Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari

05-12-2025 | 10:47
Fiecare copil așteaptă cu emoție noaptea de 5 spre 6 decembrie, momentul în care Moș Nicolae trece pe la casele copiilor cuminți, lăsând cadouri în ghetuțe.  

Raluca Ionescu-Heroiu

Această tradiție, adânc înrădăcinată în cultura românească, combină poveștile despre Sfântul Nicolae cu gesturi simple de generozitate, dar pline de semnificație. Alegerea cadourilor nu este doar un act simbolic, ci o ocazie de a transmite valori precum bunătatea, răbdarea și recunoștința.

În 2025, tradiția Moșului Nicolae rămâne relevantă și plină de farmec. Ghetuțele pot fi umplute cu dulciuri, fructe, jucării și cadouri simbolice, fiecare alegere având un sens aparte. Mai mult decât simpla dăruire, aceste gesturi transmit lecții despre generozitate, responsabilitate și bunătate. Pregătirea ghetuțelor devine astfel un ritual educativ și emoțional, o experiență care conectează trecutul cu prezentul și care transformă sărbătoarea într-un moment de neuitat pentru întreaga familie.

Tradiția ghetuțelor pornește din legenda Sfântului Nicolae, episcopul Myrei din secolul al IV-lea, cunoscut pentru gesturile sale discrete de ajutorare a celor nevoiași. Cea mai cunoscută poveste spune că a ajutat trei fete sărace să aibă zestrea necesară căsătoriei, aruncând pungi cu aur în taină pe ferestrele lor. Într-una dintre nopți, aurul a ajuns accidental într-o șosetă sau gheată pusă la uscat lângă foc, iar de aici a pornit tradiția de a lăsa daruri în încălțăminte.

În România, ghetuțele de Moș Nicolae se pregătesc în seara de 5 decembrie, lustruite și așezate cu grijă la ușă sau la fereastră. Dimineața, copiii descoperă cadourile, iar bucuria acestui ritual rămâne constantă, indiferent de vremuri.

Ce cadouri se pun în ghete de Moș Nicolae

Dulciuri și fructe 

Cel mai clasic tip de cadouri pentru ghetuțe sunt dulciurile. Ciocolata, bomboanele, turtă dulce sau prăjiturelele mici sunt alegeri populare, care aduc satisfacție imediată copiilor. Fructele – mere, portocale sau nuci – nu sunt doar sănătoase, ci și încărcate de simboluri de prosperitate și sănătate, păstrate în tradiția românească de secole. Aceste daruri simple încurajează aprecierea gesturilor mici și amintesc de esența poveștii Sfântului Nicolae.

Jucării și cadouri simbolice

Pe lângă dulciuri și fructe, ghetuțele pot conține jucării mici, cărți ilustrate sau obiecte care stimulează creativitatea. Figurinele, seturile de construcție sau puzzle-urile sunt potrivite pentru copiii mai mari, în timp ce accesoriile personalizate – brățări, brelocuri sau obiecte cu numele copilului – aduc un plus de emoție și un sentiment de atenție individuală.

Nuielușa 

O parte emblematică a tradiției este nuielușa, pusă în ghetuțe celor mai puțin cuminți. Nuielușa nu este doar un avertisment, ci și un simbol al corectării greșelilor. Conform superstiției, dacă este pusă în apă și înflorește până la Crăciun, arată că faptele rele au fost iertate și că există întotdeauna o șansă de a remedia greșelile.

Idei de cadouri pentru Moș Nicolae

În 2024, părinții au alocat un buget de Moș Nicolae de aproximativ 300 de lei. Printre cele mai cerute cadouri anul trecut au fost „Stich”, micuțul extraterestru albastru din desene animate. Jocurile de construcție au fost, de asemenea, foarte populare, la fel ca „Yoyo Panda”, o jucărie interactivă care clipește și vorbește. Laptopul tematic „Frozen”, cu jocuri în mai multe limbi, a fost ideal pentru copiii interesați de limbi străine.

Din lista cadourilor pentru copii n-au lipsit nici păpușile clasice și plușurile diverse, cadouri potrivite atât pentru băieți, cât și pentru fete. Pentru cei mici care iubesc să gătească, seturile de bucătărie cu tigăi, fructe și legume sunt o alegere educativă, învățându-i să gătească și să mănânce sănătos. În topul preferințelor se află și păpușa „Barbie”, în diverse variante.

Idei de cadouri de Moș Nicolae pentru copii

· Păpuși și figurine de acțiune

· Plușuri și jucării moi

· Extratereștri sau personaje din desene animate (ex: Stitch, Yoyo Panda)

· Seturi de construcție și puzzle-uri

· Seturi de desen, pictură sau modelaj

· Cărți ilustrate și cărți cu povești

· Jocuri de societate adaptate vârstei

· Experimente științifice pentru copii

· Laptopuri sau tablete pentru copii cu aplicații educative

· Jucării care vorbesc sau care se mișcă

· Roboți sau mașinuțe interactive

· Mini instrumente muzicale (xilofon, tamburină, mini-chitară)

· Seturi pentru sport sau joacă în aer liber

· Biciclete mici sau trotinete pentru copii mai mari

Idei de cadouri de Moș Nicolae pentru adolescenți

· Seturi de construcție mai complexe (LEGO)

· Puzzle-uri 3D sau jocuri de logică

· Cărți pentru adolescenți sau romane bestseller

· Gadgeturi mici: căști wireless, suporturi pentru telefon

· Accesorii pentru hobby-uri (desen, pictură, fotografie)

· Jocuri de societate pentru prieteni sau familie

· Tricouri, hanorace sau accesorii cu personaje preferate

· Agende, caiete sau obiecte de papetărie

· Experiențe: bilete la cinema, teatru sau concerte

· Mini dronă sau vehicul electric pentru joacă

Idei de cadouri de Moș Nicolae pentru adulți

· Ceaiuri aromate sau cafea premium

· Ciocolată fină sau praline

· Lumânări parfumate sau seturi pentru aromaterapie

· Accesorii pentru birou sau obiecte decorative mici

· Vouchere pentru experiențe: spa, concert, workshop

· Cărți: romane, ghiduri de dezvoltare personală sau rețete

· Obiecte personalizate: cană, breloc, agenda gravată

· Produse cosmetice sau seturi de îngrijire

· Mini gadgeturi pentru casă: lampă, difuzor portabil

· Plante decorative sau mini ghivece cu flori

