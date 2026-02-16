Horoscop 17 februarie 2026, cu Neti Sandu. Veștile ne iau prin surpindere

Vibrația zilei este 8 și o să ne chivernisim banii, că o să avem nevoie de ei.

Horoscop 17 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

O veste bună, o confirmare că vă puteți continua un drum profesional, că puteți cumpăra o locuință, dacă tot vi s-o fi aprobat un credit bancar. Poate luați o decizie referitoare la viața de cuplu și o să vă îndreptați spre legalizarea relației, dacă a atins pragul de maturitate.

Horoscop 17 februarie 2026 – PEȘTI

Întrevedere cu niște oameni de afaceri care vor să vă convingă să lucrați împreună și or să fie avantaje de ambele părți. O să aduceți unele îmbunătățiri în viața voastră și o să vă schimbați look-ul, poate practicați și un pic de sport.

Horoscop 17 februarie 2026 – BERBEC

O să depuneți eforturi serioase ca să vă atingeți obiectivele, e nevoie de muncă susținută ca să ajungeți cu bine la final – poate încheiați niște studii, un masterat. O să dați de sponsori care să vă susțină proiectele și e bine să păstrați colaborarea până la final, seriozitatea voastră o să fie garanția.

Horoscop 17 februarie 2026 – TAUR

Se pare că o să primiți un răspuns, aflați dacă ați trecut cu bine de un examen, dacă vi s-a permis să atingeți o altă treaptă salarială, e ceva pe care îl cereți de anul trecut. Poate o să vă implicați în pregătirea unui eveniment care va avea loc în familia voastră, o nuntă, un botez sau altceva important.

Horoscop 17 februarie 2026 – GEMENI

Poate vizați un post de conducere sau să vă duceți la alt serviciu ca să câștigați mai mulți bani. Se vor ivi niște oportunități. Vi se poate semna un contract și o să vă bucurați de recunoaștere din partea beneficiarilor și de bani.

Horoscop 17 februarie 2026 – RAC

E posibil să vi se aprobe un împrumut bancar și o să dați zor să achiziționați ce v-ați propus cu acești bani – o casă, o mașină ori altceva scump. Se poate să câștigați niște bani din urmă, poate de pe urma unui proces ori poate vi s-a făcut o donație.