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Vecinii au dat alarma când au zărit fumul, însă coperișul s-a aprins ca o torță până la sosirea pompierilor. Două ore s-au luptat militarii să stingă incendiul.

Un bărbat 68 de ani și o femeie de 63 au ajuns la spital cu atacuri de panică după ce și-au văzut locuința în flăcări.

Cel mai probabil, nenorocirea a pornit de la un coş de fum, neizolat corespunzător.