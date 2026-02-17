Softul care controlează în totalitate racheta, imediat după lansare, este, de asemenea făcut de români, iar firme mari din domeniul IT şi din apărare şi-au arătat interesul. Tehnologia a fost prezentată în premieră în Bucureşti.

Corespondent PROTV: „Aşa arată racheta Sahara, produsă în întregime în România, cu excepţia motorului şi a senzorilor optici. Producătorul promite că poate să atingă viteze de 1.000 de km pe oră şi să zboare la doar 50 de metri înălţime, ceea ce o face nedetectabilă de aparatele radar.”

Producătorul român susţine că este unică în lume pentru că e pilotată de inteligenţa artificială. Softul numit Nemesis se află pe un cip produs tot de firma românească din Cluj.

Mihai Filip-CEO companiei care a dezvoltat racheta explică cum AI-ul analizează la fiecare secundă datele GPS şi dacă observă anomalii, preia controlul, ocoleşte obstacole, practic zboară şi în zone fără GPS.

Reporter: Mai are cineva tehnologia asta?

Mihai Filip: „Din ce ştim în acest moment, nu”.

Reporter: S-a interesat cineva de rachetă?

Mihai Filip: „Da, inclusiv din zona guvernamentală."

O rachetă Sahara ar costa între 150.000 şi 350.000 de euro, în funcţie de raza de acţiune, care poate să ajungă până la cel mult 1.000 de km. La evenimentul de prezentare au fost invitaţi şi oficiali ai Ministerului Apărării Naţionale şi Romarm. Dar şi reprezentanţi ai unor companii străine de armament.

Răzvan Pîrcălăbescu, directorul Romarm: „Ne bucurăm să colaborăm cu mediul de afaceri privat din România, îl felicit pe Mihai şi chiar l-am invitat să dezvoltăm împreună această capabilitate, chiar i-am propus filiala Tohani.”

Irineu Darau, ministrul Economiei: „Eu cred că orice investiţie și orice colaborare trebuie realizată prin acte, nu neapărat prin vorbe, e bine să fim foarte deschişi şi să vedem care filială sau companie de stat e potrivită.”

Producătorul susţine că racheta a fost deja testată în străinătate şi că în 6 luni poate face o demonstraţie completă într-un poligon militar, dacă Ministerul Apărării doreşte asta.