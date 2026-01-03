Distracție și relaxare în apele termale de la Băile Felix după mesele de sărbători. Petrecerile cu spumă, atracția principală

Stiri Diverse
03-01-2026 | 07:45
Băile Felix
Pro Tv

După mesele copioase de sărbători, o bălăceală în ape termale este o adevărată binecuvântare. La Băile Felix, turiștii sunt în culmea fericirii. Gazdele au pregătit pentru ei momente speciale, cu dansuri în piscină și petreceri cu spumă.

autor
Călin Ardelean

Aproape o mie de turiști au petrecut noaptea dintre ani în acest complex din Băile Felix. După mesele copioase, a urmat distracția în apă caldă.

Turistă: „Îi binevenită, după agitația de sărbători.”

Turistă: „După câteva zile de stat și de mâncat, o mică bălăceală este foarte bună pentru organism.”

Fetiță: „Băile Felix e cel mai tare aquaparc.”

Citește și
mancare de porc
Bucătarii s-au întrecut cu preparate din carne de porc la Băile Felix. „Cu asemenea bunătăți să ținem post, nu se poate”

Turist: „Super. Este o atmosferă de vis.”

Cel mai așteptat moment a fost, cu siguranță, petrecerea cu spumă.

Bărbat: „Foarte frumos. Am venit de la Baia Mare la Oradea, foarte frumos.”

Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear: „După un asemenea festin, ai nevoie de mișcare, de relaxare. Avem activități de aqua-zumba, kangoo jump, petreceri cu spumă, acces la zona de saune, la zona de SPA, la cabinete de masaj.”

Pentru patru nopți de cazare, oaspeții au plătit între 2.800 și 3.300 de lei.

În preț au fost incluse, printre altele, o masă specială de Pomana Porcului, masa de Revelion și, desigur, distracția din apele termale.

„Betty Boop” și „Blondie" au intrat în domeniul public. Ce înseamnă asta pentru artiștii din întreaga lume

Sursa: Pro TV

Etichete: turisti, distractie, felix, petrecere,

Dată publicare: 03-01-2026 07:45

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Stațiunea din România unde oamenii s-au înghesuit de Revelion. Reacția unei turiste străine
Stiri actuale
Stațiunea din România unde oamenii s-au înghesuit de Revelion. Reacția unei turiste străine

Mulți s-au gândit să întâmpine anul nou în piscină sau la spa. Stațiunea Băile Felix este aproape plină. Vizitatorii sunt atrași de bazinele cu apă caldă, petrecerile cu spumă, dar și de mesele pline cu bunătăți, de sărbătoare.

Bucătarii s-au întrecut cu preparate din carne de porc la Băile Felix. „Cu asemenea bunătăți să ținem post, nu se poate”
Stiri Diverse
Bucătarii s-au întrecut cu preparate din carne de porc la Băile Felix. „Cu asemenea bunătăți să ținem post, nu se poate”

Preparatele din carne de porc sunt vedete în Băile Felix, unde mai mulți bucătari se întrec în acest weekend. Pe grătare au sfârâit cârnați, fripturi, dar au fost gătite și alte mâncăruri cu specific local, precum toroșul.

Transformări surprinzătoare în stațiunile balneo. La Băile Felix vin 70% turiști tineri. „Pentru tratamentele excelente”
Stiri Turism
Transformări surprinzătoare în stațiunile balneo. La Băile Felix vin 70% turiști tineri. „Pentru tratamentele excelente”

Unele stațiuni balneo de la noi trec printr-o transformare surprinzătoare. Cândva dominate de seniori, sunt acum destinații preferate de tineri activi, preocupați de sănătate și prevenție.

Recomandări
Liniște apăsătoare la Crans-Montana după tragedie. Imagini greu de privit cu familiile îndurerate ale celor dispăruți
Stiri externe
Liniște apăsătoare la Crans-Montana după tragedie. Imagini greu de privit cu familiile îndurerate ale celor dispăruți

Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana provoacă valuri de emoție. Lângă barul „Constellation”, unde în noaptea de Revelion a avut loc incendiul devastator, oamenii vin cu flori și lumânări.

Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Unde se circulă cu dificultate
Stiri actuale
Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Unde se circulă cu dificultate

Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, dar nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit.

Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate
Stiri externe
Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate

La Kiev au loc noi negocieri, sâmbătă, între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Ianuarie 2026

50:39

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28