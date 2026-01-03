Ce să faci dacă varza pentru sarmale este prea sărată. Secretul gospodinelor

Sarmalele sunt nelipsite de pe masa de sărbătoare a românilor, iar de cele mai multe ori, aceasta provine din producție proprie.

Totuși, există și situații în care, fie că ai murat-o tu sau ai cumpărat-o din comerț, varza pentru sarmale este prea sărată. Soluția pentru a rezolva problema este simplă și la îndemâna oricui. Trucul este folosit de gospodine de generații întregi și funcționează de fiecare dată.

Cum desărezi varza pentru sarmale

Dacă ai dat de o varză murată prea sărată sau prea acră, cea mai simplă soluție este să o speli bine sau să o lași la înmuiat în apă peste noapte. Statul în apă ajuta la eliminarea excesului de sare sau de acreală.

Dacă observi că varza e prea sărată chiar înainte de a te apuca de înfășurat sarmale, desfă frunzele de pe ea și lasă-le într-un vas cu apă pentru jumătate de oră sau o oră, dacă ai timp. Dacă te grăbești, poți schimba apa de câteva ori ca să accelerezi procesul.

Alternativ, dacă ai de-a face cu o varză prea acră sau prea sărată, spală bine fiecare frunză de varză cu apă călduță. Dacă ai timp la dispoziție, lasă frunzele într-un castron cu apă timp de aproximativ o oră sau două.

Ca regulă, înainte să te apuci să faci compoziția de sarmale, gustă varza și vezi dacă e prea sărată sau acră. În cazul în care este, folosește trucul de mai sus.

Ce faci dacă ți-au ieșit sarmalele prea sărate

Dacă observi că sarmalele au ieșit prea sărate, nu trebuie să le arunci. Există câteva trucuri la care poți apela ca să salvezi preparatul.

Dacă ai gătit sarmalele și ai observat că sunt prea sărate, adaugă cartofi sau orez. Este mai simplu să adaugi bucățele de cartof printre sarmale pe care le poți culege și arunca ulterior.

Cartofii vor absorbi sarea în exces din sosul în care fierb sarmalele. Dacă ai scăpat sare în compoziția din sarmale și nu o poți scoate, adaugă puțin mai mult orez.

Alternativ, fierbe sarmalele într-un lichid fără sare. Mută sarmalele într-o oală nouă și pune-le apă cu bulion fără sare sau chiar supă clară de legume. Lasă-le pe foc și termină-le în cuptor.

Dacă gustul sărat este prea pregnant, poți încerca să adaugi o linguriță de sare în sosul în care fierb sarmalele. Zahărul echilibrează gustul, fără să strice aroma.

Cum repari sarmalele prea acre

Uneori, se întâmpla ca varza murată să fie prea acră și să predomine gustul acrișor în întregul preparat. Și acest lucru se poate rezolva ușor. Adaugă o linguriță de zahăr sau câteva picături de miere penru a reduce aciditatea. Nu vor schimba aroma, ci doar va potoli gustul foarte acru.

Alternativ, poți folosi cartofi, la fel ca atunci când ai scăpat prea multă sare. Pune cartofi bucățele în sarmale și după ce au fiert, scoate cartofii și aruncă-i. Aceștia vor absorbi mare parte din acreală (și sare).

Dacă ai sarmale foarte acre, poți folosi și morcovi sau cartofi dulci pentru a absorbi aciditatea. Pentru că sunt dulci, aceste legume vor echilibra gustul.

Un alt truc este să adaugi puțin bicarbonat de sodiu pentru a neutraliza aciditatea și pentru a repara sarmalele foarte acre. Ai grijă să nu adaugi prea mult, pentru că poate interfera cu gustul sarmalelor.

Ca să fii sigur că nu vei ajunge să ai nevoie de aceste trucuri, adaugă câte puțină sare. Pune puțină sare în umplutură și condimentează totul pe parcurs, în loc să pui o singură dată multă sare.

Ca să nu îți iasă acre, gustă varza murată înainte să înfășori sarmalele. Dacă e prea acră, las-o la desărat măcar o noapte. Dacă nu ai timp, spală varza frunză cu frunză cu apă călduță și pune o linguriță de zahăr în lichidul în care fierbi sarmalele.

