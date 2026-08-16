Aceștia sunt acuzaţi că au pilotat, în numele unor reţele libiene de trafic de migranţi, ambarcaţiuni mici şi supraaglomerate, cu zeci de migranţi la bord, din nordul Africii până în Creta, traversând Marea Mediterană, relatează news.ro, care citează ekathimerini.com.

Garda de Coastă a anunţat că toţi cei patru minori, care au declarat că au vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, au fost identificaţi de alţi pasageri aflaţi pe ambarcaţiuni drept cei care au condus vasele spre Creta.

Călătoria dificilă, care durează între o zi şi jumătate şi două zile, a devenit principala rută de intrare în Grecia pentru migranţii fără documente, înlocuind traversarea mai scurtă dintre coasta de vest a Turciei şi insulele din estul Mării Egee.

229 de migranţi, aduşi pe insulă cu patru ambarcaţiuni

Toţi suspecţii sunt originari din Sudanul de Sud. Ei au fost arestaţi vineri, după ce au adus în Creta, cu patru ambarcaţiuni mici, în total 229 de migranţi.

Alţi doi bărbaţi din Sudanul de Sud, în vârstă de 21 şi 27 de ani, au fost arestaţi sub suspiciunea că au pilotat alte două ambarcaţiuni, care transportau în total 132 de persoane, din regiunea Tobruk, în estul Libiei, până pe insulă.

Toţi cei şase sunt acuzaţi de infracţiuni care includ punerea în pericol a pasagerilor şi facilitarea intrării ilegale a acestora în Grecia.

Reţelele de trafic de migranţi cu baza în Tobruk folosesc în mod regulat adolescenţi din Sudanul de Sud pentru a pilota ambarcaţiunile către Creta.

Peste 10.000 de persoane din Orientul Mijlociu, subcontinentul indian şi Africa au ajuns în Creta de la începutul acestui an, toate plecând din Libia. Numărul reprezintă aproximativ jumătate din totalul celor 20.000 de migranţi care au ajuns în Grecia de la 1 ianuarie.