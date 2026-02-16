Horoscop 17 februarie 2026, cu Neti Sandu. Veștile ne iau prin surpindere

Horoscop 17 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă și noutăți. Or să ne ia prin surprindere veștile și poate avem și noi să le dăm vești unor oameni care așteaptă răspuns de la noi.
Vibrația zilei este 8 și o să ne chivernisim banii, că o să avem nevoie de ei.
Horoscop 17 februarie 2026 – VĂRSĂTOR
O veste bună, o confirmare că vă puteți continua un drum profesional, că puteți cumpăra o locuință, dacă tot vi s-o fi aprobat un credit bancar. Poate luați o decizie referitoare la viața de cuplu și o să vă îndreptați spre legalizarea relației, dacă a atins pragul de maturitate.
Horoscop 17 februarie 2026 – PEȘTI
Întrevedere cu niște oameni de afaceri care vor să vă convingă să lucrați împreună și or să fie avantaje de ambele părți. O să aduceți unele îmbunătățiri în viața voastră și o să vă schimbați look-ul, poate practicați și un pic de sport.
Horoscop 17 februarie 2026 – BERBEC
O să depuneți eforturi serioase ca să vă atingeți obiectivele, e nevoie de muncă susținută ca să ajungeți cu bine la final – poate încheiați niște studii, un masterat. O să dați de sponsori care să vă susțină proiectele și e bine să păstrați colaborarea până la final, seriozitatea voastră o să fie garanția.
Horoscop 17 februarie 2026 – TAUR
Se pare că o să primiți un răspuns, aflați dacă ați trecut cu bine de un examen, dacă vi s-a permis să atingeți o altă treaptă salarială, e ceva pe care îl cereți de anul trecut. Poate o să vă implicați în pregătirea unui eveniment care va avea loc în familia voastră, o nuntă, un botez sau altceva important.
Horoscop 17 februarie 2026 – GEMENI
Poate vizați un post de conducere sau să vă duceți la alt serviciu ca să câștigați mai mulți bani. Se vor ivi niște oportunități. Vi se poate semna un contract și o să vă bucurați de recunoaștere din partea beneficiarilor și de bani.
Horoscop 17 februarie 2026 – RAC
E posibil să vi se aprobe un împrumut bancar și o să dați zor să achiziționați ce v-ați propus cu acești bani – o casă, o mașină ori altceva scump. Se poate să câștigați niște bani din urmă, poate de pe urma unui proces ori poate vi s-a făcut o donație.
Horoscop 17 februarie 2026 – LEU
Se poate să aveți o discuție între patru ochi cu cineva care speră să clarificați relația voastră de cuplu – că ideea e să vă înțelegeți și mai bine. Poate vă puneți de acord cu angajatorii care vă oferă un salariu acceptabil, dacă nu mai negociați.
Horoscop 17 februarie 2026 – FECIOARĂ
Poate vă mai luați ceva de lucru în particular și o să vă suplimentați veniturile ca să vă mai permiteți o ieșire pe ici, pe colo la sfârșit de săptămână, în concedii. E posibil să vi se dea ok-ul pentru un proiect la care țineți și la care o să lucrați cu mare drag, că e de suflet.
Horoscop 17 februarie 2026 – BALANȚĂ
E posibil să realizați abia acum cât de puternică e relația cu partenerul de cuplu și poate plănuiți o căsătorie, dacă n-ați făcut pasul. Poate reluați o activitate care să vă redea acea stare de bine pe care n-ați mai atins-o de ceva vreme și o să vă revigorați.
Horoscop 17 februarie 2026 – SCORPION
Aveți energie și o să puteți face multe lucruri ca să acoperiți atât sfera profesională, cât și pe cea personală, că sunteți puși pe fapte mari.
Horoscop 17 februarie 2026 – SĂGETĂTOR
Poate angajați o firmă să se ocupe de diverse treburi la voi acasă, un zugrăvit, o reamenajare, mai construiți niște dependințe, faceți niște modificări. O să vă focusați pe problemele care țin de școală, de prezentat lucrări, de examene, ca să treceți în etapa următoare.
Horoscop 17 februarie 2026 – CAPRICORN
Se poate să tot fiți puși pe drumuri, la altă școală ori la alt sediu de firmă, ca să rezolvați chestiuni importante care nu se pot obține online. O să fiți mai bine plătiți, că v-ați câștigat respectul șefilor și ați învins concurența.
