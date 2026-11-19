Oamenii de ştiinţă au reuşit să obţină cartofi plini de nutrienţi şi care pot fi consumaţi în siguranţă într-un sol care imită solul selenar şi care ar putea asigura hrana astronauţilor cantonaţi la bazele de pe suprafaţa Lunii în viitorul apropiat. Cercetătorii au îmbogăţit simulantul de sol lunar cu material organic şi au constatat că, dacă cantitatea este suficientă, cartofii au crescut la fel de bine ca şi în solul terestru.

Cercetarea, susţinută de NASA, a folosit un soi de cartofi denumit Modoc, care ajunge rapid la maturitate, cu coaja roşie şi miezul alb.

Atât Statele Unite cât şi China intenţionează să trimită astronauţi pe Lună în anii care urmează, având în plan construirea unor baze pe termen lung pe Lună. O sursă locală de hrană este considerată vitală pentru personalul aflat la baza selenară întrucât transportul tuturor alimentelor necesare de pe Terra nu ar fi practic.

''Cartofii oferă mai multe calorii pe unitatea de suprafaţă în comparaţie cu multe alte recolte'', a spus Aymeric Goyer, biolog în cadrul Universităţii de stat din Oregon, conducătorul studiului publicat joi în revista Microgravity. ''Sunt nutritivi, conţin mai mult potasiu decât o banană, sunt bogaţi în vitamina C, conţin proteine de bună calitate şi au un indice de saţietate ridicat''.

Şi, aşa cum ştiu deja amatorii de cartofi prăjiţi, sunt un aliment foarte satisfăcător.

Solul de pe suprafaţa Lunii, denumit regolit, este, în esenţă, rocă sfărâmată şi praf, adesea cu aspect sticlos, format de-a lungul a miliarde de ani în urma impacturilor cu meteoriţi. Spre deosebire de solul terestru, nu conţine substanţe organice.

Cercetătorii au îmbogăţit regolitul simulat cu diferite cantităţi dintr-o substanţă bogată în nutrienţi şi denumită vermicompost, produs atunci când râmele descompun deşeurile organice.

''Regolitul lunar nu conţine azot şi nicio cultură nu ar putea creşte fără un aport suplimentar de azot'', a spus Goyer.

Cartofi plantaţi în regolit fără vermicompost nu au produs aproape deloc rădăcini sau tuberculi.

Plantele au dezvoltat rădăcini şi tuberculi într-un amestec care conţinea cel puţin 5% vermicompost şi 95% regolit. Cu un amestec de vermicompost de 30%, randamentul a fost identic cu cel al cartofilor crescuţi în condiţii similare în solul terestru - mai exact în Hermiston, Oregon, o localitate recunoscută pentru culturile impresionante de cartofi.

Cercetătorii au cultivat cartofi într-o seră dotată cu lumină naturală, dar şi cu lumină artificială, la o temperatură de 22 de grade Celsius în timpul zilei şi 18 grade Celsius pe perioada nopţii.

Şi ce gust aveau cartofii?

''Din păcate nu i-am gustat încă. Am folosit ceea ce am recoltat pentru analize de laborator'', a spus Goyer.

În cadrul acestui studiu, plantele au fost cultivate în ghivece de mici dimensiuni aşa că au rezultat nişte cartofi mici, sub 10 grame, chiar şi cei cultivaţi în sol normal.

''Lucrăm la un al doilea studiu în care prezentăm rezultatele creşterii cartofilor în ghivece mai mari. În acest caz, am obţinut cartofi de mărimea celor care se găsesc de obicei în magazine'', a spus Goyer.

Regolitul lunar este ostil recoltelor şi din cauza nivelului ridicat de metale grele precum cuprul.

''În lipsa materiei organice, cartofii absorb prea multe metale grele, care pot deveni toxice pentru plante. Materia organică contribuie la reducerea disponibilităţii metalelor grele pentru plante, astfel încât acestea să nu le acumuleze în exces', a spus Goyer.

Cercetătorii mai efectuat experimente cu diverse culturi în vederea unei posibile agriculturi extraterestre. Un studiu publicat în luna martie a prezentat năutul cultivat în regolit lunar îmbogăţit cu vermicompost.

''Se experimentează de asemenea cu roşii, salată sau legume precum alfaalfa'', a spus Goyer.

Deşi cercetările în domeniul agriculturii lunare sunt importante pentru stabilirea unei prezenţe umane durabile pe Lună, ar putea oferi de asemenea beneficii pe Pământ, potrivit biologului spaţial şi coautor al studiului, David Handy.

''Tehnologiile care sunt inventate în urma acestui studiu pot fi folosite pentru producerea hranei în regiuni cu o producţie agricolă redusă şi care depind de transportul de marfă cum ar fi zonele din centrul oraşelor sau comunităţile din deşert. Cred că cercetarea continuă privind utilizarea regolitului va duce la tehnici care pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea calităţii solului, precum şi pentru remedierea solurilor contaminate în vederea îmbunătăţii agriculturii sustenabile'', a spus Handy.