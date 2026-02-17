Aceasta, conform experților, ar crește riscul de dependență. Procedura este abia la început.

În centrul anchetei Comisiei Europene este modul în care Shein controlează ce ajunge la vânzare în Uniunea Europeană. Platforma online de comerț fondată în China, cu sediul în Singapore, ajunge la 145 de milioane de consumatori de pe bătrânul continent.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene: „Un „mystery shopping” a testat 27 de produse pentru copii sub trei ani. Ghiciți ce? Rezultatul? Toate aceste produse, toate aceste jucării nu erau conforme cu legislația Uniunii Europene.”

Comisia verifică și mecanismele din aplicație care magnetizează atenția clienților – designul, premiile promise și recompensele în puncte. Dar și lipsa de transparență. Shein trebuie să explice după ce criterii funcționează recomandările privind produsele și conținutul și să le ofere utilizatorilor o variantă simplă care să nu se bazeze pe urmărirea comportamentului online al acestora.

Corespondent PROTV: „Comisia Europeană trece acum la etapa de strângere a probelor. Dacă se confirmă nereguli, poate impune măsuri provizorii, inclusiv angajamente de remediere din partea companiei. Amenzile pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală globală. Astfel de anchete pot dura foarte mult. În cazul Shein, Comisia a cerut deja informații în trei rânduri încă din 2024, doar pentru a deschide investigația. Un alt exemplu este Temu: procedura a început în octombrie 2024, iar concluziile au venit un an mai târziu, când Comisia a stabilit că platforma nu a făcut suficient pentru a preveni vânzarea de produse ilegale pe site.”

În România sunt livrate zilnic un sfert de milion de colete din China, potrivit estimărilor celei mai mari companii de curierat de la noi.