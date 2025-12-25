Aproape 20 de grade înregistrate într-un oraș din Islanda, în ziua de Crăciun. Este un record istoric

Stiri externe
25-12-2025 | 16:54
islanda
Shutterstock

Un record de temperatură pentru ziua de Crăciun a fost doborât miercuri seară în islanda, unde au fost aproape 20 de grade în Bakkagerdi, un cătun din partea de est.

autor
Lorena Mihăilă

Recordul anterior era de 13,7 grade și a fost măsurat la Suðurnesvita în ziua de Crăciun din 2005.

Acest lucru a fost confirmat de un meteorolog de serviciu la Oficiul Meteorologic Islandez într-un interviu acordat mbl.is.

În ultimele zile, în întreaga țară s-au înregistrat temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Miercuri, la Seyðisfjörður s-a stabilit un record de temperatură pentru luna decembrie, când temperatura a atins 19,8 grade. Recordul anterior era de 19,7 grade, stabilit la Kvískerjar în 2019.

Cel mai cald Ajun de Crăciun înregistrată vreodată

Recordul pentru Ajunul Crăciunului a fost, de asemenea, doborât miercuri, când temperatura a atins 19,2 grade în Seyðisfjörður. Recordul anterior era de 15,9 graden în 2006.

Citește și
miere
Seceta și canicula afectează grav apicultorii români. Prețul incredibil la care se vinde un kilogram de miere

Potrivit unui meteorolog, un sistem de presiune atmosferică ridicată din estul țării este cauza acestor anomalii meteo. Sistemul de presiune atmosferică ridicată atrage aer cald și umed din sudul îndepărtat al oceanelor și împiedică aerul rece să ajungă în zonă.

România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time

Sursa: StirilePROTV

Etichete: canicula, craciun, islanda,

Dată publicare: 25-12-2025 16:54

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă
Vremea
Vremea azi, 24 septembrie. România se împarte între caniculă și temperaturi normale pentru toamnă

Miercuri, vremea se răcește accentuat în nord-estul țării. Pe aici, temperaturile se apropie de normal și vor fi 18, 19 grade în Bucovina. În majoritatea zonelor însă, se face mult mai cald decât ar trebui, iar în Banat se vor atinge 32 de grade.

Seceta și canicula afectează grav apicultorii români. Prețul incredibil la care se vinde un kilogram de miere
Stiri Diverse
Seceta și canicula afectează grav apicultorii români. Prețul incredibil la care se vinde un kilogram de miere

Înghețul din primăvară și canicula de după ne-au făcut să pierdem anul acesta 70% din producția de miere, în special de salcâm și de tei.

Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sudul și vestul țării, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua
Vremea
Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sudul și vestul țării, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua

Sâmbătă se încălzește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade în ținuturile sudice și în vest. Ploile apar trecător în zonele montane, dar s-ar putea să vină o aversă-două și în sud, în centru și în ținuturile estice.

Cod galben de caniculă în zece județe. Temperaturile trec de 34 de grade. Zonele afectate | HARTĂ
Stiri actuale
Cod galben de caniculă în zece județe. Temperaturile trec de 34 de grade. Zonele afectate | HARTĂ

Zece judeţe se află sâmbătă sub o atenţionare Cod galben de caniculă şi maxime termice ridicate, conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

Cod galben de caniculă în mai multe județe din România. Cât timp e valabil și care vor fi temperaturile maxime | HARTĂ
Vremea
Cod galben de caniculă în mai multe județe din România. Cât timp e valabil și care vor fi temperaturile maxime | HARTĂ

Un cod galben de caniculă este valabil în România vineri și sâmbătă. Temperaturile vor fi extrem de ridicate pentru un început de septembrie, anunță meteorologii. 

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev
Stiri externe
Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev

Forțele Armate ale Ucrainei își modernizează rapid artileria și rachetele, combinând arme occidentale și sisteme produse local, potrivit colonelului Andriy Zhuravlev, adjunctul șefului de stat major al Armatei.

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28