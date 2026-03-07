Potrivit Moody's, măsurile fiscale adoptate din iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra perspectivei fiscale a României. Cu toate acestea, rămân riscuri semnificative de implementare pentru reducerea deficitului pe termen lung, în special din cauza provocării de a menține sprijinul politic pentru continuarea consolidării fiscale după 2026, având în vedere rotația planificată a prim-ministrului în 2027 și alegerile parlamentare planificate pentru 2028.

„Ratingurile României ar fi probabil retrogradate dacă vom ajunge la concluzia că Guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluție semnificativ mai proastă a principalilor indicatori fiscali comparativ cu așteptările noastre actuale. Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituțiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu și complex”, precizează Moody's.

În sens invers, Moody's ar putea îmbunătăți perspectiva asociată ratingului României la 'stabilă' dacă povara datoriei guvernamentale și indicatorii de suportabilitate a datoriei ar evolua în general în conformitate cu așteptările sale actuale. Însă aceasta ar necesita implementarea deplină și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în 2025, procesul de consolidare fiscală continuând și în 2027 și ulterior, deși probabil într-un ritm mai moderat decât în 2026.

Potrivit Moody's, ratingurile României reflectă potențialul solid de creștere pe termen mediu al economiei, precum și nivelul său relativ ridicat de avuție, ambele susținând puterea sa economică.

Cu toate acestea, datoria publică a României este de așteptat să se deterioreze în următorii ani din cauza deficitului fiscal ridicat. De asemenea, provocările în domenii precum controlul corupției și eficacitatea politicii fiscale arată o oarecare slăbiciune a solidității instituțiilor și a guvernării din România față de cea a țărilor care beneficiază de un rating similar.

Moody's: Deficitul bugetar al României este în scădere

Agenția de evaluare subliniază că deficitul fiscal al României a început să scadă în urma măsurilor semnificative de consolidare fiscală anunțate în iulie și septembrie 2025. Analiștii Moody's se așteaptă ca deficitul fiscal al României să scadă până la 6,3% din PIB la sfârșitul anului 2026, de la o estimare de 8,2% la sfârșitul anului 2025 și un vârf de 9,3% la sfârșitul anului 2024.

Deși este vorba de un efort de consolidare fiscală semnificativ, povara datoriei publice este așteptată să continue să crească după 2026, dacă nu vor fi adoptate măsuri suplimentare. Pornind de la ipoteza că deficitul global va scădea la 5,7% din PIB la sfârșitul anului 2027, analiștii Moody's estimează că povara datoriei va ajunge la 62,9% din PIB la sfârșitul lui 2027, de la 60,5% la finele anului 2025.

Efortul de consolidare fiscală contribuie la încetinirea ritmului de creștere a economiei românești. Potrivit Moody's, creșterea reală a PIB-ului a încetinit la 0,6% în 2025, în condițiile în care creșterea TVA și a inflației, coroborate cu înghețarea indexării salariilor și pensiilor din sectorul public, au redus consumul.

„Maximizarea absorbției de către România a finanțării în cadrul Facilității de Redresare și Reziliență (RRF) a UE înainte de termenul limită din august 2026 al programului va fi crucială pentru a evita o contracție a economiei în 2026”, subliniază Moody's.

Ministrul Finanţelor: Analiza Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă

Analiza agenţiei de evaluare financiară Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune, în contextul măsurilor de reducere a deficitului bugetar şi de susţinere a investiţiilor, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Analiza Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune. Evaluarea vine într-un moment important, înaintea adoptării bugetului de stat, care trebuie definitivat cât mai rapid într-o formă responsabilă şi corectă, pentru asigurarea, pe de o parte, a disciplinei fiscale, iar, pe de altă parte, a pachetului de relansare economică. Am adoptat măsuri ferme în 2025 pentru a corecta dezechilibrele bugetare, iar rezultatele se văd deja în scăderea graduală a deficitului. Acest lucru transmite din ce în ce mai multă încredere investitorilor şi agenţiilor de rating, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat: disciplină şi responsabilitate fiscal-bugetară şi o politică economică axată pe investiţii, în principal prin accelerarea absorbţiei de fonduri europene şi prin măsuri de susţinere a mediului de business”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Potrivit sursei citate, agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, reconfirmând potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea de rezilienţă a ţării în faţa şocurilor externe.

Concluziile analizei validează direcţia măsurilor de consolidare fiscală demarate în 2025 şi subliniază importanţa menţinerii disciplinei bugetare pentru asigurarea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice.

Agenţia Moody's confirmă că măsurile fiscale adoptate începând cu iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra perspectivelor bugetare ale României. Ca urmare a acestor decizii, deficitul bugetar este pe o traiectorie descendentă clară: de la un vârf de 9,3% din PIB în termeni ESA în 2024, agenţia estimează o reducere până la 8,2% în 2025 şi să ajungă la 6,3% din PIB la finalul anului 2026.