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Înțepăturile de viespe sunt frecvente, mai ales în lunile calde, când oamenii petrec mai mult timp în aer liber.

Cum recunoști o înțepătură de viespe

Viespile, la fel ca albinele și bondarii, au un ac pe care îl folosesc pentru a se apăra. Acesta conține venin, o substanță toxică, pe care o injectează în piele atunci când înțeapă.

Chiar dacă acul nu rămâne în piele, veninul de viespe poate provoca durere și iritație semnificative. De asemenea, persoanele alergice la venin pot avea o reacție gravă. În ambele situații, tratamentul prompt este important pentru ameliorarea simptomelor și prevenirea complicațiilor.

Majoritatea persoanelor care nu au alergie la înțepături de insecte prezintă doar simptome ușoare în timpul și după o înțepătură de viespe. Primele manifestări pot include:

• durere ascuțită;

• senzație de arsură în zona înțepăturii;

• modificarea culorii pielii;

• umflătură;

• mâncărime.

Ce trebuie să faci imediat după ce te înțeapă o viespe

Cel mai probabil, în jurul locului înțepăturii va apărea o umflătură. În centrul acesteia poate fi vizibil un punct mic, decolorat, în locul în care acul a perforat pielea. De obicei, durerea și umflătura se reduc în decurs de 1-2 ore de la înțepătură.

Reacții locale extinse

Termenul „reacții locale extinse” descrie simptomele mai pronunțate asociate unei înțepături de viespe sau albină. Persoanele care prezintă astfel de reacții pot fi alergice la înțepăturile de viespe, dar nu dezvoltă simptome care le pun viața în pericol, precum șocul anafilactic.

Reacțiile locale extinse la înțepăturile de viespe includ modificări pronunțate ale culorii pielii și umflături care se accentuează timp de 2-3 zile după înțepătură. Pot apărea și greață și vărsături.

De regulă, reacțiile locale extinse se remit de la sine în aproximativ o săptămână.

Anafilaxia după o înțepătură de viespe

Cele mai severe reacții alergice la înțepăturile de viespe se numesc anafilaxie, conform healthline.com.

Anafilaxia apare atunci când organismul intră în șoc ca răspuns la veninul de viespe. Majoritatea persoanelor care intră în șoc după o înțepătură de viespe dezvoltă simptomele foarte rapid. Este important să solicite imediat ajutor medical de urgență pentru tratarea anafilaxiei.

Simptomele unei reacții alergice severe la înțepăturile de viespe includ:

• umflarea severă a feței, a buzelor sau a gâtului;

• urticarie sau mâncărime în zone ale corpului care nu au fost înțepate;

• dificultăți de respirație, precum respirația șuierătoare sau senzația de sufocare;

• amețeală;

• scăderea bruscă a tensiunii arteriale;

• senzație de leșin;

• pierderea cunoștinței;

• diaree;

• crampe abdominale;

• puls slab sau accelerat.

Este posibil să nu experimentezi toate aceste simptome după o înțepătură de viespe, însă dacă ai o alergie severă, este probabil să dezvolți cel puțin unele dintre ele în cazul unei înțepături ulterioare.

Cum reduci durerea, umflătura și mâncărimea

Reacțiile ușoare și moderate la înțepăturile de viespe pot fi tratate acasă. Pentru a trata înțepătura, trebuie să:

• speli zona cu apă și săpun pentru a îndepărta cât mai mult venin;

• aplici o compresă rece în zona înțepăturii pentru a reduce umflătura și durerea;

• menții rana curată și uscată pentru a preveni infecția;

• acoperi zona cu un plasture sau un pansament, dacă dorești.

Ce remedii poți folosi acasă după o înțepătură de viespe

Următoarele remedii pot ajuta, dacă ai fost înțepat de o viespe:

• cremă cu hidrocortizon sau loțiune cu calamină, dacă mâncărimea sau iritația pielii devin deranjante;

• bicarbonat de sodiu și ovăz coloidal, folosite în baie sau sub formă de creme pentru piele, pentru calmarea iritației;

• analgezice fără prescripție medicală, precum ibuprofenul, pentru ameliorarea durerii provocate de înțepăturile de viespe;

• antihistaminice, inclusiv difenhidramină și clorfeniramină, pentru reducerea mâncărimii.

Cum recunoști o reacție alergică la înțepătura de viespe

Reacțiile alergice severe la înțepăturile de viespe necesită asistență medicală imediată. În general, până la 0,8% dintre copii și 3% dintre adulți au alergie la înțepăturile de insecte.

Dacă ai un EpiPen (stilou autoinjector preumplut cu adrenalină - epinefrină), administrează-l imediat ce apar simptomele. Dacă ai antecedente de alergie la înțepăturile de viespe, administrează EpiPen imediat după înțepătură și sună la 112.

Tratamentul reacțiilor alergice severe la înțepăturile de viespe poate include:

• administrarea unei doze suplimentare de epinefrină pentru a calma reacția sistemului imunitar;

• resuscitare cardiopulmonară, dacă respirația s-a oprit temporar;

• oxigen, steroizi sau alte medicamente pentru îmbunătățirea respirației. Înțepătura de viespe vs. înțepătura de albină

Înțepăturile de viespe și cele de albină pot provoca simptome similare, însă metodele de tratament sunt ușor diferite. În timp ce albina poate înțepa o singură dată, deoarece acul rămâne blocat în pielea victimei, viespea poate înțepa de mai multe ori în timpul unui atac. Acul viespei rămâne intact.

Dacă nu ai alergie, majoritatea înțepăturilor de albină pot fi tratate acasă.

Dacă știi că ai alergie la înțepăturile de albină, trebuie să îți administrezi imediat un EpiPen și să suni la 112.

Când trebuie să ceri ajutor medical de urgență

Sună la 112 dacă:

• Ai dificultăți de respirație, respiri șuierător sau rapid ori simți că te sufoci.

• Fața, buzele, limba sau gâtul se umflă brusc, simți că ți se strânge gâtul sau ai dificultăți la înghițire.

• Ai amețeli, leșini, te simți brusc confuz sau pielea ori buzele devin albăstrui, cenușii sau palide.

• Urticaria se extinde pe corp și este însoțită de oricare dintre simptomele de mai sus, de vărsături sau de dureri abdominale.

• Ai fost înțepat în interiorul gurii sau în gât.

• Ai fost înțepat de mai multe ori, de exemplu, de un roi de albine sau viespi.

Dacă ți-a fost prescris un autoinjector cu adrenalină, folosește-l imediat la apariția oricărui semn de reacție alergică severă, apoi sună la 112, chiar dacă te simți mai bine.

Mergi imediat la camera de gardă dacă:

• Ai avut în trecut o reacție anafilactică la o înțepătură și ai fost înțepat din nou, chiar dacă nu au apărut încă simptome.

• Urticaria sau mâncărimea se extind dincolo de zona înțepăturii ori apar vărsături, dureri abdominale sau senzație de amețeală după înțepătură.

• Un copil mic sau o persoană în vârstă a fost înțepată de mai multe ori.

• Umflătura se extinde rapid în primele ore și ajunge spre gât sau față.