ca legumele să se strice mai repede. Chiar dacă ambele se păstrează bine în locuri răcoroase și întunecate, acestea au nevoie de condiții diferite pentru a rezista cât mai mult timp.

Cartofii au nevoie de un nivel mai ridicat de umiditate pentru a nu se deshidrata, în timp ce ceapa se păstrează mult mai bine într-un loc uscat. Umezeala pe care cartofii o eliberează în timpul depozitării poate face ca ceapa să se înmoaie, să dezvolte rădăcini sau chiar să mucegăiască. Se vorbește adesea și despre efectele etilenei, un gaz produs în mod natural de plante, însă acestea diferă în funcție de concentrație și de durata expunerii.

Atunci când cele două legume sunt ținute în același recipient, mai ales dacă acesta nu permite circulația aerului, există riscul ca un singur cartof sau o ceapă stricată să le afecteze și pe celelalte. Nu trebuie să le depozitezi neapărat în încăperi diferite, ci doar în recipiente separate. Poți păstra ceapa într-un coș deschis sau într-o plasă, iar cartofii într-o lădiță sau într-un săculeț, feriți de lumină.

Ce faci dacă au apărut deja muguri pe cartofi

Dacă ai observat că au apărut muguri pe cartofii din cămară, este important să verifici în ce stare se află aceștia înainte de a-i folosi la gătit. Odată ce încep să încolțească, cartofii își consumă treptat rezervele de apă și substanțe nutritive, motiv pentru care devin moi și încep să se zbârcească. Totodată, în aceștia se pot acumula cantități mai mari de solanină și alfa-chaconină, două substanțe care pot provoca probleme de sănătate.

În cazul cartofilor care sunt încă tari, nu au pete verzi și prezintă doar câțiva muguri mici, unele autorități recomandă îndepărtarea completă a mugurilor, inclusiv a pulpei din jurul acestora, și curățarea cojii înainte de preparare. Alte organizații recomandă aruncarea lor, din precauție, deoarece nu poți verifica acasă cantitatea de substanțe toxice pe care o conțin.

Dacă însă cartofii au numeroși muguri, sunt moi, zbârciți sau au porțiuni verzi întinse, cel mai bine este să îi arunci. Trebuie să știi că nici fierberea, nici prăjirea și nici coacerea nu elimină în mod sigur aceste substanțe. Consumul cartofilor cu un conținut ridicat de glicoalcaloizi poate provoca greață, vărsături, dureri abdominale și diaree. Mai ales dacă pregătești mâncare pentru copii, este recomandat să folosești cartofi proaspeți, fără muguri și fără urme de deteriorare.

Cât timp rezistă cartofii în condiții optime de depozitare

Cartofii pot rezista de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de soi, temperatura la care sunt păstrați și starea în care se află atunci când îi cumperi. De exemplu, cartofii maturi, cu o coajă groasă și intactă, rezistă mai mult decât cartofii noi, care se deshidratează și se strică mai repede. Dacă sunt depozitați într-o cămară răcoroasă, întunecată și bine aerisită, aceștia pot fi păstrați între una și trei luni.

Iată cât timp rezistă cartofii, în funcție de modul în care îi depozitezi sau îi prepari:

· Cartofi cruzi, la temperatura camerei: 1-2 săptămâni;

· Cartofi cruzi, într-o cămară răcoroasă: 1-3 luni;

· Cartofi maturi, într-o pivniță cu temperatură și umiditate controlate: 6-8 luni;

· Cartofi cruzi, curățați și păstrați în apă la frigider: maximum 24 de ore;

· Cartofi fierți sau copți, păstrați la frigider: 3-4 zile;

· Cartofi opăriți înainte de congelare: 10-12 luni.

Dacă obișnuiești să cumperi cartofi toamna pentru a avea provizii pe timpul iernii, trebuie să știi că aceștia pot rezista chiar până în primăvară. Pentru acest lucru, au nevoie de o temperatură constantă, cuprinsă între 4 și 10 grade Celsius, de umiditate ridicată și de o bună circulație a aerului, potrivit Healthline.com.

Aceste perioade sunt orientative, deoarece contează și cât timp a trecut de la recoltare până în momentul cumpărării. Dacă observi că au devenit moi, au un miros neplăcut, prezintă urme de mucegai, numeroși muguri sau porțiuni verzi întinse, este recomandat să îi arunci.