Se întâmplă acest lucru după ce acciza a fost redusă până la sfârșitul lunii cu 20 la sută, în contextul crizei de pe piața carburanților.

Puțin după miezul nopții, în unele benzinării din Capitală prețul motorinei standard a scăzut la 9 lei și 99 de bani.Este o reducere cu 68 de bani față de ziua precedentă.

Șoferiță: „Mi se pare foarte bine că a scăzut. E destul de bună. Cu siguranță se va simți la un full și nu numai.”

Șofer: „Mă ajută pentru că are motor mare și consumă mult și pot să spun că sunt în zona aia de da, mă ajută.”

Reducerea accizei, valabilă până pe 31 august

Se întâmplă acest lucru în contextul reducerii accizei la motorină cu 20 la sută până pe 31 august. Autoritățile au putut lua măsura după ce a fost adoptată legea prin care a fost declarată stare de criză pe piața carburanților.Nu toți șoferii sunt, însă, mulțumiți de scădere.

Șofer: „Degeaba a scăzut. Trebuie să ajungă la direct proporțional cu salariile pe care le avem în România.”

Șofer: „Nu cred că este eficientă, ar trebui să facă ceva mai mult. Ținând cont că în Bulgaria prețul este undeva la 8 lei 50.”

Într-o postare pe o rețea de socializare, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Reducerea este calculată pe baza cotației internaționale Platts și a prețului mediu la pompă și se ajustează în funcție de evoluția pieței, a mai precizat oficialul.