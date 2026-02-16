Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Norvegianul Atle Lie McGrath, care conducea detaşat după prima manşă a slalomului de la Jocurile Olimpice, a cedat complet în cea de-a doua manşă.

A căzut în mijlocul traseului. Copleşit de furie, şi-a scos schiurile, şi-a aruncat băţul şi s-a aventurat pe jos spre pădurea din Bormio. Imaginea este incredibilă: Atle Lie McGrath întins în zăpadă, la 200 de metri de pista de slalom olimpic, la două minute după cursă. Norvegianul, ultimul concurent al celei de-a doua manşe după ce a înregistrat cel mai bun timp în prima manşă, a cedat. Avea titlul olimpic la îndemână, dar presiunea a fost prea mare.

Agora, quem ficou P da vida foi o Atle Lee McGrath…



Ouro tava bem na mão, ele perdeu uma porta e ficou muito, mas muito irritado.



Jogou longe os bastões, tirou os esquis, foi pra parte de fora da pista, deitou na neve, não deixou ninguém chegar perto.



Depois desceu mega… pic.twitter.com/7HtDqXPQuV — Os Olímpicos 🇧🇷 (@osolimpicos) February 16, 2026

Puţin înainte de jumătatea celui de-al doilea slalom al zilei, McGrath pierde controlul şi cade. Acesta este momentul în care începe să se înfurie. Câteva secunde mai târziu, îşi dă seama că titlul olimpic şi chiar medalia i-au scăpat. Aruncă furios beţele în zbor. Apoi, foarte iritat, norvegianul decide să o ia prin câmp după ce şi-a scos schiurile: traversează pista şi se îndreaptă spre pădurea din Bormio pentru a-şi evacua frustrarea. Nu a ţinut însă cont de ochiul atent al regizorului transmisiunii, care l-a urmărit până când schiorul s-a întins în zăpadă, la marginea pădurii.

Scena incredibile nello slalom di Bormio



Atle Lie McGrath era in testa, ma inforca nella seconda manche e deve così rinunciare all’oro.



La rabbia è tanta: butta un bastoncino, poi si sgancia gli sci, esce dalle reti, si incammina nella neve fresca e va a piangere ai margini del… pic.twitter.com/6VuOwxiv1t — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 16, 2026

Cu privirea îndreptată spre cer, McGrath a rămas câteva minute în această poziţie, sub supravegherea personalului organizaţiei, care s-a asigurat că este bine. După acest lung moment de izolare, norvegianul a decis să se alăture liniei de sosire pe schiuri, cu părul fluturând în vânt după ce şi-a scos casca. McGrath a ratat, iar elveţianul Loïc Meillard a devenit campion olimpic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: