Trei vulpi au apărut în centrul Bucureștiului. „Prezenţa acestor animale este un semnal” | VIDEO

03-01-2026 | 15:21
vulpe
Facebook // Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Sabrina Saghin

Imaginile au fost publicate de reprezentanţii muzeului, care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.

„În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins prezenţa a trei vulpi în zona exterioară a muzeului, situat în centrul Bucureştiului”, anunţă, sâmbătă, reprezentanmţii muzeului.

Potrivit acestora, apariţia vulpilor în mediul urban nu reprezintă un fenomen izolat.

Vulpile se adaptează tot mai bine mediului urban

În marile oraşe europene, vulpea este una dintre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare, fiind atrasă de resursele alimentare disponibile, de spaţiile verzi şi de coridoarele ecologice urbane.

„Prezenţa acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă", a declarat dr. Luis Popa, directorul Muzeului Antipa.

Reprezentanţii muzeului precizează că pe durata evenimentului nu a existat nicio interacţiune între animale şi public, iar situaţia nu a implicat riscuri pentru vizitatori sau personal.

Specialiştii unităţii monitorizează fenomenul şi îl tratează ca pe o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.

Muzeul Antipa este unul dintre cele mai importante din România şi Europa de Est, fondat pe 3 noiembrie 1834, la iniţiativa Marelui Ban Mihalache Ghica, care a donat colecţii valoroase de monede, fosile, animale şi opere de artă.

În prezent, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa" deţine un patrimoniu ştiinţific de cca 2 milioane de exemplare, grupate în colecţii zoologice, geologice, paleontologice dar şi de anatomie comparată, antropologie şi etnografie.

Cu o medie de peste 500.000 de vizitatori anual, muzeul se numără printre cele mai vizitate instituţii culturale din România.

Actualul sediu din Şos. Kiseleff nr. 1 a fost proiectat de Dr. Grigore Antipa, director între 1893 şi 1944, care a modernizat expunerile şi a introdus primele diorame biogeografice din lume. Muzeul continuă să inspire prin cercetare, educaţie şi promovarea biodiversităţii.

