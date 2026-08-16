"Detalii suplimentare privind incidentul de duminică rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie rusească", a spus el, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Oficialul NATO a mai declarat totodată că alianţa este în permanenţă în alertă şi pregătită să se apere de orice ameninţare.

Reuters notează că drona care a pătruns ilegal în spaţiul aerian al României şi a fost doborâtă de avione de vânătoare F-18 spaniole aflate într-o misiune NATO de poliţie aeriană este a patra aeronavă fără pilot doborâtă deasupra ţării în acest an.

"În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spaţiul aerian naţional şi a fost doborâtă. La ora 04:44, ţinta a fost descoperită intrând în spaţiul aerian naţional, la 24 km nord de Galaţi, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 05:01, drona a fost interceptată şi distrusă între localităţile Băleni şi Cudalbi, din judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată", a anunţat ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, într-o postare pe Facebook.

Drona doborâtă la Galați venea dinspre Republica Moldova

Colonel Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN: La ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați

Localnicii au povestit că undeva în jurul orei 5 dimineața au văzut o lumină puternică pe cer și în același timp au auzit o bubuitură. Probabil că acela a fost momentul în care a fost doborâtă drona.

Localnic: Da, am auzit. Am ieșit, am văzut o luminiță acolo. Acum, ce-o vrea Dumnezeu. Jale mare!

Reporter: Ați văzut-o?

Localnic: Da, era o luminiță roșie, am văzut-o de dimineață. Ne-am speriat și copii și nepoții și toți. Eu nu m-am panicat, asta este.

Corespondent ProTV: Drona a fost doborâtă undeva în această zonă între comunele Cudalbi și Băleni, din județul Galați. Încă sunt făcute căutări, am văzut și un elicopter al MApN care caută să identifice locul unde au căzut resturile dronei.