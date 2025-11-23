Cicoare – beneficii și proprietăți. Cum să folosești acest remediu natural pentru o viață mai sănătoasă

Descoperiți beneficiile cicoarei: de la îmbunătățirea digestiei cu inulină la controlul glicemiei. Aflați cum să folosiți acest remediu natural ca ceai, cafea sau în salate.

Ce este cicoarea și de ce e specială

Cicoarea este o plantă pe care o vedem des, renumită pentru florile sale de un albastru aprins, deși uneori pot fi albe sau roz. Ea este rudă bună cu plante cunoscute la noi, precum păpădia și gălbenelele. Totuși, există un avertisment important pentru sănătate. Deoarece face parte din aceeași familie mare de plante, cicoarea este rudă și cu ambrozia. Din acest motiv, persoanele care știu că sunt alergice la ambrozie trebuie să aibă mare grijă, deoarece consumul de cicoare le poate provoca reacții alergice asemănătoare.

Oamenii folosesc această plantă de mii de ani. Documentele vechi arată că egiptenii o cultivau ca medicament pentru ficat și pentru curățarea sângelui. În istoria mai recentă, cicoarea a devenit celebră ca înlocuitor ieftin pentru cafea. Francezii au început să o bea masiv acum 200 de ani, când cafeaua lipsea din cauza războaielor lui Napoleon. Obiceiul a fost preluat și de americani în timpul războiului lor civil și s-a păstrat până în zilele noastre în anumite zone, scrie Britannica.com.

Ceea ce face cicoarea cu adevărat valoroasă nu se vede la suprafață, ci se află în pământ. Rădăcina plantei este plină de o substanță numită inulină. Inulina este o fibră specială care funcționează ca un prebiotic. Spre deosebire de alte mâncăruri, aceasta nu se digeră în stomac. Ea ajunge intactă în intestine, unde devine hrană pentru bacteriile bune care ne apără organismul. Practic, prin această substanță, cicoarea ajută la menținerea unui sistem digestiv sănătos.

Beneficiile cicoarei pentru sănătate

Multă lume știe despre cicoare doar că este un înlocuitor pentru cafea, dar valoarea ei este mult mai mare. Cercetătorii din toată lumea au descoperit că această plantă, și în special rădăcina ei bogată în inulină, aduce beneficii concrete pentru sănătate, de la reglarea glicemiei până la protejarea ficatului.

►Beneficii pentru stomac: Cel mai cunoscut beneficiu al cicoarei este ajutorul pe care îl dă sistemului digestiv. Substanța numită inulină hrănește bacteriile bune din intestine, care sunt vitale pentru imunitate și sănătate. Studiile au arătat că un consum zilnic ajută persoanele care suferă de constipație, reglând tranzitul într-un mod natural.

►Ține diabetul sub control: Cicoarea este un aliat puternic pentru cei care au risc de diabet sau care au deja această boală. Fibrele din plantă se transformă într-un gel în stomac, care face ca zahărul din mâncare să ajungă mai încet în sânge. Un studiu a arătat că femeile care au consumat cicoare timp de două luni au avut analize mult mai bune ale glicemiei. Chiar și Uniunea Europeană a recunoscut oficial că fibrele din cicoare ajută la menținerea zahărului din sânge la un nivel normal.

►Te ajută să slăbești și taie pofta de mâncare: Nu este vorba doar despre faptul că îți umple stomacul. Cicoarea acționează asupra hormonilor care ne spun când ne este foame. Cercetările au demonstrat că oamenii care consumă extract din această plantă au un nivel mai mic al „hormonului foamei” și reușesc să slăbească, spre deosebire de cei care nu o consumă și care tind să ia în greutate.

►Luptă cu inflamația din corp: Multe boli grave pornesc de la inflamații și stresul celulelor. Cicoarea funcționează ca un medicament natural: reduce umflăturile și ajută corpul să lupte cu radicalii liberi care ne îmbătrânesc și ne îmbolnăvesc.

►Curăță și protejează ficatul: Ce știau bunicii noștri s-a confirmat științific. Cicoarea a fost folosită mereu pentru ficat, iar analizele moderne arată că ea poate scădea nivelul enzimelor care indică probleme hepatice. Este utilă în special pentru persoanele care au ficatul gras, ajutând organul să se refacă.

►Întărește oasele prin asimilarea calciului: Un beneficiu mai puțin discutat, dar foarte important, este legat de oase. Pentru că reglează digestia, cicoarea ajută organismul să absoarbă mai mult calciu din alimente. Acest lucru este esențial pentru a avea oase rezistente și pentru a preveni osteoporoza pe termen lung.

Shutterstock

Cum se folosește

Cicoarea este o plantă surprinzătoare, care oferă mult mai mult decât simpla alternativă la cafea pe care o cunoaștem cu toții. Marele avantaj este că se poate consuma aproape în întregime, iar fiecare parte a plantei are un gust diferit și se poate folosi în alte feluri de mâncare.

Multe dintre salatele pe care le cumpărăm iarna din supermarket sunt, de fapt, soiuri de cicoare. Aici intră andivele belgiene sau radicchio, acea salată cu frunze roșii și nervuri albe. Dacă le mâncați crude, veți simți un gust amărui destul de puternic. Secretul ca să fie delicioase este echilibrul.

Bucătarii recomandă să le amestecați cu ingrediente dulci, cum ar fi felii de măr, pară sau puțină miere. De asemenea, merg foarte bine cu nucă, brânză grasă și puțină zeamă de lămâie sau oțet. Toate acestea taie din amăreală și fac salata perfectă. Dacă alegeți să le gătiți, gustul se transformă total. Când sunt puse pe grătar sau la cuptor, frunzele nu mai sunt amare, ci devin ușor dulci și au o aromă de nucă.

Rădăcina este partea cea mai valoroasă. Deși se poate fierbe și mânca exact ca o legumă rădăcinoasă, cel mai des o întâlnim prăjită și măcinată. Aceasta este baza pentru celebra cafea de cicoare, o băutură naturală, fără cofeină, apreciată pentru gustul ei intens. Nici florile albastre ale plantei nu sunt de aruncat. Ele sunt comestibile, au un gust ușor dulceag și pot fi presărate peste salate sau deserturi pentru un aspect deosebit.

De ce este o alternativă excelentă la cafea

Marele avantaj al cicoarei este că nu conține deloc cofeină. Asta înseamnă că poate fi băută la orice oră, chiar și seara târziu, fără să îți faci griji că nu vei putea dormi sau că vei deveni agitat. Este soluția ideală pentru cei care vor să se bucure de o băutură caldă fără efectele secundare ale cafelei obișnuite.

Gustul este surprinzător de asemănător cu cel al cafelei, fiind robust și având o aromă plăcută de nucă prăjită. Există însă câteva diferențe importante care o fac mai prietenoasă cu organismul. Cicoarea nu este acidă, ceea ce o face perfectă pentru persoanele care au stomacul sensibil sau suferă de arsuri gastrice. În plus, prin procesul de prăjire, rădăcina capătă o tentă ușor dulceagă, de caramel, fiind mult mai puțin amară decât cafeaua clasică.

Cum se prepară „cafeaua” de cicoare

Prepararea băuturii din cicoare este simplă, dar dacă vrei să faci totul de la zero, ai nevoie de puțină răbdare. Procesul începe cu rădăcina plantei și se termină cu o cană fierbinte și aromată.

Primul pas este spălarea: Rădăcinile trebuie frecate energic cu o perie pentru a scăpa de pământ, dar nu trebuie curățate de coajă, deoarece acolo se ascund multe vitamine. Urmează tăierea în cubulețe mici, cam de mărimea unui bob de mazăre, pentru a se prăji uniform.

Prăjirea este momentul cheie: Bucățile se pun într-o tavă la cuptor, la foc mediu, și se lasă între 30 de minute și două ore. Scopul este să se usuce complet și să capete o culoare maro închis. Când devin fragile și miros a cafea, sunt gata. După ce se răcesc, se macină exact ca boabele de cafea.

Pentru preparare, cea mai bună metodă este presa franceză, dar merge și la ibric. Se pune o linguriță și jumătate de cicoare măcinată la o cană de apă fierbinte și se lasă la infuzat între 5 și 10 minute. Cei care vor să se obișnuiască treptat cu gustul o pot amesteca cu cafea normală.

Înlocuitor perferc pentru cafea

Există un secret pe care puțini îl știu. Prin prăjire, cicoarea capătă acel gust bun de caramel și devine un înlocuitor perfect pentru cafea, dar căldura distruge mare parte din inulină, substanța care ajută digestia. Așadar, cafeaua de cicoare este excelentă pentru gust și pentru că nu are cofeină, dar are mai puține beneficii medicale.

Dacă scopul este tratarea ficatului sau a problemelor digestive, soluția este ceaiul. Acesta se face din rădăcină uscată, dar neprăjită. Gustul este diferit, pământiu și puțin mai aspru, fără aroma de caramel, dar păstrează intacte toate proprietățile vindecătoare.

Ceaiul se prepară simplu, ca orice plantă medicinală. Se pun două lingurițe de rădăcină uscată la o cană de apă clocotită, se acoperă și se lasă 5-7 minute. Aceasta este varianta folosită în mod tradițional pentru curele de detoxifiere.

Shutterstock

Precauții și contraindicații

Tot mai mulți români aleg să înlocuiască cafeaua cu cicoarea, convinși că tot ce este natural este automat și sigur pentru sănătate. Medicii atrag însă atenția că această plantă este un medicament puternic, iar pentru anumite categorii de persoane poate face mai mult rău decât bine.

Cel mai des întâlnit efect neplăcut este disconfortul digestiv. Mulți oameni se plâng de balonare, gaze sau chiar diaree după ce consumă cicoare. Acest lucru se întâmplă din cauza inulinei, substanța care fermentează în intestine. Specialiștii recomandă să nu începeți brusc cu doze mari, ci să consumați cantități mici la început, pentru a lăsa organismul să se obișnuiască, conform Nationallibraryofmedicine.com.

Cel mai serios avertisment vizează persoanele care au pietre la fiere. Cicoarea are proprietatea de a stimula producția de bilă, lucru care este benefic pentru un om sănătos, dar periculos pentru cineva cu litiază biliară. Consumul poate forța pietrele să se miște și să blocheze canalele, provocând dureri cumplite care necesită intervenția de urgență a medicilor. Dacă știți că aveți astfel de probleme, nu beți ceaiuri sau extracte de cicoare fără acordul doctorului.

Puțină lume știe că cicoarea este rudă bună cu ambrozia. Dacă sunteți alergici la această buruiană sau la gălbenele, aveți mari șanse să faceți o reacție alergică și la cicoare. Simptomele pot varia de la mâncărimi în cerul gurii până la nas înfundat sau iritații pe piele.

Deși nu există studii definitive, medicii recomandă prudență maximă femeilor însărcinate. Există riscul ca un consum mare de cicoare, sub formă de ceai sau înlocuitor de cafea, să provoace contracții. De aceea, este mai sigur să fie evitată pe perioada sarcinii și a alăptării.

Persoanele care iau tratament pentru diabet trebuie să fie foarte atente. Pentru că cicoarea scade în mod natural glicemia, combinarea ei cu medicamentele prescrise de medic poate duce la o scădere prea mare a zahărului din sânge, ceea ce devine periculos. Dacă urmați un tratament, verificați-vă glicemia mai des atunci când consumați această plantă.

