Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump pentru discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Stiri externe
26-12-2025 | 16:40
trump zelenski
AFP

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că se va întâlni cu președintele american Donald Trump în Florida, duminică, 28 decembrie.

autor
Cristian Matei

Zelenski a declarat jurnaliștilor că cei doi lideri vor discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina și că planul în 20 de puncte aflat în discuție „este gata în proporție de aproximativ 90%”.

Zelenski a spus că se va discuta și despre un „acord economic”, dar că nu poate confirma „dacă ceva va fi finalizat până la sfârșit”.

Partea ucraineană va ridica și „probleme teritoriale”, a spus el, potrivit Associated Press.

Zelenski a declarat că Ucraina „ar dori ca europenii să se implice”, dar s-a îndoit că acest lucru ar fi posibil în scurt timp.

„Fără îndoială, trebuie să găsim în viitorul apropiat un format în care să fie prezente nu numai Ucraina și SUA, ci și Europa”, a spus el.

Această întâlnire este cea mai recentă evoluție într-o amplă inițiativă diplomatică condusă de SUA pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, care durează de aproape patru ani, după ce eforturile americanilor s-au lovit de cerințe extrem de contradictorii din partea Moscovei și Kievului.

Comentariile lui Zelenski au venit după ce joi a declarat că a avut o „discuție fructuoasă” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele lui Trump.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri reporterilor că Kremlinul a luat deja legătura cu reprezentanții SUA, după ce trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev s-a întâlnit recent cu reprezentanții SUA în Florida.

„S-a convenit să se continue dialogul”, a spus el.

Trump este angajat într-o acțiune diplomatică pentru a pune capăt războiului total al Rusiei, care a început pe 24 februarie 2022, dar eforturile sale s-au lovit de cerințe extrem de contradictorii din partea Moscovei și Kievului.

Zelenski a declarat marți că ar fi dispus să retragă trupele din centrul industrial al Ucrainei, ca parte a unui plan de încheiere a războiului, dacă și Rusia se retrage și zona devine o zonă demilitarizată monitorizată de forțele internaționale.

Deși purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi că s-au înregistrat „progrese lente, dar constante” în negocierile de pace, Rusia nu a dat niciun semn că ar fi de acord cu vreun fel de retragere din teritoriile pe care le-a ocupat.

De fapt, Moscova a insistat ca Ucraina să renunțe la teritoriile pe care le mai deține în Donbas – un ultimatum pe care Ucraina l-a respins. Rusia a capturat cea mai mare parte din Luhansk și aproximativ 70% din Donetsk – cele două zone care alcătuiesc Donbasul.

Pe front, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite când o bombă aeriană ghidată a lovit o casă din regiunea Zaporojie din Ucraina, în timp ce șase persoane au fost rănite într-un atac cu rachete asupra orașului Uman, au declarat vineri oficialii locali.

Atacurile cu drone rusești asupra orașului Mikolaiv și suburbiilor sale în noaptea de joi spre vineri au lăsat o parte a orașului fără energie electrică. Infrastructura energetică și portuară a fost avariată de drone în orașul Odesa, de la Marea Neagră.

Între timp, Ucraina a anunțat că a lovit joi o importantă rafinărie de petrol rusă folosind rachete Storm Shadow furnizate de Marea Britanie.

Statul Major al Ucrainei a declarat că forțele sale au lovit rafinăria Novoshakhtinsk din regiunea Rostov a Rusiei.

Au fost înregistrate multiple explozii. Ținta a fost lovită”, a scris pe Telegram.

Guvernatorul regional al Rostovului, Iuri Sliusar, a declarat că un pompier a fost rănit în timpul stingerii incendiului.

Atacurile cu drone de lungă distanță ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au scopul de a priva Moscova de veniturile din exportul de petrol de care are nevoie pentru a continua invazia pe scară largă. Rusia dorește să paralizeze rețeaua electrică a Ucrainei, încercând să le interzică civililor accesul la căldură, lumină și apă curentă, în ceea ce oficialii ucraineni numesc o încercare de „a transforma iarna într-o armă”.

Sursa: Associated Press

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, donald trump, Zelenski,

Dată publicare: 26-12-2025 16:40

