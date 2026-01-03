Calendarul foilor de ceapă. Ce arată pentru anul 2026

Stiri Sociale
03-01-2026 | 07:46
Calendarul foilor de ceapa

În sudul țării, anul nou nu înseamnă doar sărbătoare, ci și obiceiuri străvechi, menite să prezică viitorul. Astfel de tradiții sunt încă vii în satele Olteniei.

autor
Roxana Vlădășel

Cum va fi vremea, se vede în foile de ceapă. Sătenii sunt convinși că pot face de pe acum prognoza meteo, pentru toate cele 12 luni ale anului.

Femeie: „Ianuarie e puțină apă, poate ninge și topește zăpada, februarie nu prea, e cam secetoasă, martie are și în martie mai plouă, nu mult, aprilie e secetoasă, plouă și în mai și în iunie.”

În zona Olteniei, oamenii folosesc 12 foi de ceapă pentru a vedea cum va fi vremea în cele 12 luni ale anului. Dacă într-o foaie se adună apă, se spune că luna respectivă va fi ploioasă; dacă rămâne seacă, va fi secetă.

Sofia Negoescu, localnică: „Anul ăsta o să fie un an ploios, o să fie un an bun, bogat. Se fac recoltele. Septembrie spuserăm că e ploioasă, atunci se seamănă grâul.”

Tânăr: „Numărăm până aici al zecelea păr și îl legăm. Dacă peste noapte cade chiciura peste părul acesta înseamnă că voi lua o femeie bogată. Dacă parul este noduros cum este aicia, înseamnă că ursita mea va fi urâtă și negricioasă cum este părul.”

În unele sate din Oltenia, în primele zile din an, flăcăii și fetele nemăritate încearcă să afle dacă-și vor întâlni perechea în anul care vine. Sunt obiceiuri transmise din bătrâni.

Maria Chelu, localnică: „Puneam pieptănul, fasole, sare, puneam zahăr, toate minunile.”
Reporter: „Unde le puneați?”
Maria Chelu, localnică: „Sub străchini. Și ce trăgeai, vedeai ce e acolo. Dacă era zahăr era bun, dulce, dacă era sare era iar bine, că mâncarea fără sare nu are niciun Dumnezeu. Mai mult tineretul... să vadă ce câștigă.”

Liviu Olteanu, muzeograf: „Aceste tradiții sunt importante pentru că ne fac să nu ne uităm rădăcinile, să nu ne uităm identitatea noastră românească.”

Aceste obiceiuri se țin în satele Olteniei în fiecare an, de la Crăciun și până spre Bobotează.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tradiții, Oltenia,

Dată publicare: 03-01-2026 07:46

