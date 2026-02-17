Organele legii, vizionează imaginile înregistrate de camerele de supraveghere sau caută prin saci după colete și facturi care să le indice adresele celor vinovați.

Uși, saltele, căzi sau piese auto, de toate găsești pe trotuarele din București.

Un bărbat care a vrut și el să scape de niste deșeuri voluminoase a fost penalizat cu echivalentul a 6.000 de euro, plus 1.500 de lei pentru că a refuzat să se legitimeze atunci când l-au prins polițiștii locali.

Într-un alt caz, un individ surprins de camerele de supraveghere când arunca saci de gunoi pe spațiul public a fost pus de polițiștii locali să îi încarce din nou, de data aceasta sub privirile lor.

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Am depistat în flagrant inclusiv mașini care depozitau deșeuri din construcții, am confiscat mașini. Polițiștii locali sunt instruiți să caute AWB-urile de la curierat, facturi, chitanțe, orice document care indică identitatea persoanei, iar pe baza acestor documente dăm amenzi. Nu depozităm căzi, vase de toaletă pe domeniul public”

Corespondent PRO TV: „În ultimul an, doar într-un sector al Capitalei câteva zeci de persoane și de firme au primit amenzi de până la 13.000 de euro pentru că au depozitat gunoaie pe spațiile publice sau private. Încă aproape 1.500 au primit sancțiuni pentru astfel de fapte, ce-i drept, mai mici, între 500 și 5.000 de lei.”

Atenție și cum aruncați gunoiul. Inspectorii pot să vină în control să vadă dacă deșeurile sunt sortate pe categorii - plastic, hârtie, sticlă și rezidual. În cazul în care resturile sunt amestecate, asociația de proprietari poate fi taxată cu câteva mii de lei, în funcție de sector. Pasibili de amenzi sunt inclusiv cei care nu au contract cu un operator de salubritate.

Marius Jalbă, șef serviciu Poliția Locală Sector 3: „Ne referim la toate persoanele, fizice sau juridice, toate au obligația de a deține contract cu un operator acreditat. În cazul în care nu colectează selectiv, sunt pasibili de sancțiuni cu valoare între 200 și 4.000 de lei”.

Și dacă lăsați gunoiul menajer în coșurile publice, riscați să rămâneți fară 500 de lei. Iar pentru un chiștoc de țigară aruncat la întâmplare inclusiv din mașină, sancțiunea urca până la 5.000 de lei.