Cornulețe cu untură fragede și delicioase - rețeta tradițională. Ingredientul secret folosit de gospodine pentru aluat

03-01-2026 | 14:58
cornulete cu gem
Cornulețele cu untură se numără printre deliciile iernii, alături de cozonac și alte dulciuri emblematice ale copilăriei precum prăjitura albă-ca-zăpada.

Cornulețele sunt ușor de făcut și le poți umple după bunul plac, de la nucă și cacao până la rahat sau gem de casă. 

Ingrediente pentru cornulețe cu untură

Aluatul acestor cornulețe este extrem de fraged datorită unui ingredient special: untura. Rețeta este veche și folosește combinația clasică dintre untură și smântână, care face aluatul să fie moale, ușor de modelat și plăcut la copt.

Untura face ca aceste cornulețe să fie fragede, sfărâmicioase și să se topească în gură. Grăsimea se topește rapid la copt, lăsând aluatul aerat și sfărâmicios. Este ingredientul care dă textura tradițională, imposibil de obținut la fel de bine doar cu unt. De aceea, cornulețele cu untură din copilărie aveau acel gust inconfundabil.

La fel de importantă este și smântâna acrișoară. Face aluatul suplu, elastic și ușor de lucrat. Aduce umiditate, ajută la legarea ingredientelor și contribuie la frăgezime. Smântâna grasă este importantă pentru că are mai puțină apă și nu întărește aluatul în timpul coacerii.

Apoi, vei vedea că poate fi necesar să ajustezi cantitatea de făină. Acest lucru depinde de umiditatea din bucătăria ta, de tipul de făină și de alte aspecte. Făina are rolul de a regla consistența aluatului. Se adaugă treptat, până când se formează un aluat moale, nelipicios, care poate fi întins fără să se rupă.

Nu uita de sare, care intensifică aromele. În orice desert, nu uita să adaugi un vârf de cuțit de sare.

La fel de importante sunt și aromele. Fie că folosești pastă de vanilie, esență sau coajă de lămâie ori portocală, acestea potențează gustul aluatului.

În final, poți umple cornulețele cu orice ce îți dorești. De la clasică umplutură cu magiun ori magiun cu nucă mărunțită, rahat, cremă de ciocolată sau chiar cremă de fistic ori fructe confiate, dacă vrei cornulețe mai speciale. De reuglă, poți să le umpli cu orice variantă densă care nu curge la copt.

Cornulețe cu untură - mod de preparare

Ingrediente:

• 100 g untură

• 100 g smântână cu minim 20% grăsime

• 1 praf de sare

• 120 g făină (aproximativ)

• Esență de vanilie

• Coaja de la 1 portocală

Pentru umplutură:

• Rahat

• Nucă măcinată

• Magiun

• Cremă de ciocolată

Pentru decor:

• Zahăr pudră

Mod de preparare:

Adaugă untura într-un bol încăpător. Pune smântâna groasă peste ea și amestecă bine până obții o cremă omogenă. Presară praful de sare, apoi adaugă treptat făina. Frământă ușor, doar cât să se lege aluatul. Oprește-te când devine moale, suplu și nelipicios; nu frământa prea mult, ca să rămână fraged. Pune câtă făină e necesar ca să obții un aluat nelipicios, dar moale și suplu. Ai grijă să nu pui mai mult de 20-30 de grame în plus față de rețetă, pentru că vei obține un aluat prea tare.

Pune aluatul pe blatul presărat cu puțină făină. Întinde o foaie nici prea subțire, nici prea groasă, cam de un deget grosime. Taie triunghiuri egale și pune câte o bucățică de rahat, o linguriță de magiun sau nucă în partea lată. Rulează cornulețele spre vârf și așază-le în tavă, pe hârtie de copt, cu vârful lipit de tavă, astfel încât să nu se desfacă la copt. Lasă puțin spațiu între ele.

Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C, aproximativ 10–12 minute, până prind un început de culoare pe margini, dar rămân deschise la suprafață. Scoate-le fierbinți și tăvălește-le imediat în zahăr pudră simplu sau vanilat.

Sfaturi utile pentru cornulețe fragede

Nu adăuga toată făina de la început; cantitatea poate varia în funcție de mai mulți factori.

Aluatul trebuie frământat puțin și blând, altfel devine tare la copt. 

Umpluturile mai tari, precum rahat sau nucă, sunt mai sigure la copt și nu curg. 

Dacă vrei cornulețe foarte fragede, lasă aluatul 20–30 de minute la rece înainte de a-l întinde.

Păstrează-le într-un recipient etanș precum un borcan sau o caserolă care se închide ermetic pentru a le păstra până la o săptămână.

