Alături de orez, cartoful este intens protejat, fiind unul dintre puținele alimente de bază cultivate într-o țară care importă peste 60% din necesarul de hrană, potrivit The Guardian.

Însă acest lucru s-ar putea schimba. Sub presiunea lui Donald Trump, Japonia se îndreaptă spre ridicarea unei interdicții vechi de 76 de ani privind importurile de cartofi americani, scrie The Guardian.

Producătorii japonezi de cartofi susțin că ridicarea interdicției le-ar amenința mijloacele de trai și i-ar expune pe consumatori la produse de calitate inferioară. Aceștia se tem că transporturile de cartofi americani ar putea introduce insecte și alți dăunători în culturile japoneze.

Tokyo a ridicat parțial interdicția în 2006, permițând importurile de cartofi din SUA exclusiv pentru producția de chipsuri. Legumele trebuie transportate în containere sigilate și apoi preparate la temperaturi ridicate, pentru a preveni răspândirea dăunătorilor și a bolilor.

Ridicarea completă a interdicției ar aduce însă cartofii proaspeți americani în meniurile restaurantelor și pe rafturile supermarketurilor pentru prima dată din 1950.

„Ne-am exprimat în mod repetat și fără echivoc opoziția față de importuri”, a declarat Toshihide Numasawa, reprezentant al organizației Japan Agriculture din Hokkaido, regiune în care sunt cultivați aproximativ 80% din cartofii țării.

Acesta a precizat că există mai multe motive pentru această opoziție, printre care riscul pătrunderii dăunătorilor și bolilor în țară și al afectării zonelor agricole din Hokkaido.

Cartoful, de la obiect de colecție la aliment de bază în Japonia

Cartofii au fost inițial obiecte de colecție pentru pasionații de plante, după ce comercianții olandezi i-au introdus în Japonia, în 1598.

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, cartofii deveniseră o alternativă nutritivă la orez, o cultură care nu se adaptează climatului mai rece din Hokkaido.

În prezent, aceștia sunt ingredientul principal al popularului preparat jaga bata, cartofi copți acoperiți cu unt din belșug, în timp ce poteto sarada, salata de cartofi, a devenit aproape un preparat național.

Cel mai cunoscut soi din Hokkaido este Danshaku (Irish Cobbler), un cartof bogat în amidon, cu o textură pufoasă și absorbantă, ideal pentru a fi servit cu unt sau alte garnituri ori pentru a absorbi sucul cărnii din tocănițe.

„Credem că și consumatorii au învățat care soiuri sunt cele mai potrivite pentru anumite preparate”, a declarat Numasawa, adăugând că fermierii din Hokkaido se confruntă și cu infestările cu dăunători locali, încălzirea globală și depopularea zonelor rurale.

Japonia cultivă în prezent peste 90 de soiuri de cartofi. Potrivit Ministerului Agriculturii, japonezii au consumat 3,5 milioane de tone de cartofi în 2024, dintre care 1,2 milioane de tone de cartofi proaspeți importați pentru producția de chipsuri.

Fermierii japonezi se tem de răspândirea bolilor și a dăunătorilor

Prezența cartofului în centrul negocierilor comerciale dintre Japonia și SUA i-a creat deja probleme noului ministru japonez al Agriculturii, Arata Takebe, a cărui circumscripție electorală se află într-una dintre principalele zone de cultivare a cartofilor din Hokkaido.

Planul de ridicare a interdicției „ar trebui să avanseze după discuții științifice și tehnice aprofundate”, a declarat recent Takebe pentru agenția Jiji Press, adăugând că luarea unei decizii ar putea necesita „o perioadă considerabilă de timp”.

„Știu că partea americană are așteptări mari, însă interdicția privind importurile nu va fi ridicată fără discuții suficiente sau fără un acord acceptabil pentru ambele părți”, a spus acesta.

Deși cartofii importați pentru producția de chipsuri sunt supuși unor măsuri stricte de carantină, fermierii se tem că transporturile de cartofi proaspeți ar putea introduce insecte și microorganisme dăunătoare.

Guvernul japonez a identificat 21 de dăunători și boli care ar putea reprezenta o amenințare.

Cele mai mari îngrijorări sunt legate de nematodul auriu și nematodul palid al cartofului. Deși nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, acești paraziți pot afecta rădăcinile plantelor, împiedicând dezvoltarea lor, și pot supraviețui în sol mai bine de 15 ani.

Donald Trump face presiuni asupra Japoniei

La începutul acestui an, membri ai Congresului american i-au cerut lui Trump să continue să abordeze problema interdicției în discuțiile cu premierul japonez, Sanae Takaichi.

„Producătorii americani cultivă cei mai buni cartofi din lume”, au transmis aceștia într-o scrisoare. „Japonia reprezintă o piață uriașă, cu oportunități semnificative de export pentru producătorii americani de cartofi”.

După ce a ridicat această problemă și în timpul primului său mandat, Trump a convins guvernul japonez să înceapă negocierile, în contextul în care este acuzat că politicile sale au avut consecințe „dezastruoase” pentru zonele rurale ale Statelor Unite.

Susținătorii ridicării interdicției afirmă că măsura ar reduce prețurile pentru consumatorii japonezi și le-ar aduce fermierilor americani venituri suplimentare din exporturi de 150 de milioane de dolari anual.

Fermierii din Hokkaido susțin însă că nu s-au luat suficiente măsuri pentru eliminarea amenințărilor reprezentate de dăunători și boli.

„Protejarea agriculturii din Hokkaido nu înseamnă doar protejarea regiunii Hokkaido. Înseamnă și protejarea bazei de producție care va asigura aprovizionarea cu alimente a Japoniei în viitor”, a transmis Asociația Societăților Agricole din Hokkaido, într-un comunicat.

Naohiro Makino, un cultivator de cartofi din Hokkaido, consideră că interdicția privind importurile de cartofi proaspeți ar trebui menținută.

„Odată ce dăunătorii pătrund în sol, nu mai poți cultiva cartofi timp de peste un deceniu”, a declarat acesta pentru cotidianul Asahi Shimbun.

„De dragul terenurilor agricole pe care strămoșii noștri le-au protejat, mă opun categoric ridicării interdicției.”