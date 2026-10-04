Vecinii susțin că valul de oameni atrași de rețelele sociale a transformat strada într-un spațiu aglomerat, plin de gunoaie și zgomot, iar 19 dintre ei au contestat în instanță licența localului, scrie The Guardian.

Este vorba despre Fabel Friet, un magazin cunoscut pentru cartofii prăjiți serviți cu parmezan și maioneză cu trufe. Popularitatea sa pe TikTok a făcut ca, în zilele aglomerate, cozile să se întindă până peste un pod de pe Keizersgracht, unul dintre cele mai cunoscute canale din Amsterdam.

Strada îngustă este ocupată aproape zilnic de turiști care așteaptă să comande, iar localnicii spun că oamenii ajung să mănânce pe stradă, pe mașini parcate, pe trepte și în fața caselor.

„Suntem într-un fel de război în care o foarte nedorită prăvălie de cartofi prăjiți a poluat întreaga zonă”, a declarat Thomas van Leeuwen, unul dintre vecinii localului.

El susține că resturile de mâncare au atras pescăruși și șobolani în zonă.

„Mâncatul pe stradă este un comportament rușinos. Ajunge mâncare murdară la ușile noastre și maioneză pe piatra frumoasă. Pescărușii hering au venit să locuiască aici, iar cel mai rău lucru este infestarea cu șobolani”, a spus acesta.

„Coada TikTok” a devenit principala problemă

Niek van der Heijden, principalul reclamant în proces, spune că problema este legată în special de dimensiunea redusă a localului.

„Ceea ce numim «coada TikTok» pentru Fabel Friet provoacă cele mai multe neplăceri”, a spus el. „Activitatea se desfășoară pe stradă: așteptarea pentru comandă, așteptarea pentru servire, mâncatul. Vrem ca Fabel să se mute într-un loc în care există suficient spațiu pentru clienți în interior.”

Într-o ședință de judecată la care sala a fost plină, un avocat al municipalității Amsterdamului a recunoscut că primarul Femke Halsema poate refuza o licență atunci când o afacere afectează negativ „mediul rezidențial și de locuire”.

Avocatul a precizat însă că localul își respectă obligațiile privind gestionarea cozilor și curățarea gunoiului.

„Dar acest lucru se întâmplă de mult timp, impactul rămâne sever și trebuie să ne întrebăm: cât timp putem tolera asta?”, a spus reprezentantul municipalității.

Proprietarii localului, Abel Klatser și Floris Feilzer, resping ideea că afacerea ar ignora problemele create în cartier. Aceștia spun că au angajat o firmă de curățenie care intervine de patru ori pe zi, șapte zile pe săptămână. Ei susțin, de asemenea, că numărul vizitatorilor a scăzut cu 23% în luna august față de anul precedent, după ce au deschis alte patru locații.