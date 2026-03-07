UPDATE 09:56 Iran - Gardienii Revoluţiei susţin că au vizat „grupuri separatiste” din Kurdistanul irakian

Gardienii Revoluţiei au susţinut sâmbătă că au vizat „grupuri separatiste” din regiunea Kurdistanului irakian.

„Trei amplasamente ale grupurilor separatiste din regiunea irakiană (a Kurdistanului) au fost atacate (...) în această dimineaţă”, au declarat Gardienii într-un comunicat publicat de agenţia de ştiri Tasnim.

„Dacă vreun grup separatist din regiune (a Kurdistanului) întreprinde vreo acţiune împotriva integrităţii teritoriale a Iranului, îl vom zdrobi”, se adaugă în comunicat.

UPDATE 09:43 Emirates - Zborurile din și spre Dubai sunt suspendate

Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”.

„Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport”, solicită compania călătorilor.

„Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută şi nu va fi compromisă în niciun caz”, adaugă comunicatul.

UPDATE 09:41 Drone iraniene au fost lansate spre ținte din Israel și baze militare ale SUA. „Un val masiv de atacuri”

Armata iraniană a anunţat, sâmbătă, că a lansat un nou „val de atacuri masive cu drone” împotriva Israelului şi forţelor americane, potrivit unui post de televiziune de stat.

„Marina iraniană a vizat bazele americane şi teritoriile ocupate (Israel, nerecunoscut de Iran, NDLR) cu un val masiv de atacuri cu drone”, au declarat forţele armate într-un comunicat transmis de agenţia oficială de presă iraniană Irna.

UPDATE 09:18 Anunțul făcut de armata israeliană: „Peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului”

Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat, sâmbătă, o serie de atacuri aeriene împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi alte ţinte din Teheran şi din centrul Iranului.

„Peste 80 de avioane de vânătoare ale armatei aeriene israeliene (...) au efectuat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurilor aparţinând regimului terorist iranian”, a precizat armata într-un comunicat.

UPDATE 08:35 Spaţiul aerian al Qatarului se redeschide parţial

Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână, informează BBC.

Autoritatea aviatică a ţării a declarat că spaţiul aerian al ţării va fi redeschis parţial pentru a permite doar zborurile de evacuare şi cele esenţiale de transport de marfă.

Aeroportul Internaţional Hamad a clarificat că zborurile viitoare din următoarele zile vor fi supuse unei evaluări continue a situaţiei de securitate.

UPDATE 08:05 Ministrul saudit al Apărării îndeamnă Iranul să dea dovadă de „înţelepciune” şi să „evite orice eroare de apreciere”

Ministrul saudit al Apărării, Khaled bin Salman, a cerut Iranului să dea dovadă de „înţelepciune” şi l-a avertizat să evite „orice eroare de apreciere”, în contextul în care ţara sa este ţinta dronelor şi rachetelor din Teheran.

„Am subliniat că astfel de acţiuni compromit securitatea şi stabilitatea regională şi am exprimat speranţa că partea iraniană va da dovadă de înţelepciune şi va evita orice eroare de apreciere”, a scris prinţul Khaled ben Salmane pe X la încheierea unei întâlniri cu şeful armatei pakistaneze, Asim Munir.

UPDATE 07:54 Teheranul amenință UE. Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului vor fi „ținte legitime”

Statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului vor deveni „ţinte legitime” pentru Iran, a declarat viceministrul de externe Majid Takht-Ravanchi într-un interviu.

UPDATE 07:53 SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151,8 milioane de dolari către Israel

Vânzarea a 12.000 de bombe de 470 kg a fost aprobată de Biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat, potrivit unui comunicat de presă.

UPDATE 07:05 Israelul a răspuns la un atac cu rachete iraniene

Armata israeliană a anunţat, sâmbătă dimineaţa, că răspunde la un atac cu rachete lansat asupra teritoriului său din Iran, dar a ridicat rapid alerta aeriană declanşată în nordul ţării.

Armata „a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul statului Israel. Sistemele de apărare sunt în acţiune pentru a intercepta ameninţarea”, a indicat aceasta într-un comunicat.

Într-un alt comunicat emis câteva minute mai târziu, armata a anunţat că acum „este permisă părăsirea spaţiilor protejate în toate regiunile ţării”.

Explozii în Dubai

Două explozii au fost auzite în Dubai şi una în Manama, unde a sunat o sirenă de alertă. „Cetăţenii şi rezidenţii sunt rugaţi să rămână calmi şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a scris Ministerul de Interne din Bahrain pe X.

De asemenea, o explozie a avut loc sâmbătă dimineaţă la Ierusalim, potrivit unei jurnaliste AFP, după declanşarea unei alerte aeriene privind sosirea unei rachete iraniene.

Apărarea aeriană „lucrează pentru a intercepta ameninţarea”, a declarat armata israeliană, care a ridicat alerta puţin mai târziu.