Obiectivul pe termen lung este reducerea treptată a utilizării animalelor în toate etapele dezvoltării unui medicament, de la cercetarea iniţială până la autorizare şi controlul produselor după intrarea pe piaţă, relatează News.ro.

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a anunţat că susţine declaraţia comună a Coaliţiei Internaţionale a Autorităţilor de Reglementare a Medicamentelor (ICMRA) privind extinderea metodelor care pot reduce sau înlocui utilizarea animalelor în dezvoltarea medicamentelor.

Printre alternative se numără testele realizate pe celule şi ţesuturi, sisteme tridimensionale şi microfiziologice, modelarea pe calculator, analizele bazate pe inteligenţă artificială (AI) şi utilizarea mai largă a datelor provenite de la oameni.

ICMRA subliniază însă că tranziţia trebuie făcută treptat, pe baza unor metode validate ştiinţific şi acceptate de autorităţile de reglementare, astfel încât siguranţa pacienţilor şi calitatea medicamentelor să fie menţinute.

Un domeniu considerat prioritar este testarea necesară pentru eliberarea loturilor de medicamente. Autorităţile sunt îndemnate să accepte testarea pe animale în acest scop doar atunci când există o justificare ştiinţifică şi nu este disponibilă o metodă fără animale echivalentă sau mai bună.

În Uniunea Europeană, utilizarea animalelor pentru testările de reglementare din domeniul farmaceutic s-a redus deja considerabil. Potrivit EMA, numărul utilizărilor de animale în acest scop s-a redus aproximativ la jumătate între 2015 şi 2023.

Declaraţia stabileşte înlocuirea testării pe animale ca obiectiv pe termen lung şi cere armonizarea cerinţelor între ţări, astfel încât metodele alternative validate să poată fi acceptate cât mai larg în procesul de dezvoltare şi autorizare a medicamentelor.