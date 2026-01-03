Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au rămas blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Stiri actuale
03-01-2026 | 19:31
×
Codul embed a fost copiat

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

autor
Ana Maria Barbu,  Roxana Hulpe

Mii de oameni au rămas și fără energie electrică după căderile mari de zăpadă.

Timp de aproximativ două ore, traficul pe Transalpina, între Novaci și Rânca, a fost blocat, vineri seara. Ningea abundent și era aglomerat, iar înaintarea drumarilor a fost îngreunată și de autoturismele parcate pe marginea șoselei. Acum, pot urca în stațiune doar mașinile echipate cu lanțuri sau cu tracțiune integrală.

În Pasul Gutâi, problemele au continuat. Pe seară au fost din nou camioane împotmolite care au avut nevoie de tractare.

Sâmbătă dimineață, drumul care duce către Poiana Brașov s-a blocat, după ce un autobuz nu a mai putut înainta. Pasagerii, dar și șoferii aflați în mașinile din spate, au coborât și au încercat să dea o mână de ajutor.

Citește și
viscol ninsoare romania
Ninsoare abundentă în Maramureș. Drumarii au intervenit cu zeci de utilaje și tone de material antiderapant

Blocajul a durat mai bine de două ore. Mulți au renunțat la ideea de a mai ajunge pe pârtie. Un tânăr a făcut cale întoarsă, la pas, cu schiurile în spate.

Tânăr:Eram în următorul autobuz, drumurile nu au fost deszăpezite, prima lamă a trecut acum jumătate de oră, cred. Ne întoarcem în Brașov, mai avem vreo doi km.”

În spatele autobuzului oprit, coloana de mașini se întindea de câțiva kilometri.

Corespondent PROTV: „Drumul de Poiana este complet blocat. Se circulă în condiții de iarnă. Sunt foarte mulți șoferi care încearcă să ajungă în Poiana Brașov, unii văd că fac cale întoarsă și din cauza asta nici mașinile de deszăpezire nu își pot face treaba."

Șofer: „Trebuie să urcăm, trebuie să mergem la muncă, nu avem ce face. O oră și 10 minute, dar cred că mă pune să mă întorc."

În oraș, ningea abundent la primele ore și s-a depus un strat generos de zăpadă.

Corespondent PROTV: „Nu, nu sunt pe munte, sunt în centrul Brașovului. A nins atât de mult încât totul este acoperit sub un strat alb. Priviți cum s-a lăsat instalația sub greutatea zăpezii. Și cred că de mulți ani strada Republicii nu a mai arătat așa."

A nins în toată jumătatea de nord a țării. Pe DN1, DN1A, dar și pe drumurile din Harghita și Sibiu s-a circulat în condiții de iarnă. Aproape 200 de utilaje au împrăștiat peste 1.600 de tone de material antiderapant.

Mulți copaci au cedat sub greutatea zăpezii ori au fost doborâți de vânt. În județul Sibiu, au fost avariate câteva autoturisme.

Și o familie din Târgu Mureș și-a găsit luneta de la mașină spartă.

Bărbat:Era copacul plin de zăpadă și, sub acțiunea greutății, normal că a căzut. S-a zgâriat și luneta e integral.”

În alte zone au fost rupte și cabluri de înaltă tensiune. De pildă, în Mureș, 60 de localități nu au avut temporar electricitate, adică peste 13.700 de gospodării.

Au rămas fără energie electrică timp de câteva ore și peste 24 de mii de abonați din județul Hunedoara. La fel și 12 sate din Timiș.

Dar zăpada a adus și bucurie.

Corespondent PROTV:A nins toată noaptea ca în povești la Cluj, iar dimineață curțile, parcurile și străzile s-au trezit sub o pătură groasă de zăpadă. Bineînțeles, bucuria cea mare a fost a copiilor, care au ieșit imediat afară la săniuș și să facă oameni de zăpadă. Unii mai clasici, alții mai creativi, cu morcov și cartofi și confetti pe post de accesorii.”

Până luni seară, este în vigoare o informare meteo care anunță precipitații în mai toată țara. La munte va ninge și va bate vântul. Până la ora 22.00 este și un cod galben de vânt, pentru litoral și Carpații Orientali.

Corespondent PROTV:În Poiana Brașov s-a așezat un strat consistent de zăpadă. Pentru următoarele zile, meteorologii anunță o vreme schimbătoare, cu precipitații în mare parte din țară. În zonele joase vor fi ploi, iar la munte va continua să ningă și se va depune un strat de zăpadă consistent de până la aproximativ 30 de centimetri. La altitudini mari, vântul va sufla mai tare. Pe alocuri, în special dimineața și noaptea, pot apărea condiții de polei, așadar fiți atenți cum conduceți.”

Sursa: Pro TV

Etichete: ninsoare, brasov, zapada, trafic blocat,

Dată publicare: 03-01-2026 18:33

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade
Vremea
Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toate regiunile, cu cer mai mult noros, ploi în zona de sud a ţării şi ninsoare în rest, potrivit prognozei ANM pentru perioada 3 - 10 ianuarie 2026.

Ninsoare abundentă în Maramureș. Drumarii au intervenit cu zeci de utilaje și tone de material antiderapant
Stiri actuale
Ninsoare abundentă în Maramureș. Drumarii au intervenit cu zeci de utilaje și tone de material antiderapant

Drumarii au intervenit pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale, europene şi judeţene ca urmare a ninsorilor abundente din dimineaţa zilei de joi, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ
Vremea
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ

Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. 

Recomandări
Donald Trump, conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA sunt pregătite să administreze temporar Venezuela
Stiri externe
Donald Trump, conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA sunt pregătite să administreze temporar Venezuela

Președintele SUA a declarat în că Statele Unite vor administra Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro, deși nu este clar cum se va realiza acest lucru.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28