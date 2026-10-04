Însă cele mai importante trei lucruri pentru reducerea riscului de îmbolnăvire nu se găsesc în cutii și capsule, scrie Yahoo News.

Somnul

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face pentru organism este să dormi suficient. Într-un studiu în care voluntarii au fost expuși unui virus responsabil de răceală, persoanele care dormeau mai puțin de șase ore pe noapte aveau de peste patru ori mai multe șanse să se îmbolnăvească decât cele care dormeau mai mult de șapte ore.

Rezultatul a rămas valabil și după ce cercetătorii au ținut cont de factori precum vârsta, nivelul de stres și starea de sănătate.

Concluzia este simplă: dacă trebuie să alegi între un antrenament la ora 5 dimineața după doar cinci ore de somn și același antrenament făcut la prânz, somnul ar trebui să aibă prioritate.

Mișcare regulată și moderată

Activitatea fizică regulată poate contribui, de asemenea, la un sistem imunitar mai rezistent.

Un studiu care a urmărit aproximativ 1.000 de adulți pe durata toamnei și iernii a arătat că persoanele care făceau exerciții aerobice cel puțin cinci zile pe săptămână aveau cu aproximativ 43% mai puține zile cu simptome ale infecțiilor respiratorii decât cele care se antrenau cel mult o zi pe săptămână.

Asta nu înseamnă însă că mai mult sport este întotdeauna mai bun. Antrenamentele foarte lungi și foarte intense, în special eforturile de durată similară unui maraton, pot suprima temporar funcția imunitară timp de câteva ore după exercițiu.

De aceea, pentru cei care se pregătesc pentru o cursă de toamnă, perioada cu antrenamente intense este și momentul în care somnul ar trebui să crească, nu să scadă.

Vitamina D, în cazul unui deficit

Vitamina D este al treilea element pentru care există dovezi. O analiză amplă a mai multor studii, publicată în The BMJ, a constatat că suplimentele cu vitamina D au redus într-o anumită măsură riscul de infecții respiratorii, iar beneficiul cel mai mare a fost observat în cazul persoanelor care aveau deja un nivel scăzut al vitaminei.

Pentru cei care petrec mult timp în interior sau locuiesc în zone cu expunere redusă la soare, verificarea nivelului de vitamina D printr-un test de sânge poate fi o opțiune.

Ideea importantă este însă că suplimentarea are cel mai mult sens atunci când există un deficit, nu ca soluție universală pentru prevenirea răcelilor.

Ce suplimente ar trebui evitate

Multe produse de pe rafturile magazinelor sunt promovate drept „boostere ale imunității”, însă dovezile pentru majoritatea lor sunt slabe.

Printre produsele pentru care nu există dovezi solide că ar preveni răcelile se numără dozele foarte mari de vitamina C, jeleurile cu vitamine și diversele produse comercializate drept „stimulatori ai imunității”.

Pastilele cu zinc luate la primele semne ale unei răceli au unele dovezi în favoarea lor, însă acestea sunt printre puținele excepții.