Aproape 20 de grade înregistrate într-un oraș din Islanda, în ziua de Crăciun. Este un record istoric

Un record de temperatură pentru ziua de Crăciun a fost doborât miercuri seară în islanda, unde au fost aproape 20 de grade în Bakkagerdi, un cătun din partea de est.

Recordul anterior era de 13,7 grade și a fost măsurat la Suðurnesvita în ziua de Crăciun din 2005.

Acest lucru a fost confirmat de un meteorolog de serviciu la Oficiul Meteorologic Islandez într-un interviu acordat mbl.is.

În ultimele zile, în întreaga țară s-au înregistrat temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Miercuri, la Seyðisfjörður s-a stabilit un record de temperatură pentru luna decembrie, când temperatura a atins 19,8 grade. Recordul anterior era de 19,7 grade, stabilit la Kvískerjar în 2019.

Cel mai cald Ajun de Crăciun înregistrată vreodată

Recordul pentru Ajunul Crăciunului a fost, de asemenea, doborât miercuri, când temperatura a atins 19,2 grade în Seyðisfjörður. Recordul anterior era de 15,9 graden în 2006.

Potrivit unui meteorolog, un sistem de presiune atmosferică ridicată din estul țării este cauza acestor anomalii meteo. Sistemul de presiune atmosferică ridicată atrage aer cald și umed din sudul îndepărtat al oceanelor și împiedică aerul rece să ajungă în zonă.

