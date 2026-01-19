Clasamentul celor mai scumpe țări din lume. Cele cinci locuri unde traiul costă cel mai mult

În unele țări și teritorii, fie costul ridicat al vieții este determinat de salarii bune și o monedă puternică, fie lipsa spațiului și dependența excesivă de importuri duc la niveluri ridicate ale cheltuielilor zilnice. Mai multe locuri se numără printre cele mai scumpe din lume, potrivit clasamentului privind costul vieții realizat de site-ul World Population Review, potrivit Times of India.

Elveția

Shutterstock

Elveția este una dintre cele mai scumpe țări la nivel global. Costurile ridicate ale cazării, gastronomia de înaltă calitate și serviciile la standarde foarte înalte sunt principalii factori. Zurich și Geneva se numără printre cele mai scumpe orașe din lume. Alimentele, mesele în oraș, transportul public și serviciile medicale sunt costisitoare, influențate de salariile ridicate și de standardele stricte de calitate. Cu toate acestea, costul vieții din Elveția este compensat de salarii mari, servicii publice excelente și un sistem solid de securitate socială. Cetățenii Elveției beneficiază de unele dintre cele mai bune servicii medicale, de sisteme de transport performante și de standarde foarte ridicate de siguranță.

Insulele Virgine Americane

Shutterstock

Indicele costului vieții este similar cu cel al Elveției. Acest lucru se datorează în mare măsură dependenței puternice de bunuri importate. Aproape totul, de la alimente și combustibil până la materiale de construcții, trebuie transportat din exterior, ceea ce crește semnificativ cheltuielile zilnice.

Costul vieții, în special în ceea ce privește locuințele, este relativ ridicat. De asemenea, costurile cu electricitatea și apa, care fac parte din serviciile de bază, sunt mari, deoarece regiunea nu dispune de resurse proprii. Locuitorii beneficiază de un climat tropical și de structurile guvernamentale ale Statelor Unite.

Islanda

Shutterstock

Viața este foarte scumpă, în principal din cauza izolării țării, aflate în mijlocul oceanului, și a populației reduse. Importurile sunt esențiale, iar, în consecință, alimentele și alte bunuri de bază au devenit foarte costisitoare. Mâncatul la restaurant este mult mai scump comparativ cu alte țări europene. Costul vieții în Reykjavik a crescut semnificativ din cauza turismului. Cu toate acestea, nivelul de trai și programele de bunăstare publică sunt foarte bune.

Bahamas

Shutterstock

Bahamas se numără printre cele mai scumpe țări din Caraibe, din cauza economiei dependente de importuri și a cererii puternice generate de turism. Prețurile alimentelor sunt deosebit de ridicate, deoarece majoritatea produselor alimentare și bunurilor de consum sunt importate. Costurile locuințelor, în special în Nassau și pe insulele intens frecventate de turiști, contribuie suplimentar la cheltuieli. Utilitățile și transportul sunt, de asemenea, scumpe, în timp ce salariile locale nu cresc, de multe ori, în același ritm cu prețurile.

Singapore

Shutterstock

Singapore este cea mai scumpă țară din Asia de Sud-Est și unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Costul vieții este influențat de prețurile ridicate ale locuințelor, achiziționării de vehicule, serviciilor medicale și educației. Deținerea unei mașini este foarte costisitoare din cauza reglementărilor și taxelor, iar prețurile proprietăților sunt ridicate din cauza lipsei de teren disponibil. Pe de altă parte, Singapore oferă transport public de top, servicii medicale excelente, siguranță ridicată și stabilitate economică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













