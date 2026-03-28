Pentru a reduce risipa alimentară și a economisi bani, este important să știi care fructe și legume emit etilenă și care o absorb. De exemplu, știi de ce nu ar trebui să ții cartofii împreună cu ceapa? Această greșeală le strică gustul și face ambele legume să se strice mai repede.

Ce se întâmplă când depozitezi cartofii și ceapa împreună

Când cumperi cartofi și ceapă în cantități mici sau în saci de 5 kilograme, locul în care le depozitezi după ce ajungi acasă contează.

Este frustrant să bagi mâna în cutie și să descoperi că au încolțit sau, mai rău, că s-au înmuiat și au început să putrezească.

Temperatura, circulația aerului și lumina le influențează durata de păstrare. Dar, mai presus de toate, există un lucru important: nu ar trebui să depozitezi niciodată cartofii împreună cu ceapa.

De ce cartofii și ceapa nu se potrivesc în același spațiu?

Ceapa eliberează cantități mari de etilenă, un gaz natural care accelerează coacerea multor fructe și legume. Dacă pui un măr sau o banană într-o pungă de hârtie cu avocado, vei vedea cât de repede acționează etilena.

Când amesteci ceapa cu cartofii, mai ales în pungi de plastic, gazul favorizează încolțirea și înmuierea.

Umiditatea, lumina și căldura declanșează, de asemenea, încolțirea. Practic, cartofii și ceapa reacționează la aceste condiții asemănătoare primăverii și încep să crească, conform simplyrecipes.

Acest lucru face ca blatul din bucătărie să fie unul dintre cele mai nepotrivite locuri pentru depozitarea cartofilor și a cepei.

Aragazele și mașinile de spălat vase degajă căldură și umiditate, iar lumina (care duce la înverzirea cartofilor) ajunge în toate colțurile. Condițiile separate, constant uscate, răcoroase și întunecate mențin aceste legume ferme și comestibile pentru mai mult timp.

Cum se depozitează cartofii

Pune cartofii într-un loc uscat și răcoros pentru depozitare pe termen lung. Un subsol neîncălzit este potrivit, la fel și o pivniță, dacă există. O variantă simplă este depozitarea în cutii de carton, într-o cameră neamenajată din subsol, ferită de lumină. În astfel de condiții, cartofii se pot păstra până în ianuarie sau februarie.

Cartofii pot fi ținuți și în garaj, dar nu trebuie să înghețe. În funcție de climă, garajul poate să nu fie potrivit. De asemenea, temperaturile mai mari de aproximativ 4°C pot accelera încolțirea și deshidratarea.

Păstrează cartofii într-un recipient întunecat și bine ventilat. Cutiile de carton sunt o opțiune frecventă, dar pot fi folosite și alte recipiente, atâta timp cât protejează de lumină și permit circulația aerului.

Verifică periodic cartofii depozitați. Dacă apar colți, îndepărtează-i manual. La câteva săptămâni, caută cartofi moi sau cu semne de putrezire. Un miros specific indică prezența unuia stricat. Scoate cartofii afectați pentru a preveni deteriorarea celorlalți.

Cum se depozitează ceapa

Este greu de stabilit o distanță ideală de depozitare între ceapă și cartofi, dar cu cât sunt mai departe unele de altele, cu atât mai bine.

Într-o cămară răcoroasă și aerisită, etilena emisă de ceapă, aflată într-un coș de sârmă pe raftul de sus, s-ar putea să nu ajungă la o cutie de cartofi acoperită cu un prosop, aflată pe podea.

Dacă ai o cămară mică și slab ventilată, este mai bine să le ții în sertare sau dulapuri separate.

Ambele legume se păstrează cel mai bine la temperaturi între cele din frigider și cele ale camerei, așa că ar fi bine să le depozitezi în afara bucătăriei.

Depozitează ceapa într-un singur strat, în cutii perforate, așezate într-un colț răcoros și fără ferestre.

Ceapa se păstrează bine și în plase suspendate, într-un dulap nefolosit sau în coșuri de sârmă, pe un raft aflat sub o scară interioară.

Cum îți dai seama dacă s-au stricat cartofii

Regula generală pentru a identifica dacă s-au stricat cartofii include: textură moale sau cleioasă, miros neplăcut sau prezența unor pete închise la culoare pe coajă.

Cartofii cruzi trebuie să fie fără defecte, fermi la atingere și cu coaja întinsă. Mirosul este ușor pământiu, nu de mucegai.

Cartofii încolțiți sunt buni de consum, dacă abia au încolțit. Nu sunt buni dacă au colți lungi.

Dacă au colți foarte mici, aceștia se pot îndepărta, iar cartofii pot fi gătiți normal. Pe măsură ce colții cresc, consumă nutrienții și zaharurile din cartof, ceea ce duce la deshidratarea lui. Cu cât colții sunt mai mari, cu atât valoarea nutritivă este mai scăzută.

Dacă sunt expuși la lumină, cartofii pot deveni verzi din cauza formării clorofilei. Acest lucru indică și o creștere a nivelului de toxine, precum solanina, care se concentrează în special în colți, coajă sau imediat sub coajă.

Poți consuma cartofii verzi, dar este recomandat să fie curățați de coajă, deoarece astfel se elimină o mare parte din toxine. Dacă după gătire au gust amar, nu trebuie consumați.

Dacă doar o parte este verde, zona respectivă poate fi îndepărtată. Dacă întreg cartoful este verde, nu trebuie folosit.

Semne că ceapa nu mai este bună pentru consum

Ca orice legumă sau fruct, ceapa prezintă semne vizibile de alterare. Pe suprafața cepei apar pete închise la culoare atunci când începe să se altereze. Acestea sunt, de regulă, mucegaiuri apărute după recoltare, din cauza temperaturilor nepotrivite.

Mucegaiul poate fi prezent în cantități mici pe coajă și poate fi greu de observat inițial. În stadii mai avansate, apar pete sau linii negre mai mari, vizibile atât la suprafață, cât și sub coajă, semn că ceapa a fost păstrată prea mult timp în condiții necorespunzătoare, conform globebag.

Apariția colților sau a unei creșteri indică exces de umiditate. Umiditatea favorizează atât mucegăirea, cât și încolțirea. Deși în agricultură acest proces este folosit pentru a obține noi plante, în condiții de depozitare, ceapa încolțită se degradează. Este recomandat să fie păstrată în mediu uscat. Se pot identifica colții prin mici umflături sau zone denivelate la atingere.

Ceapa are în mod normal o textură fermă. Dacă devine moale, este un semn clar de alterare. Umiditatea este principalul factor care duce la înmuiere, alături de apariția mucegaiului și a colților.