Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Stiri Sport
Atle lee mcgrath
Getty

Norvegianul Atle Lie McGrath, care conducea detaşat după prima manşă a slalomului de la Jocurile Olimpice, a cedat complet în cea de-a doua manşă. 

autor
Sabrina Saghin

A căzut în mijlocul traseului. Copleşit de furie, şi-a scos schiurile, şi-a aruncat băţul şi s-a aventurat pe jos spre pădurea din Bormio.

Imaginea este incredibilă: Atle Lie McGrath întins în zăpadă, la 200 de metri de pista de slalom olimpic, la două minute după cursă. Norvegianul, ultimul concurent al celei de-a doua manşe după ce a înregistrat cel mai bun timp în prima manşă, a cedat. Avea titlul olimpic la îndemână, dar presiunea a fost prea mare.

Puţin înainte de jumătatea celui de-al doilea slalom al zilei, McGrath pierde controlul şi cade. Acesta este momentul în care începe să se înfurie. Câteva secunde mai târziu, îşi dă seama că titlul olimpic şi chiar medalia i-au scăpat. Aruncă furios beţele în zbor.

Apoi, foarte iritat, norvegianul decide să o ia prin câmp după ce şi-a scos schiurile: traversează pista şi se îndreaptă spre pădurea din Bormio pentru a-şi evacua frustrarea. Nu a ţinut însă cont de ochiul atent al regizorului transmisiunii, care l-a urmărit până când schiorul s-a întins în zăpadă, la marginea pădurii.

Cu privirea îndreptată spre cer, McGrath a rămas câteva minute în această poziţie, sub supravegherea personalului organizaţiei, care s-a asigurat că este bine. După acest lung moment de izolare, norvegianul a decis să se alăture liniei de sosire pe schiuri, cu părul fluturând în vânt după ce şi-a scos casca.

McGrath a ratat, iar elveţianul Loïc Meillard a devenit campion olimpic. 

Sursa: News.ro

Etichete: jocurile olimpice, schi, Norvegia,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
Citește și...
Săritor cu schiuri austriac, descalificat de la Jocurile Olimpice dintr-un motiv greu de înțeles. ”Mă simt extrem de stupid”
Stiri Sport
Săritor cu schiuri austriac, descalificat de la Jocurile Olimpice dintr-un motiv greu de înțeles. ”Mă simt extrem de stupid”

Săritorul cu schiuri austriac Daniel Tschofenig a declarat că s-a simțit „extrem de stupid” după ce a fost descalificat din proba individuală masculină de trambulină mare de la Jocurile Olimpice pentru că purta ghete supradimensionate.

Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul de luni al sportivilor români
Stiri Sport
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul de luni al sportivilor români

Programul probelor cu participare românească de luni, de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina.

Cine este Johannes Klaebo, sportivul care a scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Stiri Sport
Cine este Johannes Klaebo, sportivul care a scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Norvegianul Johannes Klaebo a doborât recordul de titluri la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, toate sporturile incluse, cu nouă medalii de aur.

Recomandări
Oficial. Liderii coaliției guvernamentale au ajuns la o înțelegere privind măsurile care se vor aplica în perioada următoare
Stiri Politice
Oficial. Liderii coaliției guvernamentale au ajuns la o înțelegere privind măsurile care se vor aplica în perioada următoare

Liderii coaliției guvernamentale au discutat, luni, la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, după ce câțiva miniștri ai PSD au anunțat că nu vor semna ordonanţa privind reforma din administraţia centrală și locală.

ANALIZĂ. De ce a acceptat Nicușor Dan statutul de observator pentru România la Consiliul lui Donald Trump: „Era inevitabil”
Știri Actuale
ANALIZĂ. De ce a acceptat Nicușor Dan statutul de observator pentru România la Consiliul lui Donald Trump: „Era inevitabil”

Politologul Cristian Pîrvulescu explică într-un interviu realizat de jurnalistul Robert Hoară pentru Știrile Pro TV de ce România a ales statutul de observator la Consiliul pentru Pace și ce consecințe poate avea această decizie în relația cu SUA și UE.

UE participă la prima reuniune a „Consiliului pentru pace”, dar fără a se alătura oficial la reuniunea lui Trump
Stiri externe
UE participă la prima reuniune a „Consiliului pentru pace”, dar fără a se alătura oficial la reuniunea lui Trump

Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a 'Consiliului pentru pace', iniţiativă lansată recent de către preşedintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Februarie 2026

46:00

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Februarie 2026

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

FC Hermannstadt - CFR Cluj 0-1! Lorenzo Magnificul: golul lui Biliboc urcă echipa lui Pancu pe loc de play-off

Sport

Dinamo - Unirea Slobozia, de la 20:00! ECHIPELE DE START Absență de ultimă oră la ”câini”