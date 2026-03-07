Circa 1.500 de români au fost aduşi până acum în ţară din zona Orientului Mijlociu, iar în prezent este în pregătire un zbor cu 189 de locuri, pe ruta Riad - Bucureşti, destinat persoanelor aflate în Qatar, urmând ca românii să fie transportaţi în capitala Arabiei Saudite pe cale terestră, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea.

„Avem în continuare un număr semnificativ de cetăţeni români care sunt fie turişti, fie în tranzit, fie rezidenţi care sunt în atenţia serviciilor consulare a României şi a Celulei de Criză a MAE. În acest moment, avem circa 14.000 de cetăţeni în atenţie. Dintre cei care au fost în atenţia noastră, circa 1.500, din datele noastre, au revenit în România, circa 1.000 cu mijloace puse la dispoziţie de România, 500 prin mijloace proprii”, a declarat Andrei Ţărnea.

Purtătorul de cuvânt al MAE a mai precizat că sunt circa 400 de persoane doar în Emiratele Arabe Unite.

„În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români, avem, în continuare, un număr semnificativ de cetăţeni ai României care sunt fie turişti, fie în tranzit, fie rezidenţi, care sunt în atenţia serviciilor consulare ale României şi a celulei de criză a Ministerului de Externe. În acest moment, avem circa 14.000 de cetăţeni în atenţie. Dintre cei care au fost iniţial în atenţia celulei de criză MAE, fie că şi-au anunţat prezenţa pe spaţiu, fie că au şi cerut asistenţă consulară pentru repatriere sau de altă natură, circa 1.500 au revenit în România, 1.000 şi ceva cu mijloace facilitate sau puse la dispoziţie de România, 500 şi ceva prin mijloace proprii. Avem în continuare circa 400 de persoane prioritare numai în Emiratele Arabe Unite, deci numai în Dubai, ceva mai puţin în Abu Dhabi, dar numai în acest stat avem 400 de cazuri prioritare. Rămân cazuri prioritare şi în Qatar şi în alte ţări din regiune, cu atât mai mult cu cât continuarea ostilităţilor, continuarea situaţiei de acolo determină şi cetăţeni români care locuiesc sau care muncesc în aceste ţări să vină către colegii din ambasadele şi consulatele din regiune, cerând diverse forme de sprijin", a spus Andrei Ţărnea.

Cu referire la activarea mecanismului european de protecţie civilă, Andrei Ţărnea a declarat că 170 de cetăţeni români au beneficiat de zboruri de evacuare prin acest mecanism, dintre care 127 au sosit vineri cu un zbor organizat de România, nouă cetăţeni cu un zbor organizat de Cipru, 16 cetăţeni români din Iordania cu un zbor al Republicii Cehe, doi cetăţeni români din Oman au fost evacuaţi cu un zbor militar de cooperare europeană, patru români cu un zbor militar organizat de Spania, iar patru români din Iordania s-au evacuat la începutul crizei cu un zbor organizat de Republica Cehă.