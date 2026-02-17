Două poze postate pe rețelele sociale au adus o amendă de mii de euro, relatează Kronen Zeitung, citat de Heute.

Franz Leinfellner, proprietarul unui restaurant din Enzenreith, a fost șocat când a primit o notificare de la o firmă de avocatură specializată în drepturi de autor pe internet. Acuzația: a folosit fotografii pentru care nu deținea licența.

„A fost un șoc destul de mare”, a declarat acesta.

Problema a venit de la două imagini cu un file de sturion și un șnițel cu salată, postate pe Facebook în 2018 și 2020. Leinfellner nu și-a dat seama că aceste poze nu îi aparțineau până câțiva ani mai târziu. Firma care deținea licențele a solicitat inițial 6.000 de euro, dar în final s-au înțeles pentru aproximativ 4.000 de euro.

„Este un șoc, mai ales că o poză ca aceasta costă în mod normal 100 de euro”, a explicat proprietarul restaurantului.

Patronul restaurantului recunoaște că situația nu i-a convenit, dar a fost nevoit să achite și să accepte sancțiunile pentru greșeala sa.

În urma incidentului, Leinfellner a decis să folosească doar fotografii realizate personal sau să se asigure că materialele utilizate au licențe corespunzătoare.

„O imagine aparent gratuită de pe internet te poate costa foarte scump”, concluzionează el, avertizând alți restauratori să fie precauți.