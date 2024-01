Totul despre ceaiul de gălbenele - ce beneficii are și când este contraindicat

Infuziile de plante nu conferă doar un moment de relaxare, ci și o serie de beneficii pentru sănătate.

În mod tradițional, plantele medicinale au fost utilizate timp de sute de ani pentru proprietățile lor. În prezent, acestea se regăsesc în compoziția suplimentelor alimentare naturiste.

Compoziția nutrițională și proprietățile gălbenelelor

Gălbenelele, cunoscute științific drept Calendula officinalis, reprezintă plante cu flori galbene sau portocalii, care fac parte din familia botanică Asteraceae.

În ciuda gustului său amărui, ceaiul de gălbenele poate avea o serie de proprietăți terapeutice impresionante. Gălbenelele se găsesc în comerț sub formă de ceai, tinctură, unguent, capsule, ulei esențial.

Potrivit studiului „An Updated Review on the Multifaceted Therapeutic Potential of Calendula officinalis L.” (Karin Shahane și colaboratorii), petalele florilor sunt bogate în numeroși compuși activi antioxidanți – flavonoide, carotenoizi, compuși fenolici, triterpene.

Așa cum prezintă Healthline, antioxidanții protejează organismul împotriva bolilor cronice, cum ar fi cele cardiovasculare și cancer. De asemenea, gălbenelele au proprietăți:

Antibacteriene;

Antifungice;

Antiinflamatorii;

Neuroprotective;

Cardioprotective;

Hipoglicemice;

Hepatoprotective;

Antiparazitare.

Potrivit acestor surse, extractul de gălbenele aplicat topic (sub formă de cremă sau unguent) promovează vindecarea rănilor.

Cercetarea „In vitro studies to evaluate the wound healing properties of Calendula officinalis extracts” (Cristoph Nicolaus și colaboratorii) a arătat că acest tip de extract favorizează producția de colagen în piele, acesta fiind unul dintre mecanismele posibile pentru îmbunătățirea aspectului pielii.

Mai mult decât atât, conform VeryWellHealth, cremele cu extract de gălbenele ar putea fi eficiente împotriva candidozei vaginale.

Beneficiile ceaiului de gălbenele

Consumat în mod regulat sau aplicat topic, ceaiul de gălbenele ar putea avea o serie de beneficii asupra sănătății, după cum urmează:

Scade stresul oxidativ și inflamația

Compușii antioxidanți din gălbenele, cum ar fi carotenoizii și flavonoidele, neutralizează efectele negative ale radicalilor liberi și scad stresul oxidativ în organism. Stresul oxidativ este responsabil de îmbătrânire și de instalarea patologiilor cronice.

De asemenea, compușii din gălbenele exercită efecte antiinflamatorii. În timp ce inflamația acută este un răspuns normal al sistemului imun, cea cronică se asociază cu apariția bolilor cronice, cum ar fi sindromul metabolic.

Prin urmare, prin efectele sale de reducere a stresului oxidativ și a inflamației, ceaiul de gălbenele poate oferi protecție organismului împotriva afecțiunilor.

Mai mult decât atât, aceeași sursă menționează că flavonoidele și triterpenele din gălbenele ar putea contribui la distrugerea celulelor canceroase. Cu toate acestea, nu au fost încă efectuate studii pe subiecți umani, iar specialiștii nu recomandă utilizarea produselor naturiste pentru a trata cancerul sau alte afecțiuni.

Nu uita, însă, că nu doar gălbenelele conțin acești compuși. Toate produsele de origine vegetală, cum ar fi fructele și legumele, ierburile aromatice și alte plante medicinale sunt bogate în antioxidanți.

Promovează regenerarea pielii

Așa cum este prezentat în lucrarea „An Updated Review on the Multifaceted Therapeutic Potential of Calendula officinalis L.” (Kiran Shahane și colaboratorii), unguentele cu extract de gălbenele aplicate topic grăbesc vindecarea leziunilor cutanate (cum ar fi răni, ulcere la nivelul picioarelor, dermatită de scutec, leziuni de epiziotomie).

De asemenea, prin efectul antioxidant, planta poate proteja pielea de efectele negative ale radiației solare, poate îmbunătăți fermitatea și elasticitatea pielii. Tocmai de aceea, extractul de gălbenele este utilizat ca ingredient în fabricarea unor creme de protecție solară.

Potrivit sursei menționate mai sus, studiile pe animale au demonstrat că extractul de Calendula officinalis, reglează expresia unor proteine implicate în vindecarea rănilor pielii. Aceeași sursă sugerează că poți aplica topic comprese cu ceai de gălbenele, în loc de unguent, cremă sau tinctură. Totuși, consumul de ceai de gălbenele nu exercită aceleași efecte.

Ameliorează mucozita și gingivita

Mucozita orofaringiană reprezintă un efect advers al tratamentului împotriva cancerului. Aceasta se manifestă prin inflamația mucoasei orale, eritem și ulcere (leziuni deschise) în cavitatea bucală, arată studiul „Antioxidant capacity of calendula officinalis flowers extract and prevention of radiation induced oropharyngeal mucositis in patients with head and neck cancers: a randomized controlled clinical study” (Neda Babaee și colaboratorii). Potrivit cercetării, preparatele orale (apa de gură) cu extract de Calendula officinalis s-a dovedit eficientă în ameliorarea mucozitei, deși nu a ajutat și la prevenirea leziunilor.

Și alte probleme ale cavității orale pot fi ameliorate cu ajutorul gălbenelelor. Studiul efectuat de Mayur Sudhakar Khairnar și colaboratorii, „Evaluation of Calendula officinalis as an anti-plaque and anti-gingivitis agent”, a arătat că apa de gură cu extract de gălbenele reduce placa bacteriană dentară și gingivita (inflamația gingiilor).

Nu se știe, însă, dacă și clătirea gurii cu ceai de gălbenele ar avea efecte similare precum cele observate în aceste cercetări. De asemenea, este important de știut că gingivita trebuie tratată în mod corespunzător de către medicul dentist.

În orice caz, sunt necesare mai multe studii pentru a demonstra cu certitudine efectele ceaiului de gălbenele asupra sănătății.

Contraindicațiile ceaiului de gălbenele

Produsele naturiste se pot asocia cu riscuri, motiv pentru care acestea nu sunt recomandate tuturor. De asemenea, este indicat să ceri sfatul specialistului înainte de a începe să utilizezi un supliment alimentar, fie el sub formă de ceai.

Persoanele care sunt diagnosticate cu alergie la alte plante din familia Asteraceae, cum ar fi margarete sau ambrozie, sunt sfătuite să evite ceaiul de gălbenele, cremele și produsele naturiste care conțin Calendula officinalis.

De asemenea, femeile însărcinate și cele care alăptează nu ar trebui să consume ceai de gălbenele, deoarece acesta poate modifica nivelurile hormonale. Este bine să eviți produsele cu gălbenele în sarcină, pentru a reduce riscul de avort spontan.

Aceeași sursă menționează că planta prezintă interacțiuni medicamentoase cu sedativele și antihipertensivele. Prin urmare, ceaiul de gălbenele este contraindicat persoanelor aflate sub tratament cu aceste medicamente. Dacă urmezi o medicație cronică, cere întotdeauna opinia medicului înainte de a lua un supliment alimentar.

Este important de știut că niciun produs naturist nu înlocuiește un stil de viață echilibrat sau tratamentul recomandat de medic.

În concluzie, ceaiul de gălbenele, precum alte ceaiuri medicinale, poate avea proprietăți terapeutice și preventive, însă prezintă și o serie de contraindicații. Pentru a beneficia de efectele pozitive ale acestei plante, asigură-te că urmezi un stil de viață sănătos.

Dată publicare: 06-01-2024