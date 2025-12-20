Crumble - desertul de la târgurile de Crăciun care a devenit viral. De ce a devenit popular și cum să-l prepari acasă

20-12-2025 | 16:46
Crumble
Shutterstock

Târgurile de Crăciun din România au atras mii de vizitatori care au venit să vadă decorurile spectaculoase și să guste din preparatele tradiționale.

Anca Lupescu

Totuși, printre toate bunătățile specifice Crăciunului, românii au descoperit un desert delicios: crumble, un preparat simplu din doar câteva ingrediente.

Ce este crumble, desertul popular de la târgurile de Crăciun

Un crumble este un desert copt alcătuit din două ingrediente principale: un strat de fructe și un strat superior sfărâmicios.

Umplutura de fructe include, de regulă, mere, fructe de pădure, piersici sau o combinație a acestora. Fructele sunt îndulcite și adesea aromatizate cu scorțișoară sau nucșoară. Toppingul, care dă numele desertului, este realizat dintr-un amestec de făină, zahăr și unt, formând un strat crocant, auriu, care contrastează cu fructele moi și suculente de dedesubt.

Crumble-ul este un desert versatil, cu numeroase variații atât în ceea ce privește tipul de fructe folosite, cât și compoziția toppingului. Poate fi adaptat ușor diferitelor gusturi și nevoi alimentare, motiv pentru care este apreciat de un public larg.

Horoscop Lună Nouă în Săgetător 20 decembrie 2025. Influențe pentru toate zodiile. Se încheie un ciclu important

La târgurile de Crăciun din România, crumble-ul este format din topping-ul crocant, fructele aromate și o budincă, de vanilie sau ciocolată, care ține tot desertul împreună.

Originea desertului crumble

Crumble-ul își are originea în Marea Britanie, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când a fost creat ca o soluție practică și gustoasă în contextul raționalizării alimentelor.

Plăcintele tradiționale necesitau mai multe ingrediente și mai mult timp de preparare, astfel că deserturile de tip crumble au devenit o alternativă populară. Se preparau rapid, necesitau mai puține ingrediente și ofereau un desert sățios. În timp, crumble-ul a evoluat și s-a adaptat, devenind un desert îndrăgit în multe părți ale lumii.

Stratul de fructe este elementul central al crumble-ului. Poate fi realizat dintr-un singur tip de fruct, precum merele, perele sau dintr-un amestec, cum ar fi caise și piersici. Fructele sunt îndulcite cu zahăr și uneori îngroșate cu puțină făină sau amidon, pentru a obține o consistență plăcută în timpul coacerii.

Toppingul este elementul care diferențiază crumble-ul de alte deserturi cu fructe. Preparat dintr-o combinație simplă de făină, zahăr și unt, acesta poate include și fulgi de ovăz, nuci sau un praf de sare, pentru un plus de textură și gust. Echilibrul dintre gustul de unt și textura sfărâmicioasă este esențial. Unii preferă un topping fin, nisipos, în timp ce alții aleg unul mai grosier, cu aspect rustic.

Cum se face crumble cu mere

Ingrediente

Custard (cremă de vanilie)

• 2 căni lapte

• 2 lingurițe extract de vanilie

• 1/4 linguriță sare

• 1/4 cană amidon de porumb

• 1/2 cană zahăr

• 4 gălbenușuri de ou

• 1 păstaie de vanilie (opțional)

• 2 linguri unt nesărat, tăiat cuburi

Pentru umplutura de mere

• 2 mere mari Granny Smith, curățate și tăiate cuburi

• 3 linguri unt nesărat

• 1/3 cană zahăr brun deschis

• 1 1/4 linguriță scorțișoară

• un praf de sare

• 1 linguriță extract de vanilie

• 1/2 lingură suc de lămâie

• 2 lingurițe amidon de porumb

• 1 lingură apă

Pentru topping crocant

• 1/2 cană unt nesărat, moale

• 1/4 cană zahăr alb

• 1 cană făină albă

• 2 linguri fulgi de ovăz

• un praf de sare

Mod de preparare

Începe prin a prepara crema custard. Într-un bol, amestecă cu telul amidonul de porumb, zahărul și sarea. Adaugă apoi gălbenușurile și bate până când compoziția devine mai deschisă la culoare. Lasă deoparte. Într-o cratiță, la foc mediu, adaugă laptele și extractul de vanilie. Dacă folosești păstaie de vanilie, adaug-o acum. Încălzește amestecul până când apar bule pe margini, fără să fiarbă. 

Ia cratița de pe foc și adaugă treptat laptele cald peste amestecul de ouă, puțin câte puțin, amestecând continuu, pentru a evita gătirea gălbenușurilor. Continuă până când tot laptele este încorporat și crema este omogenă.

Toarnă compoziția înapoi în cratiță și încălzește la foc mediu-mic, amestecând constant, până când începe să se îngroașe. Ia imediat de pe foc și adaugă untul. Amestecă până se topește complet și se încorporează. Transferă crema într-un bol.

Pentru topping-ul crocant, preîncălzește cuptorul la 165°C. Într-un bol mic, adaugă untul, zahărul alb, făina, fulgii de ovăz și un praf de sare. Amestecă cu o spatulă sau cu mâinile până obții o consistență asemănătoare unui aluat de biscuiți. Tapetează o tavă cu hârtie de copt și sfărâmă aluatul pe toată suprafața tăvii. Coace timp de 10–12 minute, până când marginile devin aurii. Scoate din cuptor și lasă să se răcească.

Pentru umplutura de mere, într-o tigaie, la foc mediu, adaugă untul, merele, zahărul brun, scorțișoara, sarea, extractul de vanilie și sucul de lămâie.

Amestecă și lasă să fiarbă la foc mic timp de 6–8 minute, până când merele sunt moi, dar își păstrează forma.

Amestecă amidonul cu apa într-un bol mic și adaugă-l în tigaie. Amestecă până când compoziția se îngroașă, apoi ia de pe foc și transferă într-un bol.

Într-un pahar sau bol mare, adaugă un strat de mere, presară deasupra crumble-ul crocant și finalizează cu crema de vanilie fierbinte.

Dacă vrei varianta de budincă cu ciocolată, poți adăuga o lingură de cacao în custard.

