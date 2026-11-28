O casă din Moinești s-a aprins ca o torță. Doi oameni au ajuns la spital după ce și-au văzut locuința în flăcări
Flăcări violente au cuprins, vineri, o casă din localitatea Moinești, județul Bacău.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Vecinii au dat alarma când au zărit fumul, însă coperișul s-a aprins ca o torță până la sosirea pompierilor. Două ore s-au luptat militarii să stingă incendiul.
Un bărbat 68 de ani și o femeie de 63 au ajuns la spital cu atacuri de panică după ce și-au văzut locuința în flăcări.
Cel mai probabil, nenorocirea a pornit de la un coş de fum, neizolat corespunzător.
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit