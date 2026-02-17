Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Vremea
61237188

Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei în jumătate de țară, valabile de marți până miercuri. Stratul de zăpadă va ajunge local până la 50 cm, iar vântul va sufla rafale de până la 90 km/h.

autor
Aura Trif

Meteorologii anunță că marți, vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, cu temperaturi maxime între -4 și 4°C. Miercuri, frigul se va menține în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu maxime între -6 și 0°C. Minimele vor fi preponderent negative în toată țara, între -8 și 0°C.

Vor fi precipitații temporare, mai ales în sud, centru și est, mixte marți și predominant ninsori miercuri. Strat de zăpadă: 5–15 cm, local 20–30 cm; cantități de apă: 10–20 l/mp, izolat peste 25 l/mp. Pe alocuri se va forma polei sau ghețuș.

Vântul se va intensifica marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, apoi din seara zilei va sufla tare în majoritatea regiunilor (45–65 km/h), cu viscol și vizibilitate redusă în sud și est.

Cod galben de precipitații, ninsori și vânt în jumătate de țară

Din 17 februarie, ora 10:00 până pe 18 februarie, ora 12:00, în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25...30 l/mp și izolat de peste 40...45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

Citește și
Vremea azi, 17 februarie. Precipitații abundente și ninsoare viscolită la munte. Maximele pot ajunge la 9 grade Celsius
Vremea azi, 17 februarie. Precipitații abundente și ninsoare viscolită la munte. Maximele pot ajunge la 9 grade Celsius

Iar de marți seara, ora 22:00 până miercuri, ora 12:00 în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...20 cm (echivalent în apă de 15...25 l/mp).

Cod portocaliu de ninsori și viscol în mai multe județe

Din 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20...50 cm (echivalent în apă de 20...50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60....85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Cum va fi vremea miercuri și joi

Iar de miercuri între orele 12:00 – 20:00, au emise două coduri galbene de ninsori și vânt. în Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei, estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și în Carpații Merdionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50...70 km, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70...90 km/h. În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

Prognoza specială pentru Capitală

În București, de marți de la 10:00 și până miercuri ora 08:00, vremea se va răci. Cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar seara vor fi depuneri de polei. Noaptea va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 20...35 cm. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 25...40 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h, va fi viscol și vizibilitate scăzută. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

De miercuri ora 08:00 și până joi ora 10:00, cerul va avea înnorări și până spre orele prânzului va continua să ningă (5...10 cm), astfel încât stratul de zăpadă total va avea grosimi variabile, în medie, de 25...45 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -5...-3 grade.

Vremea s-a stricat în aproape toată țara. ANM a emis două coduri galbene de vreme rea

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ninsori, cod portocaliu, zapada, anm, prognoza meteo, viscol,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Citește și...
Când scăpăm de ninsori și frig. Meteorologii spun cum va fi vremea în România până la jumătatea lunii martie
Vremea
Când scăpăm de ninsori și frig. Meteorologii spun cum va fi vremea în România până la jumătatea lunii martie

Meteorologii ANM anunță o săptămână cu temperaturi mai scăzute decât normalul în est, dar apropiate de valorile obișnuite în restul țării, urmată de perioade cu temperaturi ușor peste medie și precipitații variabile. 

O masă de aer polar aduce iarnă grea în mai bine de jumătate din țară. Județele care vor fi lovite de ninsori și viscol
Vremea
O masă de aer polar aduce iarnă grea în mai bine de jumătate din țară. Județele care vor fi lovite de ninsori și viscol

După câteva zile cu temperaturi mai blânde, iarna se întoarce în 25 de județe din sudul și estul țării. 

Revin ninsorile în București. Meteorologii anunță strat de zăpadă de 15 cm la mijlocul lunii februarie în Capitală
Vremea
Revin ninsorile în București. Meteorologii anunță strat de zăpadă de 15 cm la mijlocul lunii februarie în Capitală

Cod galben de ninsori abundente și viscol în București. Meteorologii anunță acumulări de până la 15 cm de zăpadă.

Recomandări
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”
Stiri Politice
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este "eronat" şi "partizan", a declarat, luni, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, în cadrul unei conferinţe de presă, la Bucureşti.

Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
Vremea
Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei în jumătate de țară, valabile de marți până miercuri. Stratul de zăpadă va ajunge local până la 50 cm, iar vântul va sufla rafale de până la 90 km/h.

Anchetă la Spitalul Județean din Vaslui, după moartea unui bebeluș de două luni. Părinții acuză medicii de neglijență
Știri Actuale
Anchetă la Spitalul Județean din Vaslui, după moartea unui bebeluș de două luni. Părinții acuză medicii de neglijență

Anchetă la Spitalul de Urgență din Vaslui, după moartea unui bebeluș de doar 2 luni. Părinții acuză de neglijență personalul medical din secția Pediatrie și spun că fetița lor putea fi salvată dacă ar fi fost transferată mai repede la Iași.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Februarie 2026

03:13:20

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Februarie 2026

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână

Sport

Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!