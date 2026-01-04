Nicolas Maduro a ajuns la New York. Primele cuvinte ale liderului venezuelean după ce a fost capturat

Un avion care îi transporta pe preşedintele venezuelean capturat Nicolás Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, a ajuns sâmbătă la baza aeriană Stewart Air National Guard din New York, relatează CNN.

Liderul venezuelean capturat a fost văzut purtând haine gri, în cătuşe, în timp ce era escortat de mai mult de o duzină de agenţi federali îmbrăcaţi în negru, potrivit imaginilor difuzate de WCBS.

Casa Albă a postat o filmare cu liderul venezuelean încătușat, după ce a ajuns la New York. Maduro apare mergând alături de agenți ai DEA, încercând să vorbească în limba engleză după ce a ajuns pe teritoriul Statelor Unite.

„Noapte bună!”, spune el.

Apoi se corectează în spaniolă, întrebându-se: „Es buenas noches, ¿no?”, care se traduce prin „E «bună seara!», nu?”.

Maduro repetă „noapte bună!” către cei aflați în încăpere, înainte de a adăuga „Un an nou fericit!”, pe un ton ușor mai animat.

Liderul venezuelean urmează să fie judecat săptămâna viitoare la tribunalul federal din Manhattan pentru acuzaţii legate de droguri şi arme.

Cuplul a fost scos cu forţa din dormitorul său în timpul unei operaţiuni de amploare a armatei americane desfăşurate peste noapte la Caracas.

Donald Trump/Truth Social

Departamentul de Justiţie al SUA a dezvăluit sâmbătă un nou act de punere sub acuzare împotriva lui Maduro, alături de soţia şi fiul său.

Liderul de la Caracas - acuzat de americani de trafic de droguri, printre altele - va ajunge în fața unui judecător.

Acesta urmează să fie dus la Centrul Metropolitan de Detenție din New York, descris drept „dezgustător” și cu condiții „îngrozitoare” și cunoscut pentru starea deplorabilă a facilităților, lipsa cronică de personal, violența dintre deținuți și penele de curent frecvente, potrivit CNN.

