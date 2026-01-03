Distracție și relaxare în apele termale de la Băile Felix după mesele de sărbători. Petrecerile cu spumă, atracția principală

După mesele copioase de sărbători, o bălăceală în ape termale este o adevărată binecuvântare. La Băile Felix, turiștii sunt în culmea fericirii. Gazdele au pregătit pentru ei momente speciale, cu dansuri în piscină și petreceri cu spumă.

Aproape o mie de turiști au petrecut noaptea dintre ani în acest complex din Băile Felix. După mesele copioase, a urmat distracția în apă caldă.

Turistă: „Îi binevenită, după agitația de sărbători.”

Turistă: „După câteva zile de stat și de mâncat, o mică bălăceală este foarte bună pentru organism.”

Fetiță: „Băile Felix e cel mai tare aquaparc.”

Turist: „Super. Este o atmosferă de vis.”

Cel mai așteptat moment a fost, cu siguranță, petrecerea cu spumă.

Bărbat: „Foarte frumos. Am venit de la Baia Mare la Oradea, foarte frumos.”

Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear: „După un asemenea festin, ai nevoie de mișcare, de relaxare. Avem activități de aqua-zumba, kangoo jump, petreceri cu spumă, acces la zona de saune, la zona de SPA, la cabinete de masaj.”

Pentru patru nopți de cazare, oaspeții au plătit între 2.800 și 3.300 de lei.

În preț au fost incluse, printre altele, o masă specială de Pomana Porcului, masa de Revelion și, desigur, distracția din apele termale.

