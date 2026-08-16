A fost singura calificare în finalele pe aparate a României, la junioare şi senioare, potrivit News.ro.

Aniela Tudor a fost notată cu 13.200 şi 13.566, pentru o medie de 13.383 puncte, cu care a obţinut medalia de aur.

Pe podium au mai urcat rusoaica (sub steag neutru) Daria Mironova (13.166) şi Lilou Marliac (Franţa, 13.133).

În calificări, Aniela Tudor a fost pe primul loc, cu o medie de 13.433.

Gimnasta de la Dinamo Bucureşti a fost singura reprezentantă a României în finalele Campionatului European.

Echipa de junioare s-a clasat pe locul 12, iar cea de senioare, pe locul 11, care i-a adus calificarea la Campionatul Mondial din această toamnă.

Senioarele României nu au obţinut nicio calificare în finalele Campionatului European

Sabrina Maneca-Voinea, speranţa României la o medalie, a încheiat abia ca a treia rezervă la sol, aparatul ei favorit (locul 13 în calificări). La bârnă a fost pe locul 23, potrivit News.ro.

Ce note au obținut gimnastele românce

Notele obţinute în competiţia de calificare, în care România a fost repartizată în Subdiviziunea a 5-a, sunt:

Sol – Daria Tănasă 12.266, Alexia Blănaru 12.366, Sabrina Maneca-Voinea 12.966, Maria Ceplinschi 12.733;

Sărituri - Daria Tănasă 12.800, Alexia Blănaru 13.400, Sabrina Maneca-Voinea 12.766, Maria Ceplinschi 12.966;

Echipa României, cu un total de 151.129 puncte, a fost pe locul 11.

Cine a urcat pe podium

Calificările de joi au stabilit şi medaliatele la individual-compus, iar pe podium au urcat rusoaicele (sub steag neutru) Angelina Melnikova (55.932) şi Anna Kalmykova (54.632), bronzul revenind Elenei Colas (Franţa, 13.266).

Cea mai bună clasare la individual-compus pentru România a fost a Alexiei Blănaru, locul 21, cu 50.365 puncte.

Şi finalistele pe echipe au fost decise după concursul de calificare. Duminică, în finala pe echipe, vor evolua Rusia (sub steag neutru, 164.797), Italia (160.391), Marea Britanie (160.795), Germania (158.963), Franţa (158.897), Olanda (158.697), Spania (157.894), Belgia (152.665).