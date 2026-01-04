Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii

Stiri Politice
04-01-2026 | 07:04
ilie bolojan, sedinta de guvern
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă "care ţine de o minimă justeţe socială".

autor
Cristian Anton

Prim-ministrul şi-a exprimat speranţa că o decizie "favorabilă" va fi luată în şedinţa din 16 ianuarie.

"Era foarte bine ca CCR să tranşeze cât mai repede posibil orice fel de solicitare legată de constituţionalitatea unui proiect de lege. Cu cât aceste decizii se iau mai repede, cu atât legea poate să intre în vigoare şi nu se amână lucrurile. Fără să am date din interior vizavi de ceea ce s-a întâmplat, dar din relatările publice care au fost prezentate în media, pare că pentru a evita luarea unei decizii, s-a constituit o minoritate de blocaj, dacă pot să spun aşa, care a amânat această decizie. Sper să se găsească resorturile şi înţelepciunea ca pe data de 16, deci în această lună, să se ia o decizie. Având în vedere că am căutat să respectăm toate prevederile constituţionale legate de deciziile anterioare ale Curţii în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, sper să se ia o decizie favorabilă pentru că acest proiect de lege nu este gândit împotriva unei categorii, nu este gândit să rezolve, să spunem, un aspect de imagine sau este ambiţia unei persoane sau unui guvern. Pur şi simplu este o problemă care ţine de o minimă justeţe socială", a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că eventuale amânări ale CCR în acest caz ar fi inoportune şi a subliniat că nu există la această dată un conflict între Guvern şi o parte a justiţiei.

Bolojan a punctat că nu se pune problema modificării proiectului de lege care vizează pensiile magistraţilor.

Citește și
ilie bolojan
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

"Nu cred că există astăzi o masă critică pentru a modifica legislaţia, trebuie văzut cum vor evolua lucrurile, dar eu cred că în luna ianuarie sunt toate condiţiile, pentru că acest proiect nu este de ieri, de astăzi, este de ceva timp acum, practic este din vară în discuţie, deci nu este un subiect care are nevoie de analize spectaculoase. Este discutat de foarte multe ori, datele sunt cât se poate de clare. Cred că este un proiect corect pentru societatea din România, care creează premizele pentru a elimina nişte nedreptăţi care s-au acumulat în aceşti ani. Nicăieri nu mai există astfel de lucruri şi trebuie să le corectăm. (...) Din punctul meu de vedere, nu există niciun conflict între Guvern şi o parte din justiţie. Ceea ce am făcut propunând acest proiect de lege este un angajament pe care coaliţia l-a trecut în programul de guvernare. Este o realitate pe care românii o percep foarte puternic ca fiind o nedreptate acumulată de ani de zile. Prin urmare, nu există un proiect care este făcut împotriva cuiva", a arătat prim-ministrul.

El a adăugat că în perioada următoare se are în vedere creşterea vârstei de pensionare în cazul mai multor categorii profesionale, inclusiv angajaţi MAI.

”NIcăieri nu se pensionează oamenii experimentați”

"Trebuie să creştem vârsta de pensionare în toate domeniile, în aşa fel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani. Asta e valabil şi pentru celelalte sisteme care se pensionează anticipat. Gândiţi-vă, de exemplu, că avem în zona de Interne un poliţist criminalist, un poliţist de judiciar, care în jur de 50 de ani este la maturitatea experienţei profesionale. Ori, atunci îl pensionezi în loc ca cel puţin 10 ani încolo, până la 60 de ani poate să lucreze fără niciun fel de probleme. Aşa este în toată Europa. Nicăieri nu se pensionează oamenii experimentaţi, care nu sunt într-o situaţie de indisponibilitate fizică. (...) Sigur, acolo unde sunt activităţi care nu mai pot fi derulate de la o anumită vârstă încolo, acolo se găsesc alte variante pentru o pensionare mai rapidă, dar nu la 48, nu la 50, nu la 52 de ani", a opinat premierul.

Curtea Constituţională a României (CCR) a anunţat, pe 29 decembrie, că va continua pe 16 ianuarie deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Este a treia oară când instanţa constituţională amână luarea unei decizii în acest caz.

Cu o zi înainte, judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc au părăsit şedinţa în timpul dezbaterilor şi nu au mai revenit, iar a doua zi nu s-au mai prezentat deloc.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Sursa: Agerpres

Etichete: CCR, crestere, pensii speciale, decizie, varsta de pensionare, ilie bolojan,

Dată publicare: 04-01-2026 07:04

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe
Stiri Politice
Mesajul lui lui Ilie Bolojan de Anul Nou: Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care îşi exprimă încrederea că "putem depăşi greutăţile" şi România să fie "un loc în care fiecare să-şi poată clădi un viitor mai bun".

Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie
Stiri Politice
Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Anul 2026 nu va fi simplu, dar ar trebui să fie mai bun, a spus premierul Ilie Bolojan într-un bilanț al primelor 6 luni de guvernare.

Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție”
Stiri Politice
Bolojan a anunțat ce urmează în 2026. Tăierile și reformele pregătite de Guvern pentru anul următor. „Avem acord în coaliție”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale.

Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”
Stiri Politice
Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

Ilie Bolojan și premierul olandez au mâncat la popotă, alături de militari, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii | VIDEO
Stiri Politice
Ilie Bolojan și premierul olandez au mâncat la popotă, alături de militari, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii | VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său olandez despre sprijinul pentru Ucraina, perspectivele negocierilor de pace și contracararea campaniilor de dezinformare ale Rusiei. Cei doi au luat masa alături de militari, la Baza Aeriană 71.

Recomandări
Nicolas Maduro a ajuns la New York. Primele cuvinte ale liderului venezuelean după ce a fost capturat
Stiri externe
Nicolas Maduro a ajuns la New York. Primele cuvinte ale liderului venezuelean după ce a fost capturat

Un avion care îi transporta pe preşedintele venezuelean capturat Nicolás Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, a ajuns sâmbătă la baza aeriană Stewart Air National Guard din New York, relatează CNN.

Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă
Stiri externe
Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă

Managerii barului din Crans Montana sunt cercetați penal în urma incendiului catastrofal în care au murit 40 de oameni și au fost răniți 119. 22 de tineri pacienți sunt în stare critică la principalul spital din Lausane.  

Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent
Stiri actuale
Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Ianuarie 2026

30:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28