Cele trei mari regiuni ale țării (Valonia, Flandra și Bruxelles-Capitale) au ajuns în această vară la un acord de principiu pe un subiect care a fost mult timp o sursă de neînțelegeri: contribuția șoferilor, atât belgieni, cât și străini, la finanțarea întreținerii rețelei rutiere, relatează linternaute.com.

Astfel, la fel ca în alte țări europene, precum Elveția sau Austria, o vinietă ar putea deveni obligatorie pentru circulația pe autostrăzile și drumurile regionale din Belgia.

Propunerea trebuie însă să primească undă verde din partea Comisiei Europene pentru a fi validată.

Această nouă obligație, prevăzută să intre în vigoare începând cu 1 mai 2027, s-ar aplica tuturor vehiculelor cu masa mai mică de 3,5 tone, adică aproape tuturor autoturismelor și autoutilitarelor, dar nu și camioanelor.

Vinieta ar fi complet digitală, fără autocolant de lipit pe parbriz, deoarece ar fi asociată direct cu numărul de înmatriculare al vehiculului. Șoferii ar putea să o cumpere online sau de la benzinării, fiind disponibile mai multe variante, în funcție de necesități: pentru o zi, zece zile, o lună, două luni sau un an.

Dacă obișnuiți să mergeți în Belgia, de exemplu dacă sunteți navetist transfrontalier, o vinietă anuală ar fi, fără îndoială, indispensabilă. În schimb, dacă intenționați să petreceți un weekend la Bruxelles, Anvers sau Bruges, ați putea cumpăra o „vinietă” valabilă doar câteva zile.

Cât ar costa vinieta

Liderii regiunilor belgiene ar fi decis să stabilească prețul în funcție de nivelul emisiilor și de norma Euro a vehiculului.

Șoferul unei mașini electrice ar plăti 90 de euro pe an, cel al unui vehicul cu norma Euro 4 sau mai recentă 100 de euro, iar pentru normele Euro 0–3 s-ar plăti 125 de euro, adică în cazul vehiculelor produse înainte de 2005. Pentru variantele de scurtă durată, vinieta zilnică ar costa între 8,10 și 11,25 euro, însă tarifele exacte pentru celelalte perioade nu au fost încă precizate.

Guvernele regionale promit că măsura va fi neutră din punct de vedere financiar pentru șoferii belgieni. Flandra intenționează în acest scop să reformeze taxa anuală de circulație, iar în Valonia sunt anunțate reduceri de taxe în valoare echivalentă cu cea a vinietei, detaliile urmând să fie confirmate.

Cât vor scoate șoferii din buzunar dacă nu au vinieta

Pentru controlul vehiculelor pe autostrăzi și drumuri regionale ar urma să fie instalate camere pentru recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, pe lângă echipele mobile de control. În cazul în care nu există o vinietă digitală valabilă, abaterea ar fi sancționată cu o amendă de 70 de euro. În cazul recidivei, suma ar urma să fie majorată.