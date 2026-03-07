Reducerea accizei la motorină și benzină este una dintre opțiuni, alături de măsuri punctate pentru transportatori și agricultori — categoriile „cele mai afectate" de creșterea prețurilor.

Context internațional alarmant

„Ultimele cotații bursiere ne arată niveluri record și pentru prețul petrolului Brent, și pentru tona de motorină", a avertizat Ivan. Conflictul din Orientul Mijlociu și blocada din strâmtoarea Ormuz — „de acolo pleacă principalele blocade" — generează incertitudine. „Nimeni nu știe cât timp va mai dura acest conflict", a adăugat ministrul într-o declarație la Bistrița, citat de Agerpres.

Decizii în zilele următoare

Ivan a precizat că nu va anunța „cifre exacte" până la fundamentarea clară a scenariilor, dar deciziile ar putea fi luate „la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare". El a exclus „plafonarea directă", invocând „pârghiile legale" ale statului privind veniturile proprii. Măsurile vor fi „temporare, până când se vor stabiliza lucrurile în strâmtoarea Ormuz".

„Suntem pregătiți pentru orice tip de intervenție în interesul românilor, așa cum am făcut în această săptămână", a concluzionat ministrul Energiei.