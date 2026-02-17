Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Meteorologii anunță că marți, vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, cu temperaturi maxime între -4 și 4°C. Miercuri, frigul se va menține în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime între -6 și 0°C. Minimele vor fi preponderent negative în toată țara, între -8 și 0°C.

Vor fi precipitații temporare, mai ales în sud, centru și est, mixte marți și predominant ninsori miercuri. Strat de zăpadă: 5–15 cm, local 20–30 cm; cantități de apă: 10–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp. Pe alocuri se va forma polei sau ghețuș.

Vântul se va intensifica marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, apoi din seara zilei va sufla tare în majoritatea regiunilor (45–65 km/h), cu viscol și vizibilitate redusă în sud și est.

Cod galben de precipitații, ninsori și vânt în jumătate de țară

Din 17 februarie, ora 10:00 până pe 18 februarie, ora 12:00, în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25...30 l/mp și izolat de peste 40...45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

Iar de marți seara, ora 22:00 până miercuri, ora 12:00 în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...20 cm (echivalent în apă de 15...25 l/mp).

Cod portocaliu de ninsori și viscol în mai multe județe

Din 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20...50 cm (echivalent în apă de 20...50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60....85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.