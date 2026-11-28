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Dacă te surprinde un cutremur pe stradă, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îți păstrezi calmul și să te îndepărtezi, pe cât posibil, de clădiri. Fațadele, balcoanele, ornamentele arhitecturale, geamurile și țiglele se pot desprinde și pot cădea în timpul seismului.

Unde te adăpostești dacă te surprinde un cutremur pe stradă

Cutremurele pot fi evenimente înspăimântătoare, mai ales atunci când te afli în aer liber sau într-o zonă pe care nu o cunoști. Dacă te afli departe de casă în momentul producerii unui seism, respectarea câtorva reguli te poate feri de răni și îți poate salva chiar viața.

Nu te grăbi să intri într-o clădire. Mișcarea solului este rareori principala cauză a rănirilor sau a deceselor în timpul unui cutremur. Dacă te afli afară când începe seismul, nu încerca să intri într-o clădire. În schimb, îndreaptă-te spre un spațiu deschis, departe de imobile și de alte structuri, precum stâlpii de iluminat sau indicatoarele rutiere. Astfel, eviți riscul de a fi lovit de bucăți de tencuială, geamuri sparte, cabluri electrice desprinse sau ziduri care se pot prăbuși.

După ce ai ajuns într-un spațiu deschis, rămâi acolo până când se oprește mișcarea seismică și nu te întoarce în zonele cu multe construcții. Cele mai periculoase locuri în timpul cutremurului și al replicilor sunt zonele din exteriorul clădirilor. Pereții exteriori afectați de seism se pot prăbuși brusc, fără avertisment, iar geamurile și cărămizile desprinse pot continua să cadă în timpul mișcărilor ulterioare.

După ce cutremurul s-a încheiat, folosește un sistem de comunicare stabilit în prealabil pentru a afla unde se află fiecare membru al familiei. Astfel, copiii, persoanele în vârstă și cele cu dificultăți de deplasare pot fi preluate, iar familia se poate reuni într-un loc sigur, stabilit dinainte.

Ce faci dacă te surprinde un cutremur în timp ce ești în mașină

Dacă te afli într-un vehicul aflat în mișcare, rămâi în interior, dar oprește cât mai curând posibil, într-un loc sigur. În timpul unui cutremur, vehiculele nu trebuie oprite sau parcate sub copaci, lângă cabluri electrice, pasaje supraterane, poduri sau benzinării. După ce poți porni din nou la drum, deplasează-te încet și cu atenție, evitând porțiunile de șosea care par deteriorate sau blocate. Stai departe de poduri și rampe. Fii atent și la ceilalți șoferi, deoarece panica îi poate determina să conducă haotic sau imprevizibil.

Ce trebuie să faci dacă rămâi prins sub dărâmături în urma unui cutremur

Dacă rămâi prins sub dărâmături, încearcă să îți păstrezi calmul. Astfel, vei putea să te concentrezi și vei avea șanse mai mari să fii găsit de echipele de salvare. Întunericul poate fi înfricoșător, însă nu aprinde chibrituri și nu folosi bricheta, deoarece combustibilul scurs din conductele fisurate în urma cutremurului se poate aprinde.

De asemenea, evită să ridici praful sau să îl inhalezi. Dacă nu te poți mișca, acoperă-ți gura cu o batistă, un șervețel sau cu mâneca hainei. Lovește ritmic o suprafață dură, precum o țeavă sau un perete, pentru a atrage atenția salvatorilor. Dacă ai un fluier, folosește-l pentru a cere ajutor.

Încearcă să nu strigi, deoarece poți inhala praf sau particule periculoase. Dacă rămâi blocat pentru o perioadă mai lungă, încearcă să nu adormi. Nu încerca să ajungi la alte persoane care ar putea fi prinse în apropiere.

Ce trebuie să faci dacă te surprinde un cutremur într-un bloc

Dacă te afli la primul sau al doilea etaj al unei clădiri înalte, încearcă să ieși imediat din imobil și să te îndrepți spre un spațiu deschis.

Dacă te afli la etajul al treilea sau la unul superior, este recomandat să nu încerci să părăsești clădirea în timpul cutremurului. Scările și lifturile se pot aglomera, iar casele scărilor sunt vulnerabile la prăbușire în timpul seismelor.

Adăpostește-te lângă pereții structurali de rezistență, aflați în zona centrală a clădirii, inclusiv în colțurile formate de aceștia, în dreptul ușilor sau lângă stâlpii structurali. Ține deasupra capului un scaun, o geantă sau orice alt obiect potrivit pentru a te proteja de bucățile de tencuială care pot cădea. O altă variantă este să te adăpostești sub un pat sau o masă aflată în apropiere.

Stai departe de ferestre și de pereții exteriori, deoarece aceștia sunt mai expuși riscului de prăbușire. De asemenea, obiectele din sticlă se pot sparge și pot provoca răni.

Ferește-te de obiectele grele și voluminoase, precum dulapurile și frigiderele, care se pot deplasa sau răsturna în timpul cutremurului.

După ce se oprește mișcarea seismică, încearcă să părăsești clădirea folosind un traseu de evacuare stabilit în prealabil.

La ieșirea din clădire, fii atent la pericolele din jur, precum bucățile de moloz care pot cădea, cioburile de sticlă și cablurile electrice rupte.

Protejează-ți căile respiratorii de praf. Particulele rezultate în urma prăbușirii unor structuri pot îngreuna respirația. Acoperă-ți nasul și gura cu o batistă, un fular sau o bucată de material ruptă din haine.

Ce trebuie să faci dacă te surprinde un cutremur în metrou

Deși metroul poate fi un refugiu sigur în timpul unor situații de urgență, în cazul unui cutremur puternic poate deveni un loc periculos. Dacă te afli în metrou în momentul producerii unui seism, este important să respecți câteva reguli pentru a evita accidentele.

Nu intra în panică și pune-ți siguranța pe primul loc. Încearcă să rămâi calm și să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău.

Ține-te de obiectele aflate la îndemână, precum barele metalice sau suporturile pentru bagaje, pentru a evita să cazi în timpul mișcărilor seismice.

Pregătește-te pentru o posibilă întrerupere a alimentării cu energie electrică. În cazul unui cutremur cu magnitudinea 5, alimentarea cu electricitate poate fi întreruptă, iar trenul se poate opri temporar, conform UNICEF. Iluminatul de urgență al stației de metrou ar trebui să se activeze automat.

Nu încerca să ajungi singur la ieșiri sau să părăsești trenul fără indicații. O astfel de încercare poate fi periculoasă și poate provoca aglomerație sau panică. Urmează instrucțiunile transmise prin sistemul de sonorizare al stației și indicațiile personalului.

Ce trebuie să faci după un cutremur dacă ai rămas prins sub dărâmături

Evită mișcările bruște sau acțiunile riscante care ar putea provoca noi prăbușiri. Dacă spațiul îți permite, deplasează-te într-o zonă mai sigură.

Acordă-ți primul ajutor, dacă este necesar. Încearcă să oprești eventualele sângerări și să aplici pansamente pe răni. Dacă alte persoane sunt prinse alături de tine, încearcă să le liniștești și să le acorzi primul ajutor, în măsura posibilităților.

Încearcă să comunici cu persoanele aflate în exterior sau prinse în apropiere. Strigă după ajutor sau lovește obiecte care produc zgomote puternice pentru a atrage atenția salvatorilor. Aceste semnale îi pot ajuta să localizeze persoanele blocate și să identifice cele mai sigure modalități de intervenție.

Dacă ai acces la alimente și lichide, consumă-le cu grijă și raționalizează-le. Încearcă să le păstrezi pentru cât mai mult timp, fără să consumi cantități mari deodată.

Dacă ești prins sub dărâmături, nu încerca să te eliberezi prin mutarea elementelor structurale sau a bucăților mari de beton. Acestea pot susține alte părți ale clădirii. Încearcă să rămâi într-o poziție sigură, să semnalizezi prezența ta și să aștepți intervenția echipelor de salvare.