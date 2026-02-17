Kelemen Hunor anunță că norma de hrană ar putea fi tăiată pentru bugetari. Ministrul Apărării: ”Eu NU semnez”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, că norma de hrană pentru bugetari ar putea fi tăiată de Guvernul Bolojan, din care face parte și UDMR.

Potrivit unor surse, secretarul de Stat la Finanțe, Daniela Pescaru, ar fi propus tăierea normei de hrană în ședința coaliției care a avut loc luni, 16 februarie, la Palatul Victoria. Întrebat de jurnaliști, marți, la Palatul Parlamentului, dacă această tăiere de hrană se va aplica doar civililor sau și în cazul militarilor și polițiștilor, Hunor a precizat că ”pentru toată lumea”. Reporter: Această tăiere de hrană se va aplica doar pentru civili sau și pentru militari și polițiști? Kelemen Hunor: ”A fost o propunere de la Finanțe, dar fără să fie specificat. Pentru toată lumea.”Liderul UDMR afirmă că impactul acestei măsuri la bugetul de stat ar fi aproximativ 2,4 miliarde de lei.Kelemen Hunor: ”Dintre toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă doar Apărarea și Internele, în jur de 800 de milioane.” Citește și Nicușor Dan afirmă că SUA au trecut peste decizia anulării alegerilor din 2024: ”Momentul de neîncredere a fost depășit” Reporter: Și restul sunt civili? Kelemen Hunor: ”Restul, da, da, da.” Reporter: Asta înseamnă un impact de 2 miliarde? 2,4 miliarde.. Kelemen Hunor: ”2,4 .. 2,5, după calculele celor de la Finanțe.”

În replică ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță (USR), a declarat că va refuza să semneze un document care va elimina norma de hrană a militarilor. ”Eu, ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române, care există în permanență, de la Cuza încoace. Este o normă de hrană specifică, calorică, în funcție de activitate, pentru militarii Armatei Române, care este plafonată din 2017. Dincolo de faptul că e plafonată din 2017 și nu mai are legătură cu prețurile actuale, întreține activitatea de popotă pentru 70% dintre angajații Ministerului Apărării, o activitate care nu poate fi eliminată din zona militară. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război, în caz de activități specifice ale Armatei Române. La Ministerul Apărării cred că există zone în care se pot face reduceri de cheltuieli, suntem cei care vom face astfel de reduceri de cheltuieli, dar reducerea cheltuielilor nu poate să vină din eliminarea normei de hrană, nu poate să vină din micșorarea salariilor, nu poate să vină din micșorarea numărului de militari și nu poate să vină din schimbarea modului de calcul a pensiilor militare.”, a spus ministrul Apărării.

Guvernul Bolojan speră să facă o economie de trei miliarde de lei la buget, anul acesta. Ilie Bolojan a fost de acord să fie făcute unele modificări la nivel central. La Sănătate se renunță la tăierea cu 10 procente a cheltuielilor făcute cu personalul spitalelor publice și cu serviciile de ambulanță. Chiar și așa, Ministerul Sănătății urmează să facă o reclasificare a spitalelor și să introducă criterii de performanță. La Educație s-a făcut o concesie pentru mediul universitar. Rectorii nu vor mai fi nevoiți să taie cheltuielile până la finalul lunii iunie, așa cum sunt obligate celelalte autorități locale și centrale. Coaliția a decis că au timp să-și regleze situația financiară până la startul noului an universitar, mai exact 1 octombrie.

