Planta numită „măr de pământ" care îți întărește imunitatea. Ce gust are și cum se folosește în alimentație

topinambur
Planta numită „măr de pământ” este apreciată pentru proprietățile sale care sprijină sistemul imunitar. Beneficiile sale și modul simplu de includere în dietă o fac o alegere interesantă pentru cei care caută alternative naturale pentru sănătate.

Anca Lupescu

Topinamburul (Helianthus tuberosus) este o specie de floarea-soarelui din familia Asteraceae, originară din America de Nord, cunoscută pentru tuberculii săi comestibili.

Este apreciat în Europa ca legumă gătită și a fost cultivat mult timp în Franța ca furaj. Tuberculii sunt bogați în inulină, un tip de carbohidrat. Iată câteva lucruri interesante despre planta numită „măr de pământ”.

Despre topinambur

Topinamburul este o floarea-soarelui decorativă care, pe lângă rolul ornamental, oferă și tuberculi comestibili. Crește între aproximativ 1,2 și 3 metri înălțime, are flori galbene asemănătoare margaretelor și produce tuberculi comestibili. Trei caracteristici ale părții aeriene îl diferențiază de alte specii de floarea-soarelui:

•  Petalele ligulate din jurul centrului florii sunt galbene, nu negre sau maro.

•  Frunzele au o textură aspră, asemănătoare șmirghelului.

•  Frunzele sunt prinse de tulpină prin pețioli „aripați”. Pețiolul este codița frunzei; acesta se lărgește pe măsură ce se apropie de limb, având aspect de aripă.

Topinamburul are o creștere viguroasă și se răspândește rapid. Dacă este cultivat în grădină, este recomandat să fie scoși cel puțin jumătate dintre tuberculi după primul îngheț, conform backyardforager.

Tuberculii pot fi recoltați din toamnă până primăvara, atât timp cât solul nu este înghețat complet. În perioada de creștere activă, din primăvară până toamnă, tuberculii sunt mai mici, mai puțin fermi și cu gust mai slab, deoarece planta utilizează rezervele nutritive stocate în aceștia.

Beneficii pentru sănătate

Topinamburul este deosebit de bogat în inulină, un tip de fibră solubilă care acționează ca prebiotic și are un rol important în sănătatea intestinală. Indicele glicemic scăzut îl face o sursă adecvată de carbohidrați pentru persoanele cu diabet.

Sănătatea intestinală și efectele prebiotice 

Unul dintre cele mai importante beneficii ale topinamburului este susținerea sănătății intestinale. Conținutul de inulină acționează ca prebiotic, stimulând dezvoltarea bacteriilor benefice, în special Bifidobacteria și Lactobacilli. Fermentarea inulinei în colon crește numărul bacteriilor benefice, îmbunătățind echilibrul microbiotei și susținând digestia.

Fibrele din topinambur contribuie la stimularea tranzitului intestinal și la reducerea constipației. De asemenea, s-a demonstrat că inulina prebiotică sprijină integritatea barierei intestinale, reducând inflamația și riscul de permeabilitate intestinală crescută, conform dalepinnok.

Reglarea glicemiei și sănătatea metabolică

Datorită conținutului ridicat de inulină și încărcăturii glicemice reduse, topinamburul are efecte benefice asupra reglării glicemiei și sănătății metabolice. Consumul de inulină a fost asociat cu îmbunătățirea sensibilității la insulină și scăderea glicemiei à jeun. Inulina este corelată și cu reglarea apetitului, favorizând sațietatea și reducerea aportului caloric total, fiind utilă în controlul greutății. Consumul regulat de alimente bogate în inulină poate reduce nivelul trigliceridelor și susține sănătatea cardiovasculară.

Beneficii cardiovasculare 

Topinamburul contribuie la sănătatea inimii prin mai multe mecanisme, inclusiv gestionarea colesterolului, reglarea tensiunii arteriale și efecte antiinflamatoare. Inulina poate reduce colesterolul LDL și crește colesterolul HDL, diminuând riscul de boli cardiovasculare. Conținutul ridicat de potasiu ajută la menținerea echilibrului electrolitic și la susținerea tensiunii arteriale normale. Polifenolii din topinambur contribuie la reducerea inflamației vasculare.

Susținerea sistemului imunitar 

Topinamburul conține compuși bioactivi care susțin funcția imunitară. O microbiotă intestinală echilibrată, sprijinită de inulina prebiotică, are un rol important în reglarea răspunsului imun. Polifenolii și vitamina C contribuie la reducerea stresului oxidativ și la scăderea riscului de boli cronice.

Posibile proprietăți anticancerigene 

Cercetările indică faptul că inulina ar putea avea proprietăți anticancerigene, în special în prevenția cancerului colorectal. Fermentarea inulinei produce acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, care susține sănătatea celulelor colonului și poate inhiba proliferarea celulelor canceroase. Inflamația cronică este un factor de risc pentru cancer, iar inulina a demonstrat efecte antiinflamatoare în mai multe studii.

Sănătatea oaselor și absorbția calciului 

Topinamburul poate susține sănătatea osoasă prin influența asupra absorbției calciului. Studiile arată că prebioticele pot crește biodisponibilitatea calciului, contribuind la densitatea minerală osoasă și la reducerea riscului de osteoporoză.

Nutriție

Topinamburul conține macronutrienți și micronutrienți esențiali. O porție de 100 g de topinambur crud furnizează aproximativ:

•   Energie: 73 kcal

•   Carbohidrați: 17,4 g (din care 1,6 g zaharuri și 1,6 g fibre)

•   Proteine: 2,0 g

•   Grăsimi: 0,1 g

•   Conținut de inulină: 9–12 g

•   Vitamina C: 5,7 mg (7% din doza zilnică recomandată)

•   Potasiu: 429 mg (12% din doza zilnică recomandată)

•   Fier: 3,4 mg (19% din doza zilnică recomandată)

•   Magneziu: 17 mg (4% din doza zilnică recomandată)

(Sursa: U.S. Department of Agriculture, 2022).

Cum îl poți folosi

Topinamburii sunt dulci, cu aromă de nucă și o ușoară notă de vanilie, având un gust delicat asemănător anghinarei. Sunt foarte versatili și apreciați de bucătari atât în preparate sărate, cât și dulci. Pot fi transformați în piureuri fine, supe, gratinuri, chipsuri crocante, umpluturi pentru tocănițe, piure cremos sau chiar înghețată.

În anumite regiuni ale Europei, topinamburii sunt folosiți și pentru prepararea de siropuri sau rachiu. Se potrivesc cu carne de vânat, carne de pasăre, pește sau alte legume rădăcinoase.

Cu coaja lor maronie și interiorul alb, tuberculii pot fi preparați similar cartofilor. Sunt ușor de pregătit, nu necesită decojire și trebuie doar clătiți ușor pentru a îndepărta urmele de pământ. Pot fi fierți, gătiți la abur, prăjiți, murați, gătiți pe grătar sau copți. Spre deosebire de cartofi, pot fi consumați și cruzi.

Nu conțin amidon, ci inulină, astfel că pot fi consumați de persoanele cu diabet fără efecte negative asupra glicemiei.

În ceea ce privește efectele adverse, topinamburii pot provoca flatulență. Conținutul de inulină poate duce la gaze intestinale, iar intensitatea diferă de la o persoană la alta. Fierberea lor cu suc de lămâie sau bicarbonat de sodiu poate reduce acest efect.

