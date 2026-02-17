Este concluzia unui studiu al Universității de Tehnologie din Sydney, citat marți de Xinhua.

Microplasticele — fragmente sub 5 milimetri eliberate din obiecte de plastic, mochete sintetice, îmbrăcăminte și praf casnic — pătrund adânc în plămâni datorită suprafeței lor mari și capacității limitate de eliminare a particulelor, explică cercetătorul Keshav Raj Paudel. Tumorile pulmonare conțin mai multe microplastice decât țesutul sănătos.

OMS asociază poluarea aerului cu aproximativ 7 milioane de decese premature anual.