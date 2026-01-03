Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au rămas blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Mii de oameni au rămas și fără energie electrică după căderile mari de zăpadă.

Timp de aproximativ două ore, traficul pe Transalpina, între Novaci și Rânca, a fost blocat, vineri seara. Ningea abundent și era aglomerat, iar înaintarea drumarilor a fost îngreunată și de autoturismele parcate pe marginea șoselei. Acum, pot urca în stațiune doar mașinile echipate cu lanțuri sau cu tracțiune integrală.

În Pasul Gutâi, problemele au continuat. Pe seară au fost din nou camioane împotmolite care au avut nevoie de tractare.

Sâmbătă dimineață, drumul care duce către Poiana Brașov s-a blocat, după ce un autobuz nu a mai putut înainta. Pasagerii, dar și șoferii aflați în mașinile din spate, au coborât și au încercat să dea o mână de ajutor.

Blocajul a durat mai bine de două ore. Mulți au renunțat la ideea de a mai ajunge pe pârtie. Un tânăr a făcut cale întoarsă, la pas, cu schiurile în spate.

Tânăr: „Eram în următorul autobuz, drumurile nu au fost deszăpezite, prima lamă a trecut acum jumătate de oră, cred. Ne întoarcem în Brașov, mai avem vreo doi km.”

În spatele autobuzului oprit, coloana de mașini se întindea de câțiva kilometri.

Corespondent PROTV: „Drumul de Poiana este complet blocat. Se circulă în condiții de iarnă. Sunt foarte mulți șoferi care încearcă să ajungă în Poiana Brașov, unii văd că fac cale întoarsă și din cauza asta nici mașinile de deszăpezire nu își pot face treaba."

Șofer: „Trebuie să urcăm, trebuie să mergem la muncă, nu avem ce face. O oră și 10 minute, dar cred că mă pune să mă întorc."

În oraș, ningea abundent la primele ore și s-a depus un strat generos de zăpadă.

Corespondent PROTV: „Nu, nu sunt pe munte, sunt în centrul Brașovului. A nins atât de mult încât totul este acoperit sub un strat alb. Priviți cum s-a lăsat instalația sub greutatea zăpezii. Și cred că de mulți ani strada Republicii nu a mai arătat așa."

A nins în toată jumătatea de nord a țării. Pe DN1, DN1A, dar și pe drumurile din Harghita și Sibiu s-a circulat în condiții de iarnă. Aproape 200 de utilaje au împrăștiat peste 1.600 de tone de material antiderapant.

Mulți copaci au cedat sub greutatea zăpezii ori au fost doborâți de vânt. În județul Sibiu, au fost avariate câteva autoturisme.

Și o familie din Târgu Mureș și-a găsit luneta de la mașină spartă.

Bărbat: „Era copacul plin de zăpadă și, sub acțiunea greutății, normal că a căzut. S-a zgâriat și luneta e integral.”

În alte zone au fost rupte și cabluri de înaltă tensiune. De pildă, în Mureș, 60 de localități nu au avut temporar electricitate, adică peste 13.700 de gospodării.

Au rămas fără energie electrică timp de câteva ore și peste 24 de mii de abonați din județul Hunedoara. La fel și 12 sate din Timiș.

Dar zăpada a adus și bucurie.

Corespondent PROTV: „A nins toată noaptea ca în povești la Cluj, iar dimineață curțile, parcurile și străzile s-au trezit sub o pătură groasă de zăpadă. Bineînțeles, bucuria cea mare a fost a copiilor, care au ieșit imediat afară la săniuș și să facă oameni de zăpadă. Unii mai clasici, alții mai creativi, cu morcov și cartofi și confetti pe post de accesorii.”

Până luni seară, este în vigoare o informare meteo care anunță precipitații în mai toată țara. La munte va ninge și va bate vântul. Până la ora 22.00 este și un cod galben de vânt, pentru litoral și Carpații Orientali.

Corespondent PROTV: „În Poiana Brașov s-a așezat un strat consistent de zăpadă. Pentru următoarele zile, meteorologii anunță o vreme schimbătoare, cu precipitații în mare parte din țară. În zonele joase vor fi ploi, iar la munte va continua să ningă și se va depune un strat de zăpadă consistent de până la aproximativ 30 de centimetri. La altitudini mari, vântul va sufla mai tare. Pe alocuri, în special dimineața și noaptea, pot apărea condiții de polei, așadar fiți atenți cum conduceți.”

