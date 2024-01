Ce zodie ești în zodiacul chinezesc, dar și care sunt trăsăturile tale în funcție de anul în care te-ai născut

Ne apropiem de intrarea în noul an chinezesc și prin urmare intrăm într-o nouă zodie. Dar cum afli ce zodie ești în zodiacul chinezesc, cum se calculează și ce trăsături ai, potrivit astrologilor asiatici.

Zodiacul chinezesc este un sistem de clasificare a anilor bazat pe ciclurile calendarului lunar chinezesc. Acesta este format din 12 animale, fiecare reprezentând un an din ciclul de 12 ani. Fiecare animal are propriile sale caracteristici și trăsături care se crede că influențează personalitatea și destinul unei persoane născute în acel an.

Zodiacul chinezesc: cum e gândit

Primul animal din zodiacul chinezesc este Șobolanul, urmat de Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Porc. Fiecare animal este asociat cu anumite trăsături și calități. De exemplu, Șobolanul este considerat inteligent și adaptabil, în timp ce Tigru este puternic și curajos. Aceste caracteristici sunt adesea folosite pentru a descrie personalitățile oamenilor născuți în anii corespunzători, scrie china-embassy.gov.cn.

Zodiacul chinezesc este, de asemenea, asociat cu cele cinci elemente: lemn, foc, pământ, metal și apă. Fiecare an este guvernat de un anumit element, care se crede că influențează și mai mult personalitatea și destinul unei persoane. De exemplu, anii de Foc sunt considerați pasionali și energici, în timp ce anii de Pământ sunt stabili și practici.

Acest sistem de clasificare a anilor este folosit în China și în alte țări asiatice pentru a prezice evenimente și pentru a înțelege mai bine personalitatea și destinul unei persoane. Mulți oameni consultă zodiacul chinezesc pentru a afla ce le rezervă viitorul și pentru a lua decizii importante în viața lor.

Află ce zodie ești în funcție de anul anul nașterii

Pentru a afla ce zodie ești în zodiacul chinezesc în funcție de anul nașterii, trebuie să verifici ciclul de 12 ani al zodiacului chinezesc și să identifici animalul asociat cu anul tău de naștere. Iată o listă cu ani și animalele corespunzătoare:

· Șobolan: 2008, 1996, 1984, 1972, etc.

· Bivol: 2009, 1997, 1985, 1973, etc.

· Tigru: 2010, 1998, 1986, 1974, etc.

· Iepure: 2011, 1999, 1987, 1975, etc.

· Dragon: 2012, 2000, 1988, 1976, etc.

· Șarpe: 2013, 2001, 1989, 1977, etc.

· Cal: 2014, 2002, 1990, 1978, etc.

· Capră: 2015, 2003, 1991, 1979, etc.

· Maimuță: 2016, 2004, 1992, 1980, etc.

· Cocoș: 2017, 2005, 1993, 1981, etc.

· Câine: 2018, 2006, 1994, 1982, etc.

· Porc: 2019, 2007, 1995, 1983, etc.

De exemplu, dacă te-ai născut în anul 1990, vei fi în zodia Calului. Dacă te-ai născut în anul 2002, vei fi în zodia Caprei. Este important să reții că ciclul zodiacului chinezesc se repetă la fiecare 12 ani, așa că poți determina zodia ta în funcție de anul nașterii tale.

De asemenea, trebuie să ții cont de faptul că dacă ești născut în ianuarie este posibil ca zodia ta să fie cea a anului anterior, deoarece anul nou chinezesc începe în a doua parte a lui ianuarie sau chiar în februarie. De exemplu, în 2024, anul nou chinezesc începe pe 10 februarie. Deci, toți cei născuți în ianuarie și primele zece zile din februarie 2024, vor fi Iepure, adică zodia anului 2023, și abia cei care se nasc din 10 februarie încolo, sunt Dragon.

Trăsăturile generale ale fiecărei zodii chinezești

Iată care sunt trăsăturile fiecărei zodii chinezești:

Șobolanul: Persoanele născute în anii Șobolanului sunt inteligente, curioase și pline de resurse. Sunt cunoscute pentru abilitățile lor de a găsi soluții creative la probleme și pentru atenția acordată detaliilor. Șobolanii sunt, de asemenea, foarte prudenți și calculați în deciziile lor, fiind capabili să anticipeze și să evite potențialele obstacole. Totuși, uneori, Șobolanii pot fi prea suspicioși și își pot manifesta uneori latura egoistă, conform Timesofindia.com.

Bivolul: Bivolii sunt cunoscuți pentru perseverența și stabilitatea lor. Aceștia sunt muncitori și determinați, punând întotdeauna efort în tot ceea ce fac. Bivolii sunt, de asemenea, loiali și de încredere, fiind adesea considerați stâlpii de susținere ai familiei și prietenilor lor. Cu toate acestea, Bivolii pot fi adesea încăpățânați și pot avea dificultăți în a se adapta la schimbări.

Tigru: Tigrii sunt puternici, curajoși și plini de pasiune. Aceștia sunt lideri naturali, fiind adesea în căutarea aventurii și a provocărilor. Tigrii sunt, de asemenea, foarte loiali și protectivi cu cei dragi, iar personalitatea lor carismatică îi face să fie atrăgători și influenți în relațiile sociale. Uneori, Tigrii pot fi impulsivi și pot avea tendința de a fi prea dominatori.

Iepurele: Iepurii sunt blânzi, amabili și prietenoși. Aceștia sunt cunoscuți pentru natura lor sensibilă și empatică, fiind adesea persoanele care aduc armonie și pace în relații. Iepurii sunt, de asemenea, foarte creativi și talentați în artă și design, având o abilitate deosebită de a aduce frumusețe în lumea lor. Cu toate acestea, Iepurii pot fi adesea prea rezervați și pot avea dificultăți în a-și exprima adevăratele sentimente.

Dragonul: Dragonii sunt puternici, carismatici și plini de energie. Aceștia sunt lideri născuți, având o abilitate naturală de a inspira și de a motiva pe cei din jurul lor. Dragonii sunt, de asemenea, înzestrați cu o imaginație bogată și cu un simț al aventurii, căutând mereu să își îndeplinească visele și aspirațiile. Totuși, Dragonii pot fi inflexibili și pot avea tendința de a fi prea dominatori.

Șarpele: Șerpii sunt înțelepți, misterioși și intuitivi. Aceștia au o abilitate deosebită de a vedea dincolo de aparențe și de a înțelege subtilitățile vieții. Șerpii sunt, de asemenea, foarte calculați și strategici, fiind capabili să anticipeze și să planifice în avans pentru a obține succesul dorit. Cu toate acestea, Șerpii pot fi adesea suspicioși și pot avea dificultăți în a-și exprima adevăratele sentimente.

Calul: Caii sunt liberi, energici și aventuroși. Aceștia iubesc libertatea și independența, căutând mereu noi experiențe și provocări. Caii sunt, de asemenea, foarte competitivi și determinați, având o abilitate deosebită de a-și atinge obiectivele și de a se impune în fața adversității. Caii pot fi adesea impulsivi și pot avea dificultăți în a-și păstra concentrarea pe termen lung.

Capra: Caprele sunt sensibile, iubitoare și înțelepte. Aceștia sunt adesea în căutarea armoniei și a echilibrului în viața lor, fiind capabili să ofere sprijin și înțelegere celor din jurul lor. Caprele sunt, de asemenea, foarte creative și talentate în domeniul artistic, având o abilitate deosebită de a exprima emoții și de a aduce frumusețe în lume. Cu toate acestea, Caprele pot fi câteodată prea sensibile și pot avea tendința de a se lăsa influențate de părerea altora.

Maimuța: Maimuțele sunt inteligente, amuzante și pline de energie. Acestea sunt adesea considerate sufletul petrecerii, fiind mereu în căutarea distracției și a aventurii. Maimuțele sunt, de asemenea, foarte ingenioase și inventive, având o abilitate deosebită de a găsi soluții creative la probleme. Cu toate acestea, Maimuțele pot fi neserioase și pot avea dificultăți în a-și asuma responsabilități serioase.

Cocoșul: Cocoșii sunt organizați, responsabili și loiali. Aceștia sunt cunoscuți pentru abilitățile lor de planificare și de organizare, fiind adesea persoanele de încredere în proiecte și în sarcinile de echipă. Cocoșii sunt, de asemenea, foarte atenți la detalii și perfecționiști, având o abilitate deosebită de a obține rezultate de înaltă calitate. Cu toate acestea, Cocoșii pot fi uneori critici și pot avea tendința de a fi prea rigizi în așteptările lor.

Câinele: Câinii sunt loiali, devotați și protectivi. Aceștia sunt adesea considerați prietenii de nădejde, fiind mereu acolo pentru a oferi sprijin și înțelegere. Câinii sunt, de asemenea, foarte cinstiți și sinceri, având o abilitate deosebită de a percepe și de a aprecia valorile autentice. Câinii pot fi adesea pesimiști și pot avea dificultăți în a se deschide și a se relaxa în fața noilor experiențe.

Porcul: Porcii sunt generoși, prietenoși și înțelepți. Aceștia sunt adesea considerați persoanele care aduc bucurie și bunătate în viața celor din jurul lor. Porcii sunt, de asemenea, foarte loiali și devotați, fiind adesea persoanele de încredere în relații și în colaborări. În același timp, Porcii pot fi leneși și pot avea dificultăți în a-și gestiona timpul și resursele eficient.

