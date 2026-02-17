Meteorologii au emis mai multe coduri de ninsori și viscol, dar și de temperaturi apropiate de pragul înghețului.

Inclusiv în Capitală, se estimează că se va depune un nou strat de zăpadă de cel puțin 15 centimetri.

Frigul și ninsorile au cuprins mare parte din țară, după ce o masă de aer polar a adus temperaturi negative. În nordul Moldovei s-au înregistrat - 4 grade, iar în București valorile rămân sub zero grade și pe timpul zilei.

Coduri de vreme rea în sud și est

De marți dimineață, de la ora 10:00 intră în vigoare un cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din sud și est. Se anunță ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului.

Dacă ieșiți din casă, îmbrăcați-vă bine și purtați încălțăminte care să nu alunece. Iar dacă plecați la drum, conduceți cu prudență – vizibilitatea poate scădea sub 100 de m, iar șoseaua va fi acoperită de zăpadă.